Hoàn thiện mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam phục vụ cao điểm Tết Dương lịch 2026

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2026, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố hệ thống các trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe, nút giao ra vào và các dịch vụ thiết yếu trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông...

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay trên trục cao tốc Bắc – Nam, đoạn từ Hà Nội đến Cần Thơ, có 5 trạm dừng nghỉ đang được khai thác, gồm trạm Cầu Giẽ – Ninh Bình do Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý; các trạm Xuân Khiêm và Xuân Cương trên tuyến Cao Bồ – Mai Sơn; trạm La Sơn – Hòa Liên; cùng các trạm trên tuyến TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và TP.HCM – Trung Lương. Ngoài ra, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã đưa vào sử dụng một điểm dừng xe, bước đầu đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi ngắn và vệ sinh cá nhân của lái xe, hành khách.

Song song với các trạm dừng nghỉ hoàn chỉnh, trên toàn tuyến hiện có 10 trạm đã được đầu tư công trình dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác tại các đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45, Nghi Sơn – Diễn Châu, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Cam Lộ – La Sơn, Vân Phong – Nha Trang, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây. Các điểm này bảo đảm các nhu cầu cơ bản như dừng nghỉ tạm thời, vệ sinh, tiếp nhiên liệu và kiểm tra phương tiện.

Xét theo khu vực, tại phía Bắc, các trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe tập trung chủ yếu trên các đoạn Cầu Giẽ – Ninh Bình, Cao Bồ – Mai Sơn, Mai Sơn – Quốc lộ 45 và Nghi Sơn – Diễn Châu. Trên các nhánh ra vào tại các nút giao với quốc lộ hiện hữu, hệ thống cây xăng và khu vực dừng nghỉ tạm đã được bố trí, giúp giảm áp lực lưu thông trong những thời điểm cao điểm.

Tại khu vực miền Trung, 12 dự án thành phần đang khai thác các trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe trên các đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, La Sơn – Hòa Liên, Cam Lộ – La Sơn, Vân Phong – Nha Trang và tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Một số trạm dừng nghỉ trên các đoạn Vũng Áng – Bùng, Vạn Ninh – Cam Lộ, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn và Quy Nhơn – Chí Thạnh dự kiến sẽ đưa vào khai thác từ ngày 31/1/2026, qua đó từng bước hoàn chỉnh mạng lưới phục vụ trên trục cao tốc xuyên miền Trung.

Ở khu vực phía Nam, các trạm dừng nghỉ đang được khai thác trên các tuyến Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và TP.HCM – Trung Lương. Riêng các trạm dừng nghỉ trên tuyến Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau dự kiến sẽ đưa vào khai thác từ cuối tháng 1/2026. Tại các nút giao với hệ thống đường địa phương, các cây xăng và hàng quán đã được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người tham gia giao thông.

Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc – Nam tiếp tục tăng nhanh, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu VEC khẩn trương triển khai đầu tư hoàn chỉnh các trạm dừng nghỉ còn thiếu trên tuyến.

Theo Bộ Xây dựng, hiện vẫn còn 2 trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Long Thành – Bến Lức do VEC quản lý nhưng chưa được đầu tư, chưa đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc trong dư luận.

Bộ Xây dựng dẫn quy định tại Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác nhưng chưa xác định hình thức đầu tư trạm dừng nghỉ phải hoàn tất trước ngày 31/12/2025. Trên cơ sở đó, Bộ yêu cầu VEC khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bảo đảm tiến độ và tuân thủ lộ trình pháp lý đã được quy định.

Trước mắt, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đơn vị quản lý đã đưa vào khai thác hai điểm dừng xe tạm tại Km96+100 với tổng diện tích khoảng 7,6 ha, góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ xe trên làn khẩn cấp.

Đồng thời, công tác chuẩn bị đầu tư trạm dừng nghỉ quy mô lớn tại Km67, với đầy đủ các hạng mục như trạm xăng, trạm sạc, dịch vụ ăn uống và hỗ trợ phương tiện, đang được triển khai với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng, hướng tới từng bước khắc phục các bất cập và hoàn thiện hạ tầng phục vụ người dân trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông.