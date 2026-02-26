Cha đẻ đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới bán 17.000 ETH

Người sáng lập chính của Ethereum (ETH) hay còn được biết đến là cha đẻ của ETH, Vitalik Buterin, thay vì xả một lệnh quy mô lớn, đã chia nhỏ thành nhiều lệnh hoán đổi để bán 17.000 ETH (có giá trị khoảng 34 triệu USD) trong một tháng qua...

Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, vào đầu tháng Hai, ví được cho là của Vitalik Buterin, cha đẻ đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, từng ghi nhận nắm giữ khoảng 241.000 ETH. Thì sau một loạt giao dịch chuyển ra, số lượng ETH tại ví đã giảm xuống còn 224.000 ETH tính đến ngày thứ Ba.

Như vậy, khoảng 17.000 ETH có thể đã được tỷ phú này bán ra chỉ trong một tháng.

Trong ba ngày đầu tháng Hai, Vitalik Buterin được cho là đã bán khoảng 2.961 ETH, tương đương 6,6 triệu USD. Các nhà phân tích cho biết nhịp độ giao dịch gần đây của cha đẻ đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới vẫn tiếp tục tăng, với khoảng 7 triệu USD token đã được bán ra trong ba ngày gần nhất (tính đến thứ Ba).

Theo dữ liệu từ Arkham, thay vì xả một lệnh quy mô lớn, các giao dịch được Vitalik Buterin chia nhỏ thành nhiều lệnh hoán đổi, một chiến lược thường được sử dụng nhằm hạn chế tác động tức thời lên giá thị trường.

Động thái này diễn ra sau khi Vitalik Buterin công bố hồi tháng 1 rằng ông đã dành 16.384 ETH, tương đương khoảng 45 triệu USD, từ tài sản cá nhân để tài trợ cho các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư, phần cứng mã nguồn mở và các hệ thống phần mềm an toàn, có thể kiểm chứng.

Được biết, nguồn vốn sẽ được giải ngân dần trong những năm tới, trong khuôn khổ thúc đẩy các công cụ mã nguồn mở và tăng cường tính tự chủ công nghệ.

Vitalik Buterin cũng nhấn mạnh sẽ trực tiếp triển khai một số sáng kiến độc lập, tập trung xây dựng hệ sinh thái phần mềm và phần cứng mã nguồn mở.

Động thái bán ETH của cha đẻ đồng tiền điện tử này diễn ra trong bối cảnh giá đồng tiền điện tử này vẫn suy yếu mạnh. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá ETH đã giảm khoảng 37% trong vòng một tháng qua. Tại thời điểm ghi nhận, ETH giao dịch ở mức 1.900 USD, giảm gần 4% trong 24 giờ.

Đà giảm của ETH thời gian qua đã ảnh hưởng đến không ít doanh nghiệp nắm giữ tài sản. Bitmine Immersion Technologies, một trong những công ty sở hữu lượng lớn ETH, đang ghi nhận khoản lỗ lên tới hàng tỷ USD, khi giá token đã giảm khoảng 60% trong 6 tháng qua, xuống dưới giá mua bình quân của doanh nghiệp này.