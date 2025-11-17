Đà Nẵng xây 5 trường học tại các xã biên giới với tổng vốn 1.420 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Năm dự án trường học với tổng vốn hơn 1.420 tỷ đồng được đầu tư đồng bộ khu lớp học, khu nội trú, nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm học 2026–2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào vùng biên…
Ngày 16/11, TP. Đà Nẵng đã đồng loạt khởi công 5 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.
Trong đó, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đắc Pring có tổng mức đầu tư hơn 288 tỷ đồng, với diện tích quy hoạch dự kiến là 60.805,75m2. Dự án sẽ hoàn thành, bàn giao trong tháng 8/2026 để đưa vào phục vụ cho năm học mới năm 2026-2027.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở La Dêê có tổng mức đầu tư 291,551 tỷ đồng, thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp III, với diện tích quy hoạch khoảng 78.700m2. Công trình cũng dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026 để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã A Vương tại thôn A Zứt có diện tích 7ha, với quy mô 30 lớp, gồm khối nội trú học sinh Tiểu học, trung học cơ sở; khối giáo viên, nhân viên; khối nhà đa năng, thư viện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư 293 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 8/2026.
Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã La Êê được xây dựng trên diện tích 75.975m2, với tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Công trình thuộc nhóm B, loại công trình dân dụng cấp III.
Dự án bao gồm đầy đủ các hạng mục phục vụ dạy, học và sinh hoạt như: khối lớp học 3 tầng (2 khối), khối hiệu bộ 3 tầng có thư viện, khối phòng học bộ môn 3 tầng, khối nhà ăn, khối nhà đa năng, hệ thống nhà xe cho học sinh, giáo viên, khách, sân bóng đá mini 30x50m, khu xử lý nước thải, bể nước phòng cháy chữa cháy, các hạng mục thể thao, sân chơi, cây xanh, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Ngoài ra, dự án còn có khu nội trú học sinh 3 tầng với tổng diện tích sàn hơn 3.500m2; khu công vụ giáo viên gồm cả phần xây mới và cải tạo; cùng hệ thống thiết bị dạy học, mạng, camera, điều hòa và các hạng mục phục vụ sinh hoạt được đầu tư đầy đủ. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026 để kịp đưa vào phục vụ năm học mới.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Sơn tại thôn Abanh 1, xã Hùng Sơn được Trung ương và TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư hơn 278 tỷ đồng. Theo thiết kế, trường có 38 lớp học (25 lớp Tiểu học và 13 lớp Trung học cơ sở) với quy mô 1.340 học sinh, cùng đầy đủ khối chức năng như: phòng học bộ môn, khối hiệu bộ, khu nội trú học sinh và giáo viên, nhà ăn - bếp, nhà đa năng, thư viện, sân thể thao, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và khu vườn trải nghiệm.
Tuyến metro kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ dự kiến dời điểm đầu về Công viên 23/9, thay vì khu vực Hàm Nghi – Lê Lợi, nhằm tránh ảnh hưởng các công trình di tích quanh chợ Bến Thành và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công…
Từ ngày 19–20/11/2025, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to, 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, kiểm tra điểm ngập, bố trí nhân lực và phương tiện để thoát nước nhanh, kịp thời chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ…
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 626/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, sẽ phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030)…
UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình phục vụ công cộng, thuộc Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông…
Theo nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt, phân khu đô thị E5-1A và E5-1B sẽ phát triển hạ tầng hiện đại, trở thành cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội với trung tâm logistics, thương mại, giáo dục và y tế chất lượng cao; còn phân khu đô thị XB-5 được định hướng là vùng đệm xanh, khu ở sinh thái mật độ thấp và trung tâm dịch vụ cảng hàng không. Quy mô nghiên cứu khoảng 7.230ha….
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: