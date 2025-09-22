Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 35-40% GRDP
Ngô Anh Văn
22/09/2025, 22:33
Với Đà Nẵng, phát triển kinh tế số không chỉ là nhiệm vụ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn là chìa khóa để xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo, đáng sống và bền vững.
Chiều 22/9, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Hội thảo
phát triển kinh tế số thành phố năm
2025, thu hút hàng trăm các chuyên gia, tập đoàn doanh
nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham dự. Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, diễn
ra trong thời điểm đặc biệt, khi thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thành công Đại hội
đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 -2030.
Phát biểu khai mạc Hội
thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho hay: Đại hội Đảng bộ
thành phố đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền số, đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại; phát
huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc.
Riêng lĩnh vực khoa học
và Công nghệ, Đà Nẵng xác định là địa phương tiên
phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi
số; trung
tâm văn hóa-thể thao, giáo dục-đào tạo, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của
thế giới. Với Đà Nẵng, phát triển
kinh tế số không chỉ là nhiệm vụ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, mà
còn là chìa khóa để xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo, đáng sống và bền vững.
Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 21-KH/TU ngày
10/9/2025, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa
bàn thành phố. Trong đó xác định một số chỉ tiêu lớn đến năm 2030: Quy mô kinh
tế số đạt tối thiểu 35-40% GRDP toàn thành phố (toàn quốc là 30%); Có tối thiểu
có 01 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến hoạt động tại
thành phố (toàn quốc đặt mục tiêu là 05); Có thêm ít nhất 2 tuyến cáp quang biển
mới đưa vào hoạt động (toàn quốc đặt mục tiêu là 9); Triển khai thêm ít nhất 2
khu công nghệ thông tin tập trung; Có thêm 1 trạm trung chuyển dữ liệu quốc tế
(digital hub); Có thêm ít nhất 1 trung tâm dữ liệu quốc tế; Triển khai thí điểm
và tiến đến chính thức kinh doanh tài sản số bằng NFT; Thu hút một số doanh
nghiệp có doanh thu ít nhất 1 tỷ USD đặt trụ sở nghiên cứu, sản xuất tại thành
phố; Có ít nhất 1 doanh nghiệp công nghệ số với nhân lực 15.000 người hoặc đạt
doanh thu 2 tỷ USD/năm…
Tại Hội thảo, các chuyên gia đã trình bày các tham luận sâu sắc để thấy rõ bức tranh toàn cảnh về kinh tế số
và tiềm năng phát triển tại Đà Nẵng, qua những "công thức"
thành công và gợi ý chiến lược từ PGS.TS. Trần Minh Tuấn (Bộ Khoa hcoj và Công nghệ), đặc biệt là việc Đà Nẵng cần tập trung vào
các lĩnh vực trọng tâm như du lịch, logistics và công nghiệp văn hóa.
Tham luận của PGS.TS. Bùi Quang Bình (Đại học Kinh tế Đà Nẵng) đã mở ra một tầm nhìn mới với đề xuất về không gian
thử nghiệm số và định vị Đà Nẵng là "Không gian tài chính số –
đổi mới sáng tạo của ASEAN".
Đáng chú ý là đề xuất thí điểm thị trường tài sản mã hóa từ Công ty Cổ phần đầu
tư HVA, mang đến một góc nhìn đột phá về tài chính số và tham luận về Hành trình thúc đẩy kinh
tế số của Công ty Grab trong các lĩnh vực thiết yếu như giao thông, du
lịch và thương mại điện tử, minh chứng cho vai trò quan trọng của khu vực tư
nhân…
Trong
những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đột phá và đạt
được một số kết quả đáng khích lệ trong lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh,
chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế số.
Thành phố Đà Nẵng (trước đây) đã 04 năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh (Nhất cả 03 trụ cột: Chính quyền số, Xã hội số và
Kinh tế số); 05 năm liên tục
được vinh danh là Thành phố thông minh tiêu biểu của Việt Nam.
Thời gian gần đây, Đà Nẵng đang triển khai một số công
trình hạ tầng quan trọng như: Cảng Liên Chiểu (thông minh), Khu thương mại tự
do, Trung tâm tài chính quốc tế; khởi công tòa nhà CNC Viettel, Trung tâm dữ liệu
quốc tế tại Khu Công nghệ cao, Đưa vào tuyến cáp đất liền đi quốc tế của VNPT, qua
5 quốc gia: Việt Nam (Đà Nẵng) – Lào –
Thái Lan – Malaysia – Singapore.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu,để đạt được được các mục
tiêu phát triển kinh tế số nêu trên, Đà Nẵng rất mong nhận
được sự đồng hành của các chuyên gia, tập đoàn doanh nghiệp, tổ chức trong và
ngoài nước.
“Thành phố cam
kết tạo môi trường thuận lợi, chính sách minh bạch, hỗ trợ hết mình để các sáng
kiến, giải pháp sáng tạo mới được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn”- ông Bửu nhấn mạnh
và tin tưởng rằng, với sự tham gia và chia sẻ của các diễn giả, đặc biệt là thảo luận của
các chuyên gia, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước tại hội thảo hôm
nay, sẽ đề xuất nhiều ý tưởng, tìm ra những giải pháp thiết thực, góp phần đưa
Đà Nẵng trở thành điểm sáng về kinh tế số.
Tại Hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty
TNHH Grab phối hợp,
triển khai các giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh
tế số và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố. Và Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Quỹ đầu tư
khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
trong việc nghiên cứu, đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực, tổ chức các hoạt động chuyên môn và ứng dụng công nghệ số
trong lĩnh vực tài chính – công nghệ –giáo dục.
