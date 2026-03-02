Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu

Hà Nội đã chính thức thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu, một bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy việc quản lý và khai thác dữ liệu trên địa bàn thành phố.

Quyết định này được Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành vào ngày 26/2/2026, với mục tiêu tạo ra một cơ chế điều phối liên ngành hiệu quả.

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên: Trưởng Ban Chỉ đạo - ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND Thành phố; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng các thành viên là Lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố tham gia.

Nhiệm vụ chính của Ban Chỉ đạo là tham mưu, điều phối và hỗ trợ UBND Thành phố trong việc thực hiện các chiến lược và chính sách liên quan đến dữ liệu. Điều này bao gồm việc xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, cũng như tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương và chiến lược về dữ liệu.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng có trách nhiệm giúp UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, xã, phường thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ liên quan đến dữ liệu, đồng thời điều phối việc thực hiện các chương trình và dự án có tính chất liên ngành.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu không chỉ nhằm mục đích cải thiện quản lý dữ liệu mà còn hướng tới việc tạo ra một hệ thống dữ liệu đồng bộ và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố Hà Nội.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quản lý đô thị, giúp thành phố tận dụng tối đa tiềm năng của dữ liệu trong việc ra quyết định và hoạch định chính sách.