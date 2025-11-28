Trụ lớn kéo VN-Index áp sát 1700 điểm, tâm lý chán nản dâng cao

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11 diễn ra trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” và tâm lý rất chán nản. Nhóm cổ phiếu Vin đẩy VN-Index tăng 6,67 điểm lên 1690,99 điểm nhưng sắc đỏ lan rộng.

VIC tăng 5%, VHM tăng 0,39%, VPL tăng 6,15%, VRE tăng 1,78% thậm chí đem về gần 13 điểm, tức là gấp đôi mức tăng của chỉ số. Thậm chí trong tổng mức tăng 36,06 điểm của VN-Index tuần này, riêng VIC đã tạo ra gần 28 điểm.

Nhóm blue-chips hôm nay cũng không mạnh, độ rộng rổ VN30 chỉ có 10 mã tăng/17 mã giảm. Chỉ số đại diện rổ tăng 0,14%, chủ đạo cũng là do VIC tăng. Thậm chí trong 17 mã đỏ còn có 9 mã giảm quá 1%. Dẫn đầu là FPT giảm 2,41%, GVR giảm 2,15%, STB giảm 1,42%, MSN giảm 1,4%, LPB giảm 1,42%.

Khả năng kéo trụ đã không tạo được phản ứng tích cực, thậm chí thị trường về cuối phiên có chút thất vọng. Ngay từ sáng độ rộng đã khá tệ với 111 mã tăng/165 mã giảm dù VN-Index chốt phiên sáng vẫn tăng 0,54%. Đến chiều độ rộng kém đi đáng kể, kết phiên sàn HoSE chỉ còn 106 mã tăng/186 mã giảm. Hai tín hiệu phản ánh rõ nét sự thất vọng. Đầu tiên là số lượng cổ phiếu giảm mạnh trên 1% đã tăng từ 62 mã lúc chốt phiên sáng lên 108 mã lúc đóng cửa. Thứ hai là thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng vọt 46% so với phiên sáng.

Khi giá yếu hơn, thanh khoản tăng lên thì chỉ có thể là kết quả của áp lực bán tăng. Hơn nữa trọn phiên hôm nay, bất kể là khi VN-Index tăng cao nhất đạt đỉnh lúc 1h20, độ rộng vẫn thể hiện sự áp đảo ở phía đỏ. Đây là tín hiệu rõ nhất về tâm lý phản ứng ngược trên thị trường.

Khá nhiều cổ phiếu giảm giá mạnh đã xuất hiện giao dịch lớn. VIX tiếp tục thay đổi chóng mặt, hôm nay giảm 2,58% với thanh khoản 1.446,3 tỷ đồng. Cổ phiếu này có vẻ bị chốt lời T+ sau hai phiên trước tăng tích cực. GEX giảm 2,92% với 699,2 tỷ đồng; HAG giảm 3,33% với 413,4 tỷ; VSC giảm 2,87% với 333 tỷ; GEE giảm 5,29% với 226,7 tỷ… Tính chung 108 cổ phiếu yếu nhất hôm nay của VN-Index chiếm tới 42,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Rổ VN30 chỉ đóng góp 9 mã giảm quá 1%, phần còn lại thuộc nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Các mã này vừa mới có nhịp nảy T+ khá mạnh ở nhiều cổ phiếu và hôm nay bị chốt lời diện rộng. Đây là hành động ngắn hạn phản ánh mức ngại rủi ro đã gia tăng, xu hướng “ăn non” đang trở lại.

Nhóm cổ phiếu đi ngược dòng khá hạn chế về số lượng, nhất là với các cổ phiếu thực sự có dòng tiền. Trong 106 mã xanh của VN-Index thì chỉ 49 mã tăng hơn 1%, thậm chí chỉ 15 mã có giao dịch vượt 10 tỷ đồng. Nhóm Vin đã chiếm 3 vị trí, còn lại đáng kể là VNM tăng 3,23% với 760,4 tỷ; CII tăng 2,88% với 663,2 tỷ; PVD tăng 3,09% với 313,3 tỷ; DIG tăng 1,98% với 179,4 tỷ; PVT tăng 1,34% với 167 tỷ.

VIC, VPL, VRE đang đẩy chỉ số rất mạnh.

Tín hiệu tích cực duy nhất đáng kể trong sức ép bán ra chiều nay là dòng vốn ngoại quay lại hỗ trợ. Khối này tăng giải ngân 81% so với phiên sáng, đạt hơn 1.563 tỷ đồng và vị thế ròng là +517,1 tỷ, so với mức bán ròng 182,8 tỷ buổi sáng. Mua mới mạnh nhất phiên chiều là VIC, từ mức không đáng kể trong buổi sáng vọt lên 128,7 tỷ đồng. VPB cũng là gương mặt đáng chú ý, ban đầu mới có mức ròng +12,9 tỷ đã vọt lên +99,1 tỷ. VNM cũng mạnh mẽ, thu hút thêm khoảng hơn trăm tỷ đồng chiều nay, tổng giá trị mua ròng cả ngày đạt 241,6 tỷ. VIX +106,6 tỷ, PVD +97,7 tỷ cũng là các mã được mua mới thêm khá nhiều.

Ở phía bán ra, FPT bị bán thêm gần trăm tỷ chiều nay, tổng giá trị bán ròng cả ngày lên tới -133,8 tỷ. VCB cũng bị xả thêm lên 127 tỷ đồng. VJC, MSN, ACB, TCB là các cổ phiếu khác bị bán tương đối mạnh.

Việc VN-Index lên sát mốc 1700 điểm đang không phản ánh đúng diễn biến phục hồi của thị trường, khi đa phần cổ phiếu lên chậm hơn. Hiện tượng đẩy giá VIC đang mạnh không kém giai đoạn tháng 9 và tháng 10 vừa qua.