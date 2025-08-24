Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Theo quyết định, Hội đồng Tư vấn gồm 17 thành viên.

Ông Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn.

Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn là ông Richard Dean McClellan, Nguyên Giám đốc Quốc gia Viện Tony Blair tại Việt Nam.

Các ủy viên Hội đồng gồm: ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Lê Thanh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; ông Hoàng Văn Cường, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước; ông Trương Gia Bình, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Tập đoàn FPT;

Ngoài ra còn có ông Nguyễn Trung Chính, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Tập đoàn CMC; ông Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thứ tướng Chính phủ, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV; ông Nguyễn Tử Quảng, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BKAV;

Ông Jochen Biedermann, Giám đốc điều hành, Liên minh Thế giới các Trung tâm tài chính Quốc tế; ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tư vấn là Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ban trù bị cơ quan quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng các nội dung như: Chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Tham gia ý kiến góp ý các văn bản pháp lý để tạo cơ sở xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; Tư vấn, góp ý các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thành phố gắn với phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng...

Tại hội nghị công bố Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra tại TP. HCM hôm 2/8, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh Hội đồng tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đều là đại diện các Bộ, ngành Trung ương như Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong đó có các chuyên gia quốc tế trên lĩnh vực tài chính, kinh tế, luật quốc tế là những người có kinh nghiệm công tác quản lý, điều hành trung tâm tài chính quốc tế.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng thành lập Ban Trù bị cơ quan quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nằng để tham mưu, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, nguồn nhân lực, hoạt động của tô chức bộ máy Cơ quan điều hành và các điều kiện cần thiết để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư quốc tế tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng - Singapore năm 2025.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng xác định cốt lõi của bộ máy quản lý, điều hành trung tâm tài chính quốc tế chính là lực lượng nhân sự chất lượng cao có bề dày kinh nghiệm vận hành thị trường tài chính quốc tế.

Do đó, thời gian qua, Đà Nẵng chủ động xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho trung tâm tài chính quốc tế. Đà Nẵng cũng đang xây dựng cơ chế tài chính để tuyển dụng nhân sự từ các định chế tài chính ở Châu Âu, Singapore, Dubai, Hoa Kỳ... về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng làm việc.

Mới đây, thành phố cũng cử đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập về trung tâm tài chính quốc tế và các định chế tài chính tại Singapore.

"Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ chủ động tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyêt số 222 của Quốc hội, và Kế hoạch hành động của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội để xây dựng 8 Nghị định hướng dẫn và các văn bản liên quan, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đi vào hoạt động hiệu quả", Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Mới đây, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế nhằm đề xuất quy định và hướng dẫn chi tiết, đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 8 và 9 Nghị quyết số 222/2025/QH15 để đảm bảo Trung tâm tài chính quốc tế được vận hành thông suốt, hiệu quả, đảm bảo phân cấp, phân quyền, không chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Dự thảo Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính gồm 5 chương và 27 điều. Bên cạnh những quy định chung, Bộ Tài chính đề xuất những quy định cụ thể về thành viên, nhà đầu tư chiến lược và các chủ thể khác trong Trung tâm tài chính quốc tế; quản lý nhà nước về Trung tâm tài chính quốc tế...