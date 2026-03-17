Trang chủ Kinh tế số

"Sân chơi" tài sản số thêm người mới

Nam Anh

17/03/2026, 09:22

Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) cùng hai đối tác khác mới đây đã đăng ký thành lập công Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam (Viet Nam Digital Asset), trong đó Sun Group chiếm tỷ lệ chi phối, 64% vốn góp…

Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo thông tin từ cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam, được thành lập vào ngày 21/1/2026 và trụ sở tại tòa nhà Sun Ancora, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan.

Hai ngành nghề còn lại bao gồm hoạt động các trang mạng xã hội và hoạt động phân phối nội dung khác; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam là bà Ngô Thị Thanh Huyền.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) với tỷ lệ góp vốn 64%, tương đương 640 tỷ đồng. Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới nắm giữ 35% vốn, trong khi Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí sở hữu 1% còn lại.

VnEconomy

Như vậy, Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam với cổ đông chiếm tỷ lệ chi phối là Tập đoàn Sun Group, chính thức trở thành đơn vị mới nhất trên “sân chơi” tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Trước đó, một số cái tên đáng chú ý gồm Công ty cổ phần Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản mã hóa Vimexchange (Vimexchange), Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) thuộc hệ sinh thái Techcombank, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) thuộc hệ sinh thái VPBank, cùng với Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) của Chứng khoán VIX,…

Trong số này, Vimexchange và CAEX là hai đơn vị đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng, điều kiện cần để tham gia vận hành các nền tảng liên quan đến tài sản mã hóa.

Trước đó, tháng 9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam với thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Theo Nghị quyết 05, doanh nghiệp tham gia cung cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đảm bảo các điều kiện: Là doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp, và phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng.

Trong đó điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn: Có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 02 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn;

Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 02 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần; Tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 01 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép.

Đồng thời, tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Ngoài ra, nghị quyết này cũng quy định các điều kiện về trụ sở làm việc, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng; nhân sự; các quy trình nghiệp vụ; hệ thống công nghệ thông tin.

