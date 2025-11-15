Đà Nẵng tăng cường hợp tác, kết nối giao thương với Hàn Quốc

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Bảy, 15/11/2025
Ngô Anh Văn
15/11/2025, 12:24
Đoàn công tác ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng gồm các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm chế biến, đồ uống… tham gia nhiều hoạt động kết nối giao thương tại Hội chợ thương mại ASEAN 2025 tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 10 – 17/11/2025...
Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết Hội chợ thương mại ASEAN – Hàn Quốc là một trong những sự kiện thương mại quốc tế lớn tại Hàn Quốc. Sự kiện do Trung tâm ASEAN – Hàn Quốc chủ trì tổ chức thường niên, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và mở rộng giao thương giữa các quốc gia ASEAN với thị trường Hàn Quốc.
Tại hội chợ năm nay, hàng trăm doanh nghiệp trong khu vực, mang đến cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và tham gia vào chuỗi cung ứng của hệ thống phân phối Hàn Quốc, kết nối doanh nghiệp và quảng bá sản phẩm của các nước ASEAN tại thị trường Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.
Trong khuôn khổ hội chợ, đoàn các doanh nghiệp tiêu biểu của Đà Nẵng trong lĩnh vực thực phẩm chế biến, đồ uống đã tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại như giao thương B2B, gặp gỡ trực tiếp các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống siêu thị Hàn Quốc. Qua đó tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, với nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương như: thủy sản chế biến, bột quế, bánh dừa nướng, bánh khô mè, cà phê, bưởi sấy, mỳ ăn liền.
Ngoài việc tham dự các hoạt động trưng bày, xúc tiến thương mại tại Hội chợ, đoàn doanh nghiệp Đà Nẵng còn thực hiện nhiều chương trình làm việc quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp thành phố.
Điểm nhấn trong chương trình công tác đợt này là hội nghị kết nối giao thương do Sở Công Thương tổ chức vào ngày 14/11/2025 tại Seoul, với sự tham dự của ông Phạm Khắc Tuyên, Tham tán thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Lee Jong-il, Chủ tịch Ủy ban phát triển giao lưu Hàn – Việt (KVC); ông Jon Yong Hyon, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc; ông Kwon Song Thec, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Văn hoá Hàn – Việt và gần 60 doanh nghiệp Hàn Quốc.
Tại Hội nghị, các doanh nghiệp Đà Nẵng đã trực tiếp giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất và nhu cầu hợp tác với đối tác Hàn Quốc; đồng thời tiến hành giao lưu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, phân phối và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hàn Quốc.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lee Jong-il, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Giao lưu Hàn – Việt (KVC), nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ lần này mang ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế – văn hóa giữa hai nước, nhất là với thành phố Đà Nẵng.
Theo ông Lee, thời gian qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng được nền tảng tin cậy và hữu nghị, phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Ông bày tỏ tin tưởng Đà Nẵng - với vị thế là trung tâm công nghiệp, văn hóa và giao lưu nhân lực của miền Trung - sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hợp tác song phương.
Chủ tịch KVC cũng khẳng định Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương Đà Nẵng thúc đẩy giao thương, tăng cường kết nối doanh nghiệp theo hướng thực chất; mở rộng hợp tác sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ; đồng thời xây dựng các mô hình hợp tác bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
Kết thúc hội nghị, 05 doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực sàn thương mại điện tử. Các thỏa thuận tập trung vào hợp tác xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như bột quế, cà phê, bưởi sấy, hải sản khô…
Đây là những sản phẩm được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kênh tiêu thụ mới khi lên các sàn thương mại điện tử tại Hàn Quốc, tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường và gia tăng giá trị xuất khẩu cho doanh nghiệp thành phố trong thời gian tới.
