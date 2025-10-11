Đà Nẵng thành lập hai Tổ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt cao tốc

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 1877/QĐ-UBND về việc thành lập 2 Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố.

Theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND, Tổ công tác số 1 phụ trách địa phận phục vụ giải phóng mặt bằng từ khu vực sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới thành phố. Tổ này do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh làm Tổ trưởng.

Tổ công tác số 2 phụ trách từ khu vực sông Thu Bồn về phía Nam đến hết ranh giới địa phận thành phố Đà Nẵng, do Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình làm Tổ trưởng.

Hai Tổ công tác có nhiệm vụ giúp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo quy định tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Trong quá trình triển khai, Tổ trưởng và các Tổ phó được quyền quyết định hoặc đề xuất các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP. Đà Nẵng đã có báo cáo về phương án giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Cụ thể, Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng dài hơn 116 km, đi qua 24 xã, phường của thành phố; điểm đầu tại phường Hải Vân, điểm cuối tại xã Núi Thành-giáp danh với tỉnh Quảng Ngãi. Trên toàn tuyến có 2 ga hành khách là ga Đà Nẵng, ga Tam Kỳ, 1 ga hàng hóa là ga Chu Lai, 4 Depot và trạm bảo dưỡng…

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP. Đà Nẵng, tổng diện tích đất thu hồi của dự án qua địa phận thành phố là 843,55ha. Trong đó, đất ở khoảng 105,2ha; đất lúa khoảng 225,67ha; đất rừng khoảng 240,63ha; các loại đất khác như: nông nghiệp, giao thông, thủy lợi… khoảng 272,05ha.

Ngày 19/8/2025, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho Dự án đường sắt cao tốc đi qua địa bàn thành phố.

Trong phạm vi Dự án có khoảng 2.139 nhà dân bị ảnh hưởng, với nhu cầu tái định cư khoảng 3.148 lô đất ở. Dự kiến thành phố sẽ xây dựng 35 khu tái định cư phục vụ dự án, có tổng diện tích khoảng 211,81ha với 3.316 lô đất tái định cư.

Khái toán kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư cần khoảng 16.600 tỷ đồng. Trong đó, phía Bắc sông Thu Bồn là 7.479 tỷ đồng, phía Nam sông Thu Bồn 9.120 tỷ đồng. Cụ thể, chi phí bồi thường, hỗ trợ là 12.907 tỷ đồng; chi phí xây dựng các khu tái định cư là 3.692 tỷ đồng.

Để chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trước đó ngày 19/8/2025, thành phố Đà Nẵng đã khởi công xây dựng Khu tái định cư- dự án hạ tầng kỹ thuật, có tổng diện tích gần 4,7ha, với tổng mức đầu tư hơn 76,1 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch đồng bộ gồm các hạng mục chính như san nền, hệ thống giao thông, thoát nước, cấp điện, cây xanh và hệ thống phòng cháy chữa cháy…