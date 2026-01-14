Đà Nẵng và doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng kết nối, hợp tác công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sáng ngày 13/01, tại Đà Nẵng, một sự kiện quan trọng đã diễn ra, đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối và hợp tác giữa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố và các doanh nghiệp Trung Quốc. Sự kiện là kết quả cụ thể từ những nỗ lực không ngừng của Đà Nẵng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Trung Quốc - một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Buổi gặp gỡ giao lưu được tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, phối hợp cùng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp hai bên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, xu hướng công nghệ, mô hình kinh doanh, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại hóa sản phẩm và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, sự kiện này còn góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đầu tư giữa hai bên.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Phong, buổi giao lưu này không chỉ là một hoạt động kết nối thông thường mà còn là kết quả cụ thể và thiết thực từ chuyến thăm và làm việc của Sở tại Trung Quốc trong thời gian qua. Qua chuyến công tác, Sở đã có cơ hội trực tiếp làm việc, trao đổi với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, qua đó nhận thấy rõ tiềm năng hợp tác rất lớn trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ông Phong cho biết thành phố Đà Nẵng đang theo đuổi mục tiêu phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xem là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Trong những năm qua, thành phố đã không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng hạ tầng phục vụ nghiên cứu, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp; hình thành các không gian đổi mới sáng tạo mở, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ trong và ngoài nước. Đặc biệt, Đà Nẵng tập trung phát triển các lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch, công nghệ cao, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh. Thành phố cũng đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi về đầu tư, đất đai, thuế, nguồn nhân lực, cùng với môi trường sống và làm việc năng động, thân thiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

“Sự hiện diện của hơn 30 doanh nghiệp Trung Quốc tại chương trình hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, tin tưởng và mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài với thành phố Đà Nẵng. Thông qua buổi giao lưu này, các doanh nghiệp hai bên đã có cơ hội trực tiếp kết nối, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ, đầu tư và phát triển thị trường”, ông Phong nhấm mạnh thêm.

Tại buổi gặp gỡ, giao lưu, các đại biểu và doanh nghiệp đã được giới thiệu về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các chính sách thu hút đầu tư của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và tham gia thảo luận trực tiếp nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường…

Chiều cùng ngày, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đã có cơ hội tham quan Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng – Vùng vịnh lớn, Công viên phần mềm số 2 và Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng. Những điểm đến này đã giúp đoàn có cái nhìn trực quan về hạ tầng đổi mới sáng tạo và công nghiệp số của thành phố.

Theo lịch trình, sáng ngày 14/01/2026, đoàn tiếp tục tham quan Cảng Liên Chiểu để tìm hiểu về tiềm năng phát triển logistics và chuỗi cung ứng; làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, tham quan Khu Công nghệ cao và Khu thương mại tự do Đà Nẵng nhằm nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất công nghiệp và dịch vụ logistics.

Chuỗi hoạt động này đã giúp các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá toàn diện hơn về môi trường đầu tư, hạ tầng công nghệ, logistics và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

Sự kiện này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đà Nẵng đang dần khẳng định vị thế của mình như một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.