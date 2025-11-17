Đà Nẵng xây 5 trường học tại các xã biên giới với tổng vốn 1.420 tỷ đồng

Năm dự án trường học với tổng vốn hơn 1.420 tỷ đồng được đầu tư đồng bộ khu lớp học, khu nội trú, nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm học 2026–2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào vùng biên…

Ngày 16/11, TP. Đà Nẵng đã đồng loạt khởi công 5 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Trong đó, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đắc Pring có tổng mức đầu tư hơn 288 tỷ đồng, với diện tích quy hoạch dự kiến là 60.805,75m2. Dự án sẽ hoàn thành, bàn giao trong tháng 8/2026 để đưa vào phục vụ cho năm học mới năm 2026-2027.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở La Dêê có tổng mức đầu tư 291,551 tỷ đồng, thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp III, với diện tích quy hoạch khoảng 78.700m2. Công trình cũng dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026 để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã A Vương tại thôn A Zứt có diện tích 7ha, với quy mô 30 lớp, gồm khối nội trú học sinh Tiểu học, trung học cơ sở; khối giáo viên, nhân viên; khối nhà đa năng, thư viện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư 293 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 8/2026.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã La Êê được xây dựng trên diện tích 75.975m2, với tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Công trình thuộc nhóm B, loại công trình dân dụng cấp III.

Dự án bao gồm đầy đủ các hạng mục phục vụ dạy, học và sinh hoạt như: khối lớp học 3 tầng (2 khối), khối hiệu bộ 3 tầng có thư viện, khối phòng học bộ môn 3 tầng, khối nhà ăn, khối nhà đa năng, hệ thống nhà xe cho học sinh, giáo viên, khách, sân bóng đá mini 30x50m, khu xử lý nước thải, bể nước phòng cháy chữa cháy, các hạng mục thể thao, sân chơi, cây xanh, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ngoài ra, dự án còn có khu nội trú học sinh 3 tầng với tổng diện tích sàn hơn 3.500m2; khu công vụ giáo viên gồm cả phần xây mới và cải tạo; cùng hệ thống thiết bị dạy học, mạng, camera, điều hòa và các hạng mục phục vụ sinh hoạt được đầu tư đầy đủ. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026 để kịp đưa vào phục vụ năm học mới.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Sơn tại thôn Abanh 1, xã Hùng Sơn được Trung ương và TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư hơn 278 tỷ đồng. Theo thiết kế, trường có 38 lớp học (25 lớp Tiểu học và 13 lớp Trung học cơ sở) với quy mô 1.340 học sinh, cùng đầy đủ khối chức năng như: phòng học bộ môn, khối hiệu bộ, khu nội trú học sinh và giáo viên, nhà ăn - bếp, nhà đa năng, thư viện, sân thể thao, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và khu vườn trải nghiệm.