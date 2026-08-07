Đà Nẵng: Hơn 6.200 tỉ đồng hoàn thiện hạ tầng cảng biển Liên Chiểu

HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư hoàn thiện phần cơ sở hạ tầng dùng chung Dự án cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.209 tỉ đồng...

Quang cảnh kỳ họp thứ Năm HĐND TP. Đà Nẵng. Ảnh HĐND TP Đà Nẵng.

Dự án sẽ tạo nền tảng hoàn thiện cảng biển chiến lược và phát triển trung tâm logistics của khu vực. Nguồn vốn thực hiện được huy động từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố; dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu của Dự án là tiếp tục đầu tư, hoàn thiện phần hạ tầng công cộng còn lại của Khu bến Liên Chiểu, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược triển khai các bến cảng thành phần. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu cấp bách về di dời các bến hàng lỏng xăng dầu hiện hữu đã có từ trước trong vịnh Đà Nẵng, góp phần bảo đảm an toàn cho khu vực cảng.

Đây là Dự án thuộc nhóm A, gồm nhiều hạng mục quan trọng như giải phóng mặt bằng, bồi thường và di dời các công trình hiện hữu. Trong đó, đáng chú ý là sẽ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường sắt chuyên dùng kết nối từ ga Kim Liên đến khu bến Liên Chiểu; bồi thường, hỗ trợ di dời 3 cầu cảng xăng dầu của PV OIL miền Trung, Petec Hòa Hiệp và Xăng dầu Quân đội khu vực 2, cùng một cầu cảng của Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân.

Dự án cũng sẽ đầu tư xây dựng thêm 920 m đê chắn sóng, nối tiếp 1.170m đã hoàn thành trước đó, hình thành vùng nước tĩnh bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ra vào khai thác. Đồng thời Dự án đầu tư mới 2 bến hàng lỏng thay thế các bến xăng dầu phải di dời; xây dựng khoảng 5,73km đường giao thông dùng chung cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.