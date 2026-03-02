Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu

Hạ Chi

02/03/2026, 16:34

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo về dữ liệu thành phố Hà Nội...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hà Nội đã chính thức thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu, một bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy việc quản lý và khai thác dữ liệu trên địa bàn thành phố.

Quyết định này được Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành vào ngày 26/2/2026, với mục tiêu tạo ra một cơ chế điều phối liên ngành hiệu quả.

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên: Trưởng Ban Chỉ đạo - ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND Thành phố; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng các thành viên là Lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố tham gia.

Nhiệm vụ chính của Ban Chỉ đạo là tham mưu, điều phối và hỗ trợ UBND Thành phố trong việc thực hiện các chiến lược và chính sách liên quan đến dữ liệu. Điều này bao gồm việc xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, cũng như tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương và chiến lược về dữ liệu.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng có trách nhiệm giúp UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, xã, phường thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ liên quan đến dữ liệu, đồng thời điều phối việc thực hiện các chương trình và dự án có tính chất liên ngành.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu không chỉ nhằm mục đích cải thiện quản lý dữ liệu mà còn hướng tới việc tạo ra một hệ thống dữ liệu đồng bộ và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố Hà Nội.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quản lý đô thị, giúp thành phố tận dụng tối đa tiềm năng của dữ liệu trong việc ra quyết định và hoạch định chính sách.

Tin tặc đánh cắp 150 GB dữ liệu từ Chính phủ Mexico nhờ AI

07:02, 28/02/2026

Tin tặc đánh cắp 150 GB dữ liệu từ Chính phủ Mexico nhờ AI

Ứng dụng độc hại trên Play Store “âm thầm” làm lộ dữ liệu người dùng tại 25 quốc gia

22:11, 23/02/2026

Ứng dụng độc hại trên Play Store “âm thầm” làm lộ dữ liệu người dùng tại 25 quốc gia

Cung cấp ảnh cho AI vô tình trao dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba

07:06, 30/01/2026

Cung cấp ảnh cho AI vô tình trao dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba

Từ khóa:

AI blockchain dữ liệu Hà Nội kinh tế số Vneconomy

Chủ đề:

Phát triển kinh tế dữ liệu

Đọc thêm

Điện thoại Trung Quốc chạm tới đẳng cấp máy ảnh

Điện thoại Trung Quốc chạm tới đẳng cấp máy ảnh

Xiaomi Leica Leitzphone phiên bản 16GB RAM và 1TB hiện có giá khoảng 50 triệu đồng...

Viettel và thị trường Myanmar: “Bây giờ cạnh tranh mới khốc liệt”

Viettel và thị trường Myanmar: “Bây giờ cạnh tranh mới khốc liệt”

Đã qua thời “mảnh đất tiềm năng, màu mỡ, cắm trạm BTS đến đâu có thuê bao đến đó”, thị trường viễn thông di động Myanmar bây giờ mới bắt đầu vào cuộc cạnh tranh khốc liệt…

Hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ số VNPT sẽ có nhiều cơ hội trúng

Hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ số VNPT sẽ có nhiều cơ hội trúng "Ngựa Vàng 9999"

VNPT triển khai chương trình tri ân lớn dành cho hộ kinh doanh với tên gọi “Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc”. Chương trình không chỉ mang đến giải thưởng là những chú Ngựa vàng 9999, mà còn đóng vai trò như một cú hích kép: Hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp thêm động lực để hộ kinh doanh vận hành hiệu quả, phát triển bền vững trong bối cảnh chính sách thuế mới.

Iran ước chiếm khoảng 2 - 5% tổng sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu

Iran ước chiếm khoảng 2 - 5% tổng sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu

Nếu xung đột tiếp tục kéo dài sẽ làm gián đoạn lưới điện, sản lượng khai thác Bitcoin của Iran có thể suy giảm trong ngắn hạn...

Sắp có Đề án phát triển hệ thống R&D quốc gia cho công nghệ chiến lược

Sắp có Đề án phát triển hệ thống R&D quốc gia cho công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Đề án Phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm quốc gia cho các công nghệ chiến lược...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ áp thuế toàn cầu 15%: Giai đoạn thuận lợi để các nhà máy FDI tăng tốc đơn hàng

Chứng khoán

2

Giá giảm sâu, Diamond Properties điều chỉnh kế hoạch bán cổ phiếu NVL

Doanh nghiệp niêm yết

3

Bộ Xây dựng giám sát 4 doanh nghiệp lớn năm 2026

Chứng khoán

4

Xung đột ở Iran leo thang: Chứng khoán Á - Âu giảm la liệt, giá vàng và dầu thô cùng tăng mạnh

Thế giới

5

Blog chứng khoán: Hoảng loạn xuất hiện, cơ hội tốt để tăng cường độ rung lắc

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy