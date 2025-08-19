Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều công trình giao thông ngầm ở khu vực trung tâm thành phố

Theo quy hoạch, thành phố Đà Nẵng dự kiến có nhiều công trình giao thông ngầm với loạt đường hầm qua sân bay, hầm qua sông Hàn, hầm qua ga đường sắt...

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng gần đây đã công bố Đồ án Quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đáng chú ý, Đà Nẵng đã xây dựng định hướng phát triển hệ thống giao thông ngầm, trong đó, đề xuất quy hoạch xây dựng các công trình giao thông ngầm có quy mô lớn tại khu vực trung tâm của thành phố.

Theo quy hoạch, Đà Nẵng dự kiến xây dựng một loạt công trình giao thông ngầm quy mô lớn ngay tại khu vực trung tâm thành phố, đóng vai trò như “xương sống” cho mạng lưới giao thông tổng thể.

Đầu tiên là Hầm qua Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Đây là tuyến giao thông kết nối phía Đông và phía Tây Sân bay Quốc tế Đà Nẵng nhằm giảm tải áp lực về giao thông cho các trục đường chính gồm: Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám.

Tuyến đường bộ bắt đầu đi ngầm từ sau nút giao thông Trường Chinh - Đinh Thị Vân - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng - Duy Tân. Sau khi qua nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, tuyến đường bộ bắt đầu đi nổi. Tuyến hầm đường bộ này có chiều dài khoảng 2,1 km. Dự kiến bố trí hầm cho giao thông đường bộ và hầm cho giao thông công cộng tàu điện (được ký hiệu là tuyến MRT1).

Tiếp đến là Hầm qua sông Hàn kết nối đường Đống Đa với đường Vân Đồn, có chiều dài khoảng 0,83 km. Dự kiến, Hầm qua sông Hàn bố trí cho cả giao thông đường bộ và giao thông vận tải công cộng tàu điện (được ký hiệu là tuyến MRT2).

Ngoài ra, Đà Nẵng sẽ xây dựng Hầm qua ga đường sắt mới nằm trên đường nối ga đường sắt và đường số 2 Khu công nghiệp Hòa Khánh. Tuyến giao thông ngầm này đi qua ga đường sắt mới, đường sắt cao tốc, đường sắt thường, đường bộ cao tốc; có chiều dài tuyến đi ngầm khoảng 0,8km; quy mô hầm tương ứng với tuyến mặt đất và tuyến giao thông vận tải công cộng đường sắt nhẹ (được ký hiệu là tuyến LRT3).

Song song với các hầm đường bộ, mạng lưới giao thông công cộng ngầm cũng được quy hoạch chi tiết. Tuyến MRT 1 bắt đầu đi ngầm từ trước nút giao thông Vành đai 2 (Vành đai phía Tây 2) - Đinh Liệt - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và tiếp tục đi ngầm theo hướng đường bao phía Đông Sân bay Quốc tế Đà Nẵng - Công viên 29/3 - ga trung chuyển trung tâm tại ga đường sắt hiện trạng, có chiều dài đi ngầm khoảng 6,1 km.

Tuyến MRT 2 bắt đầu đi ngầm từ trước nút giao thông Ngô Quyền - Trần Thánh Tông - qua sông Hàn - Đống Đa đến ga trung chuyển trung tâm tại ga đường sắt hiện trạng, có chiều dài đi ngầm khoảng 4,3 km.

Tuyến LRT 6 đi ngầm đoạn trước Đài Tưởng niệm 2/9, có chiều dài đi ngầm khoảng 1,3 km. Bên cạnh đó, bố trí các ga ngầm dọc theo các tuyến MRT và LRT ngầm. Trong đó, đặc biệt tại các điểm đầu mối giao thông lớn cần bố trí ga ngầm kết hợp điểm trung chuyển và phát triển thương mại dịch vụ (ngầm và nổi) như: phía Đông và phía Tây Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, vị trí ga đường sắt cũ…

Việc phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng ngầm được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thành phố. Trước hết, đây là giải pháp quan trọng để giải quyết tình trạng ùn tắc và giảm áp lực giao thông ở khu vực trung tâm, nơi quỹ đất mặt bằng vốn rất hạn chế, khó có khả năng mở rộng. Bên cạnh đó, hạ tầng ngầm còn giúp tối ưu hóa quỹ đất đô thị trong bối cảnh mật độ dân số ngày càng cao, nhờ vậy có thể dành nhiều không gian hơn trên mặt đất cho công viên, khu dân cư và các tiện ích cộng đồng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu về giao thông, hệ thống ngầm còn góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao chất lượng sống. Khi các công trình giao thông cồng kềnh được đưa xuống lòng đất, thành phố sẽ trở nên thông thoáng, giảm thiểu tiếng ồn và ô nhiễm, đồng thời tạo dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Quan trọng hơn, sự kết hợp giữa hạ tầng ngầm với metro và đường sắt nhẹ sẽ hình thành nên một mạng lưới vận tải công cộng thông minh, giúp người dân di chuyển nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn đô thị.

Với định hướng quy hoạch đầy tầm nhìn này, Đà Nẵng đang từng bước đặt nền móng cho một thành phố giao thông hiện đại, thông minh và đa tầng, nơi hệ thống hạ tầng ngầm không chỉ là giải pháp chiến lược cho giao thông mà còn là động lực nâng cao vị thế của đô thị trung tâm miền Trung trong tương lai.