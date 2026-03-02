Hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ số VNPT sẽ có nhiều cơ hội trúng "Ngựa Vàng 9999"

VNPT triển khai chương trình tri ân lớn dành cho hộ kinh doanh với tên gọi “Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc”. Chương trình không chỉ mang đến giải thưởng là những chú Ngựa vàng 9999, mà còn đóng vai trò như một cú hích kép: Hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp thêm động lực để hộ kinh doanh vận hành hiệu quả, phát triển bền vững trong bối cảnh chính sách thuế mới.

Nếu trước đây, chuyển đổi số chỉ mang tính khuyến khích thì nay đã trở thành yêu cầu bắt buộc để đảm bảo tính pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Sau hơn hai tháng các quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử đi vào thực tế, nhiều hộ kinh doanh đang chịu áp lực kép: Vừa duy trì doanh thu, vừa thích ứng với quy trình công nghệ mới.

Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất không nằm ở chi phí đầu tư thiết bị, mà ở nỗi lo rủi ro pháp lý và sự phức tạp trong vận hành. Việc xuất hóa đơn, điều chỉnh sai sót hay kê khai thuế điện tử khiến không ít tiểu thương lúng túng, đặc biệt trong giờ cao điểm bán hàng.

Thay vì tiếp cận chuyển đổi số như một bài toán kỹ thuật phức tạp, VNPT lựa chọn hướng đi đơn giản hóa tối đa cho người dùng. Hệ sinh thái giải pháp số dành riêng cho hộ kinh doanh gồm: Ứng dụng Hộ kinh doanh VNPT HKD, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (VNPT Invoice-POS), chữ ký số (VNPT CA, VNPT SmartCA), phần mềm quản lý bán hàng VNPT Posio và Sổ bán hàng.

Các giải pháp được thiết kế như một “trợ lý số”, giúp hộ kinh doanh xuất hóa đơn, quản lý bán hàng, kê khai thuế chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Dữ liệu được đồng bộ tự động, giảm sai sót thủ công và đảm bảo kết nối chính xác với cơ quan thuế.

Không dừng ở cung cấp công nghệ, VNPT còn cam kết đồng hành thực tế. Với đội ngũ nhân sự phủ khắp 34 tỉnh, thành, VNPT sẵn sàng hỗ trợ tận nơi từ cài đặt, hướng dẫn sử dụng đến xử lý vướng mắc phát sinh, giúp hộ kinh doanh an tâm vận hành.

Chương trình "Săn ngựa vàng - Đón tài lộc" trị giá 5 chỉ vàng 9999 từ VNPT.

Song hành cùng các giải pháp số, VNPT chính thức khởi động chương trình “Săn Ngựa Vàng – Đón ngàn tài lộc” với tổng giá trị giải thưởng là 12 Ngựa vàng, mỗi giải là 1 Ngựa vàng trị giá 5 chỉ vàng 9999. Chương trình diễn ra từ 3/3/2026 đến 27/4/2026, mang thông điệp “Mã đáo thành công”, với 4 đợt quay thưởng, giải thưởng mỗi đợt là 3 Ngựa Vàng 5 chỉ vàng 9999.

Cách thức tham gia đơn giản: Hộ kinh doanh đăng ký sử dụng thành công bất kỳ dịch vụ nào trong hệ sinh thái số của VNPT trong thời gian khuyến mại sẽ nhận 1 mã dự thưởng. Chương trình gồm 4 đợt quay (2 tuần/quay 1 đợt) mỗi đợt có 3 khách hàng trúng thưởng. Kết quả được công bố công khai trên website VNPT và thông báo trực tiếp đến khách hàng, đảm bảo minh bạch và thuận tiện trong trao thưởng.

Không phân biệt quy mô lớn hay nhỏ, mọi hộ kinh doanh đều có cơ hội sở hữu Ngựa Vàng 5 chỉ 9999. Đây là thời điểm để các tiểu thương chuẩn hóa quy trình kinh doanh, giảm áp lực quản lý và đón nhận vận hội mới cho chặng đường phát triển bền vững.

* Thông tin chi tiết:

Hộ kinh doanh có thể tham khảo thể lệ chương trình và các giải pháp số tại website: http: https://hokinhdoanh.vnpt.vn/ hoặc liên hệ tổng đài 1800 1260.