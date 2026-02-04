Đà Nẵng lấy ý kiến startup để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng vừa có buổi thảo luận với cộng đồng khởi nghiệp để lấy ý kiến đóng góp cho kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026...

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, Đà Nẵng đang nổi lên như một trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược đến năm 2026, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, kết hợp giữa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Buổi trao đổi là cơ hội để các bên liên quan cùng nhau thảo luận về định hướng và giải pháp phát triển cho năm 2026. Một trong những mục tiêu chính là thúc đẩy mô hình hợp tác "03 nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp), nhằm tăng cường kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Năm 2026 được xác định là năm thành phố tập trung phát triển hệ sinh thái theo chiều sâu, gắn hoạt động nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Điều này không chỉ giúp hoàn thiện kế hoạch phát triển mà còn tạo ra một môi trường thuận lợi cho các startup phát triển.

Một điểm nhấn quan trọng trong chương trình là lễ trao hoa chúc mừng mô hình liên kết "3 nhà" giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo Đà Nẵng và Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong việc tăng cường liên kết, khai thác hiệu quả nguồn lực tri thức, đào tạo và thị trường cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, các thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng với các đối tác như Gima Group và Công ty TNHH SqrDAO cũng được ký kết, hướng đến mục tiêu thúc đẩy hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới như AI, GenAI, Web3, blockchain. Những thỏa thuận này không chỉ hỗ trợ startup tiếp cận công nghệ, thị trường, nguồn vốn mà còn nâng cao giá trị ứng dụng trong thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực du lịch và bảo tồn di sản.

Tại phiên trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã tập trung làm rõ cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêu thụ và thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp, đề xuất hình thành không gian trưng bày, giới thiệu và thử nghiệm sản phẩm đổi mới sáng tạo của thành phố. Nhiều ý kiến nhấn mạnh việc thúc đẩy mô hình hợp tác “3 nhà” theo hướng thực chất, hoàn thiện hạ tầng và cơ chế cho các vườn ươm, tăng cường kết nối giữa startup trong các trường đại học với doanh nghiệp, đẩy mạnh ươm tạo tại cơ sở đào tạo và ưu tiên thử nghiệm, ứng dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo của startup, tạo đầu ra bền vững cho hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, chủ trì chương trình gặp gỡ, trao đổi.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đề nghị Văn phòng UBND thành phố tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu, ban hành thông báo chung để các sở, ngành cùng triển khai. Đồng thời đề nghị các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố khẩn trương xây dựng và vận hành không gian đổi mới sáng tạo, yêu cầu trong quý 1/2026 phải có kết quả cụ thể. Đối với các vướng mắc về thủ tục, cơ chế, thành phố khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp hỗ trợ tối đa.

Chương trình này không chỉ là một diễn đàn quan trọng góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền thành phố với cộng đồng khởi nghiệp mà còn tạo cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu phát triển hệ sinh thái theo chiều sâu, thực chất và bền vững.