Đà Nẵng: Tốc độ tăng GRDP năm 2025 đạt 9,18%, đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố trong cả nước

Trong bối cảnh kinh tế cả nước duy trì đà phục hồi, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung với tốc độ tăng tưởng GRDP cả năm đạt 9,18%; quy mô theo giá hiện hành ước đạt 316,1 nghìn tỷ đồng, tăng thêm 35,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2024...

Sáng 31/12, Thống kê thành phố Đà Nẵng họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội Đà Nẵng năm 2025. Theo đó, năm 2025 tốc độ tăng GRDP đạt 9,18%, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố. Đây là năm đạt mức tăng cao nhất giai đoạn 2021 - 2025.

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong bối cảnh kinh tế cả nước duy trì đà phục hồi, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung. GRDP năm 2025 của thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, phản ánh xu hướng phục hồi tích cực của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn.

Tốc độ tăng GRDP cả năm đạt 9,18%, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố, là mức tăng cao nhất giai đoạn 2021 - 2025; đứng thứ 9/34 địa phương trong cả nước và xếp thứ 2 trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 của thành phố Đà Nẵng ước đạt 316,1 nghìn tỷ đồng, tăng thêm 35,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2024. Mức tăng này phản ánh sự mở rộng quy mô nền kinh tế tương đối mạnh, phù hợp xu hướng phục hồi và tăng trưởng của các ngành chủ lực trong năm vừa qua. Duy trì vị thứ 13/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đóng góp khoảng 2,5% vào cơ cấu GDP cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt trên 110 triệu đồng/người, tương đương 4.287 USD/người, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có mức thu nhập bình quân khá.

“Về cơ cấu kinh tế của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn gần đây chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dịch vụ hóa. Nhìn chung, cơ cấu kinh tế của thành phố Đà Nẵng đang thể hiện đặc điểm của một vùng đô thị công nghiệp - dịch vụ phát triển, có tính liên kết cao, với dịch vụ đóng vai trò chủ đạo, công nghiệp làm nền tảng và nông nghiệp đang từng bước chuyển đổi theo hướng công nghệ cao và sinh thái”, ông Vũ nhận định.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế của thành phố, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GRDP chung. Bên cạnh các yếu tố thị trường và điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, du lịch, việc sáp nhập hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng cũng tạo ra những tác động đáng kể đến khu vực dịch vụ.

Quá trình tích hợp không gian kinh tế, điều phối hoạt động thương mại, du lịch liên vùng và sắp xếp lại hệ thống quản lý nhà nước đã tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu điều chỉnh, ổn định hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ trong giai đoạn đầu hợp nhất. Trong bối cảnh đó, nhiều ngành dịch vụ vẫn duy trì được mức tăng trưởng tích cực, một số ngành tăng cao hơn mức bình quân của toàn khu vực, góp phần khẳng định vai trò then chốt của khu vực dịch vụ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng sau sáp nhập.

Quang cảnh họp báo Công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng năm 2025. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo báo cáo, năm 2025, các cơ sở lưu trú phục vụ 17,8 triệu lượt khách, tăng 18,3% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 7,7 triệu lượt (+25,8%), khách trong nước đạt 10,1 triệu lượt (+13,1%). Số ngày lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm tính chung cả năm 2025 là 1,88 ngày/lượt, trong đó khách quốc tế là 1,98 ngày/lượt; khách trong nước là 1,78 ngày/lượt.

Du lịch tăng trưởng góp phần kéo theo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ( năm 2025 ước đạt 251,7 nghìn tỷ đồng), tăng 21,7% so với năm 2024; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6%; doanh thu du lịch lữ hành sau khi trừ chi hộ đạt 4,6 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác đạt 55,3 nghìn tỷ đồng, tăng 39,1%.

Đầu tư xã hội là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu theo hướng bền vững. Tính chung cả năm 2025, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố ước thực hiện 85.824 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ và bằng 27,2% GRDP. Trong đó, vốn ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 64,6% và là khu vực có tốc độ gia tăng cao nhất, tăng 28,4% so với năm 2024; tiếp đến là khu vực vốn nhà nước chiếm tỷ trọng 25,8%, tăng 3,8%.

Hoạt động thu hút đầu tư của Đà Nẵng tiếp tục được chú trọng. Tính đến 20/12/2025, thành phố Đà Nẵng đã thu hút được 215,2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Thành phố đã cấp mới 94 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt 118,9 nghìn tỷ đồng, tăng 59,3% về số dự án và tăng 257,1% về tổng vốn so với cùng kỳ năm trước; có 36 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 98,0 nghìn tỷ đồng, tăng 44,0% về số dự án và gấp đôi về số vốn so với cùng thời kỳ năm 2024.