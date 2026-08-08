Đà Nẵng: Khát vọng trở thành Trung tâm công nghệ cao hàng đầu Việt Nam

Ngày 7/8, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) phối hợp với Công ty Cổ phần oBacker, tổ chức Ngày hội chính sách vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo Đà Nẵng năm 2026.
Bên cạnh việc phổ biến và triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi mới của thành phố trong lĩnh vực phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, sự kiện trên cũng là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và cộng đồng đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Đà Nẵng đã xác định rõ ràng mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) như một chiến lược quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đồng thời, Đà Nẵng cũng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức trong nước và quốc tế.
Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Đà Nẵng đã triển khai một loạt các chính sách và chương trình hỗ trợ. Cụ thể như: Ngày 21/01/2025, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đề án này không chỉ đặt ra các mục tiêu cụ thể mà còn xác định rõ các bước đi chiến lược để đạt được chúng.
Một trong những điểm nhấn của đề án là việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đà Nẵng cam kết đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo, hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu để xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp bán dẫn.
Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp. Mới đây, ngày 29/5/2026, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành 13 chính sách đặc thù về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Các chính sách này tập trung vào việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, và thu hút đầu tư.
Đặc biệt, Đà Nẵng đã tạo ra một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ có thể phát triển mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy sự hình thành của các doanh nghiệp thiết kế vi mạch, đóng gói, kiểm thử và khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn.
Một trong những sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Đà Nẵng là Ngày hội chính sách vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo Đà Nẵng 2026.
Tại Ngày hội, Đà Nẵng phổ biến, triển khai các cơ chế, chính sách của thành phố về vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo; Hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục và phương thức tiếp cận các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; Đối thoại, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách; Kết nối cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái bán dẫn, AI của thành phố.
Thông qua Ngày hội, thành phố đã khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khoa học trong việc xây dựng hệ sinh thái vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.
Nhìn về tương lai, Đà Nẵng đang trên đà trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của Việt Nam về thiết kế vi mạch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Với sự quyết tâm và chiến lược phát triển rõ ràng, thành phố không chỉ tạo ra những cơ hội mới cho ngành công nghiệp công nghệ cao mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia. Đà Nẵng đang chứng tỏ mình là một điểm sáng trong bản đồ công nghệ của Việt Nam, nơi mà sự đổi mới và sáng tạo không ngừng được khuyến khích và phát triển.
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