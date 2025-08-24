Thịt trâu thải loại, giá rẻ từ Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều

Theo số liệu từ Cục Hải Quan, trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu tới 103 nghìn tấn thịt trâu từ Ấn Độ, tăng 14,2% về khối lượng với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói, thịt trâu Ấn Độ vốn từ giống trâu Murrah chuyên nuôi để lấy sữa, thịt không ngon, nhưng lại bán chạy ở Việt Nam…

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi trong 7 tháng của năm 2025 đạt 339,2 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, cán cân thương mại thịt, sữa và các sản phẩm chăn nuôi khác vẫn thâm hụt tới 2,26 triệu USD.

Trong 7 tháng, Việt Nam đã chi gần 2,6 tỷ USD để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong bảy tháng đầu năm, tăng gần 23% so với cùng kỳ 2024. Riêng trong tháng 7/2025, kim ngạch nhập khẩu thịt và sữa ước đạt gần 400 triệu USD.

ẤN ĐỘ TRỞ THÀNH NƯỚC XUẤT KHẨU THỊT LỚN NHẤT VÀO VIỆT NAM

Trong cơ cấu nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 7 tháng, nhóm sữa và sản phẩm từ sữa tăng mạnh nhất, với hơn 860 triệu USD, trong khi thịt và phụ phẩm sau giết mổ đạt hơn 1 tỷ USD. Các sản phẩm thịt nhập khẩu đều có giá thấp hơn đáng kể so với thịt được chăn nuôi trong nước, một số loại thịt đông lạnh được bán với mức giá chỉ bằng 40-60% so với thịt nội.

Số liệu từ Cục Hải Quan cho thấy trong nửa đầu năm 2025, Ấn Độ là thị trường cung cấp thịt lớn nhất của Việt Nam, chiếm 26% trong tổng khối lượng thịt nhập khẩu các loại. Trong đó, thịt nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu là thịt trâu. Trong tháng 6/2025, Việt Nam nhập khẩu hơn 13,1 nghìn tấn thịt trâu từ Ấn Độ, trị giá hơn 48,2 triệu USD, tăng 2,2% về lượng và tăng 7,5% về trị giá so với tháng 5/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu hơn 103 nghìn tấn thịt trâu từ Ấn Độ, trị giá hơn 287 triệu USD, tăng 14,2% về lượng và giảm 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá thịt trâu nhập khẩu bình quân 2.780 USD/tấn, giảm mạnh so với mức giá 3.600 USD của cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 6/2025, giá thịt nhập khẩu bình quân đạt hơn 2 nghìn USD/tấn, tăng 2,4% so với tháng trước nhưng giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2024. Giá nhập khẩu thịt bình quân trong 6 tháng đầu năm 2025 là 1,81 nghìn USD/tấn, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước". Theo Cục Hải quan.

Australia đứng ở vị trí thứ hai về nguồn cung thịt cho Việt Nam, với lượng nhập khẩu thịt đạt hơn 10,7 nghìn tấn trong tháng 6/2025, trị giá đạt hơn 30,8 triệu USD, tăng 4,8% về lượng và tăng 4,4% về trị giá so với tháng 5/2025, chiếm 16,6% thị phần nhập khẩu. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu thịt từ Australia về đạt hơn 41,6 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 128 triệu USD, giảm 12,1% về lượng và giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung từ Nga đứng thứ 3, với lượng nhập khẩu thịt đạt hơn 8,5 nghìn tấn trong tháng 6/2025, trị giá đạt hơn 19,7 triệu USD, giảm 20,2% về lượng và giảm 21,4% về tri ̣giá so với tháng 5/2025; chiếm 10,6% thị phần nhập khẩu. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu thịt từ Nga về đạt hơn 56,3 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 134,5 triệu USD, tăng 52,9% về lượng và tăng 110,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ đứng thứ 4, với lượng nhập khẩu thịt từ nguồn này đạt hơn 14,1 nghìn tấn trong tháng 6/2025, trị giá đạt hơn 18,3 triệu USD, tăng 34,9% về lượng và tăng 14,1% về trị giá so với tháng trước, chiếm 9,9% thị phần nhập khẩu. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu thịt từ Hoa kỳ về đạt hơn 63,3 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 86,5 triệu USD, tăng 25% về lượng và tăng 31,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung từ Brazil đứng thứ 5, với lượng nhập khẩu đạt hơn 6,8 nghìn tấn trong tháng 6/2025, trị giá đạt hơn 15,4 triệu USD, tăng 34,8% về lượng và tăng 54,5% về tri ̣giá so với tháng trước, chiếm 8,3% thị phần nhập khẩu; Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu thịt từ Brazil về đạt hơn 28,4 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 61,2 triệu USD, tăng 38% về lượng và tăng 66,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

THỊT TRÂU ẤN ĐỘ BỊ “PHÙ PHÉP” THÀNH ĐẶC SẢN TRÂU GÁC BẾP VÙNG CAO VIỆT NAM

Trên thế giới có hai giống trâu: trâu Murrah và trâu đầm lầy. Trâu đầm lầy, còn gọi là trâu Đông Nam Á, được nuôi nhiều ở các nước Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philipine, Trung Quốc. Trâu Murrah hay còn gọi là trâu Ấn Độ là một giống trâu có nguồn gốc từ Ấn Độ, chuyên chăn nuôi để lấy sữa, một con trâu Murrah ở Ấn có thể cho đến 3.000 lít sữa/năm.

Trâu Murrah thuộc giống trâu có tầm vóc to lớn, trâu đực trưởng thành có khối lượng từ 650–730 kg/con, có thể năng tới 1000 kg, trâu cái từ 350–400 kg/con, có thể tới 900 kg. Tuy to lớn nhưng trâu Murrah không thích hợp cho cày kéo và chịu nóng kém hơn trâu đầm lầy.

Trâu Murrah cho sản lượng sữa cao và chất lượng sữa tốt, nhưng chất lượng thịt lại kém, thịt ăn không ngon. Chính vì vậy, khi những con trâu Murrah đã hết tuổi khai thác sữa, chúng bị loại thải và được giết thịt và bán với giá rất rẻ. Giá bán thịt trâu tại Ấn Độ chỉ vào khoảng 1,5 USD/kg, tương đương khoảng 40.000 đồng Việt Nam/kg.

Mặc dù thịt trâu của Ấn Độ không ngon, nhưng lại nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều trong những năm gần đây. Tại thị trường Việt Nam, hiện nhiều trang web bán hàng online, giới thiệu và rao bán thịt trâu Ấn Độ, điển hình như các trang web Phúc Đạt Food, Thực phẩm sạch HD, Cavifood Company, Handoo, Công ty Thực phẩm Đà Lạt… Trên các trang Web này, thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ được rao bán với giá bằng một nửa so với giá thịt trâu trong nước, thường ở mức 130.000 đồng- 150.000 đồng/kg (giá thịt trâu tươi trong nước thường từ 250.000-350.000 đồng/kg, tùy loại).

Theo số liệu của Cục Thống kê năm 2015, đàn trâu của Việt Nam có khoảng 2,69 triệu con. Ước tính tổng số trâu của cả nước thời điểm cuối tháng 7/2025 đạt 2,085 triệu con, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước. So với cách đây 10 năm, hiện số lượng trâu tại Việt Nam giảm 25,6%.

Điều đáng nói, thịt trâu nhập từ Ấn Độ về không chỉ bày bán dưới dạng thịt đông lạnh, mà một khối lượng rất lớn đã bị “phù phép” thành đặc sản trâu gác bếp vùng cao Việt Nam.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường), tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) là cơ sở chuyên chế biến thịt trâu Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp.

Cơ quan kiểm tra xác định toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Theo hình ảnh sản phẩm thịt trâu gác bếp mà cơ quan chức năng công bố, bao bì sản phẩm mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường có địa chỉ tại số nhà 22, ngách 15, ngõ 200 Minh Khai, TP Hà Giang (cũ) kèm theo dòng chữ “đặc sản vùng cao”.

Những năm qua, sản phẩm thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp của MQ Food vẫn bán tràn lan trên nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop và một số website giới thiệu sản phẩm khác. Nhiều người bán giới thiệu thịt lợn gác bếp của MQ Food có chất lượng đảm bảo được làm từ thịt lợn tươi ngon, chế biến thủ công, không sử dụng chất bảo quản; được chế biến sẵn và là món đặc sản của Tây Bắc.

Lý giải nguyên nhân khiến thịt trâu Ấn Độ được nhập khẩu về ngày càng nhiều, Cục Chăn nuôi cho rằng bên cạnh nguyên nhân thịt trâu Murrah của Ấn Độ có giá rất rẻ, còn là do số lượng trâu tại Việt Nam liên tục giảm trong nhiều năm trở lại đây, do hiệu quả kinh tế không cao, diện tích chăn thả bị thu hẹp. Trong khi đó, tiêu dùng thịt trâu làm thực phẩm ở nước ta vẫn cao.