Khai mạc Hội chợ EWEC-Đà Nẵng 2026

Là sự kiện thường niên, Hội chợ EWEC-Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 12 - 17/8/2026, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố. Sự kiện không chỉ là dịp mở rộng cơ hội giao thương mà còn tăng cường sự hiểu biết và hợp tác văn hóa giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ...

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu khai mạc. Ảnh Ngô Anh Văn

Tối ngày 12/8, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội chợ quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây-Đà Nẵng 2026 (Hội chợ EWEC-Đà Nẵng 2026).

Theo Ban tổ chức, quy mô của Hội chợ năm nay được đánh giá là ấn tượng với gần 250 gian hàng, quy tụ 108 đơn vị/doanh nghiệp tham gia, cùng với một khu ẩm thực rộng 90m2 do Hội ẩm thực thành phố đảm nhiệm, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc của địa phương.

Sự đa dạng trong thành phần tham gia là một điểm nhấn quan trọng, bao gồm 12 tỉnh, thành phố trong nước như: An Giang, Đà Nẵng, Đồng Nai, Huế, Lâm Đồng, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, thể hiện sự quan tâm và cam kết của các địa phương trong việc thúc đẩy kinh tế vùng.

Đặc biệt, sự hiện diện của các đơn vị tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đến từ 9 quốc gia (Myanmar, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Ý, Anh Quốc) tại Việt Nam đã nâng tầm Hội chợ lên một tầm vóc quốc tế rõ rệt. Điều này không chỉ mở rộng cơ hội giao thương mà còn tăng cường sự hiểu biết và hợp tác văn hóa giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua những chuyển dịch sâu rộng, vai trò của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ là nơi giao thương mà còn là nền tảng kiến tạo các mối liên kết chiến lược. Hội chợ EWEC-Đà Nẵng 2026 đã khẳng định vị thế của mình qua 15 năm tổ chức, tiếp tục là minh chứng sống động cho tầm nhìn này.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng, cho biết thành phố đặc biệt chú ý đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, quan tâm ưu tiên phục hồi các ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, một số ngành phục hồi nhanh và có mức tăng bứt phá, là điểm sáng đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế thành phố.

Quang cảnh buổi khai mạc Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Với quy mô và tính chất ngày càng được nâng tầm, Hội chợ EWEC-Đà Nẵng 2026 không chỉ đơn thuần là một triển lãm sản phẩm, mà đã trở thành một diễn đàn đa chiều, nơi các tiềm năng kinh tế - xã hội, đầu tư, thương mại và du lịch của các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây được quảng bá rộng rãi.

Đồng thời, sự kiện tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội, mở rộng hợp tác, góp phần quan trọng vào việc tăng cường kết nối kinh tế giữa các địa phương, doanh nghiệp trong nước với các quốc gia trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây và khu vực ASEAN.

Bên cạnh các gian hàng của doanh nghiệp và địa phương, Đà Nẵng còn tổ chức một cụm gian hàng chung phản ánh định hướng phát triển kinh tế của thành phố: (i) Nhóm giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, công nghiệp, máy móc thiết bị, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm công nghiệp mang thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là cơ hội để các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp mũi nhọn.

(ii) Nhóm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch, nhằm quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến du lịch hấp dẫn, đa dạng về trải nghiệm.

(iii) Nhóm tập trung vào các dự án kêu gọi đầu tư khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế của thành phố. Các sản phẩm và hàng hóa được trưng bày tại Hội chợ rất phong phú, đa dạng và đảm bảo chất lượng. Sự đa dạng này không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách tham quan mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối kinh doanh giữa các lĩnh vực khác nhau.

Một gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) tại EWEC - Đà Nẵng 2026. Ảnh: Ngô Anh Văn

Hội chợ EWEC-Đà Nẵng 2026 đã trải qua một hành trình 15 năm hình thành và phát triển, qua từng năm, Hội chợ đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch có quy mô, uy tín, mang tầm quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Với vị trí địa lý chiến lược của Đà Nẵng, cùng với sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động chuyên đề sâu sắc, Hội chợ EWEC-Đà Nẵng 2026 đã và đang tạo ra những cơ hội vàng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách, đồng thời củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ logistics và trung tâm kết nối kinh tế quốc tế.