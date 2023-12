Đà Nẵng thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo

Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (bên trái). Ảnh Ngô Anh Văn

Theo quyết định, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (tên giao dịch tiếng Anh là Danang Semiconductor and Artificial Intelligence Center for Research and Training- DSAC), là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản để giao dịch theo quy định. Trung tâm được thành lập trên cơ sở chuyển giao, tiếp nhận và tổ chức lại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Nội vụ.

Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo thiết kế trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo; chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nội vụ chủ trì tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu tương ứng với nhiệm vụ quản lý, theo dõi, giải quyết những nội dung liên quan đến công tác quản lý, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng (bao gồm chính sách thu hút; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công) để tiếp tục thực hiện tại Sở Nội vụ; hướng dẫn Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện thủ tục bàn giao các tài liệu, hồ sơ lưu trữ liên quan đến hoạt động có thu, công tác hành chính, tài chính, tài sản và các tài liệu liên quan hoạt động của Trung tâm cho cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định...

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tiếp nhận, tổ chức lại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo.