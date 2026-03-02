Điện thoại Trung Quốc chạm tới đẳng cấp máy ảnh

Leica Leitzphone powered by Xiaomi (Xiaomi Leica Leitzphone), theo đội ngũ đánh giá của CNET, không chỉ chụp ảnh xuất sắc so với mặt bằng chung, mà đã thực sự tiệm cận một chiếc máy ảnh chuyên dụng.

Lý do là bởi Xiaomi Leica Leitzphone đặc biệt có “sự can thiệp” sâu của Leica (thương hiệu máy ảnh hàng đầu của Đức) trong thiết kế phần cứng, cấu hình quang học cũng như thuật toán xử lý hình ảnh.

Xiaomi Leica Leitzphone có mặt lưng nổi bật với vòng ống kính lớn có thể xoay vật lý. Không phải chi tiết “vui mắt”, vòng xoay cho phép người dùng tùy chỉnh tiêu cự, lấy nét, tương tự trải nghiệm trên máy ảnh.

Ảnh chụp bởi chế độ màu Leica Chrome của Xiaomi Leica Leitzphone - Nguồn: CNET.

Camera chính của máy sử dụng công nghệ LOFIC HDR, giúp ảnh rõ nét trong các điều kiện ánh sáng. Ống kính tele cho phép zoom quang học liên tục từ 75mm đến 100mm, đảm bảo lượng hình ảnh ổn định kể cả phóng đại.

Trong bối cảnh các hãng điện thoại có xu hướng làm sáng toàn bộ khung hình, khiến bức ảnh tuy sáng và bắt mắt nhưng thiếu độ tương phản và cảm xúc trong ảnh. Leitzphone không đi theo hướng đó, máy giữ được sự cân bằng giữa độ sáng, màu sắc và tương phản, tạo ra những bức ảnh có chiều sâu và cá tính rõ ràng.

Đặc biệt ở chế độ Leica Chrome, ảnh cho độ chi tiết cao và màu sắc nổi bật. Trong khi chế độ giả lập phim Monopan 50 được đánh giá tái hiện đúng tinh thần của dòng phim đen trắng Leica trứ danh. Hạt ảnh, độ tương phản và sắc độ xám được xử lý khá sát với ảnh chụp phim.

Ảnh chụp bởi Xiaomi Leica Leitzphone - Nguồn: CNET.

Ban đêm, máy vẫn duy trì được màu sắc và độ phơi sáng ổn định. Dù chi tiết có phần suy giảm khi phóng lớn, song ở kích thước xem thông thường, ảnh vẫn giữ được chiều sâu và sắc nét.

Dĩ nhiên, Leitzphone không thể thay thế hoàn toàn một máy ảnh như Leica Q3. Nhưng đặt trong giới hạn của một chiếc điện thoại, Leitzphone đang có bước tiến dài trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

Ngoài camera, Leitzphone cũng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của dòng điện thoại cao cấp. Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đủ sức xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng, từ chỉnh sửa ảnh RAW đến chơi game đồ họa cao. Màn hình OLED 6,9 inch sáng và sắc nét, đạt chuẩn chống nước IP68.

Leitzphone chạy trên Android 16, đi kèm giao diện tùy biến theo phong cách Leica với các biểu tượng ứng dụng đơn sắc và hình nền mang tông màu tối giản.

Xiaomi cũng tích hợp một số công cụ AI như dịch thuật, song phần lớn tính năng trí tuệ nhân tạo vẫn dựa trên các dịch vụ quen thuộc của Google như Gemini Advanced hay Circle to Search.

Leitzphone được trang bị pin dung lượng 6.000 mAh, ở mức khá trong phân khúc cao cấp. Sau ba giờ phát trực tuyến video liên tục, pin giảm từ 100% xuống còn 85%.

CNET đánh giá đây là kết quả ổn định, nhưng vẫn thấp hơn đôi chút so với mức trên 90% mà một số mẫu như OnePlus 15 hay iPhone 17 Pro Max đạt được trong cùng điều kiện thử nghiệm. Dù vậy, với nhu cầu sử dụng thông thường, máy vẫn đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc.

Trường hợp chụp ảnh liên tục trong nửa ngày, mức pin có thể giảm xuống còn khoảng 60%. Máy hỗ trợ sạc sạc nhanh 90W (khi dùng củ sạc tương thích). Nếu chỉ nghe gọi, lướt web và thỉnh thoảng chụp ảnh trong ngày, Leitzphone có thể còn khoảng 50% pin vào cuối ngày.

Tối 28/2, tại TP.HCM, Xiaomi chính thức ra mắt dòng Xiaomi 17 series tại thị trường Việt Nam. Trong đó, mẫu Xiaomi Leica Leitzphone phiên bản 16GB RAM và 1TB được niêm yết ở giá 49,99 triệu đồng.

Với mức giá này, Leitzphone rõ ràng không hướng đến phân khúc số đông. Tuy nhiên, trong bối cảnh các mẫu điện thoại cao cấp ngày càng tiệm cận nhau về cấu hình và tính năng, sản phẩm này cho thấy một cách tiếp cận khác biệt.

Thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng giá bán, điện thoại Trung Quốc đang khẳng định vị thế bằng việc đầu tư chiều sâu vào một thế mạnh cụ thể, trường hợp của Xiaomi Leica Leitzphone là chất lượng máy ảnh.