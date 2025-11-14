Đặc quyền SeABank tại Live concert Mỹ Tâm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Live Concert 2025 See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm chính thức công bố giai đoạn mở bán vé rộng rãi cho công chúng với nhiều ưu đãi vượt trội và phương thức thanh toán đa dạng.
Sự kiện đánh dấu bước tiếp theo trong chuỗi đồng hành chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank (HOSE: SSB) và nữ ca sĩ, mang đến cho khán giả cơ hội tiếp cận vé một cách dễ dàng, thuận tiện, cùng ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ SeABank.
Từ 20h ngày 16/11/2025, vé Live Concert See The Light – Tri Âm và ánh sáng sẽ được bán chính thức trên nền tảng Megatix.vn với 7 hạng giá, từ 1.500.000 đồng đến 12.000.000 đồng. Đây là đợt mở bán chính thức dành cho toàn bộ người hâm mộ sau các chương trình mở bán sớm và săn vé 0 đồng dành cho khách hàng SeABank. Để tối ưu trải nghiệm, toàn bộ quy trình mua, thanh toán, xác nhận vé được thực hiện trực tuyến thông qua Megatix.vn, giúp khán giả trên toàn quốc dễ dàng tiếp cận.
Với sự xuất hiện của đơn vị đồng hành thanh toán VISA, trong đợt mở bán chính thức, toàn bộ giao dịch mua vé trên Megatix.vn sẽ chấp nhận thanh toán bằng tất cả các dòng thẻ Visa trên thị trường. Đây là tính năng mở rộng giúp khán giả dễ dàng sở hữu tấm vé Live Concert See The Light – Tri Âm và ánh sáng.
Song song đó, khách hàng sử dụng thẻ SeASoul và các dòng thẻ SeABank hiện hành sẽ được hưởng ưu đãi giảm 10% trực tiếp trên giá vé công bố, không giới hạn số tiền giảm. Đây là ưu đãi duy nhất áp dụng trong đợt mở bán chính thức và chỉ dành riêng cho chủ thẻ SeABank.
Bên cạnh đặc quyền vượt trội dành cho chủ thẻ SeABank, ngân hàng tiếp tục khẳng định định vị phục vụ khách hàng cao cấp thông qua trải nghiệm SeASoul Lounge – hạng vé cao nhất tại Live Concert See The Light vào ngày 13/12 tới.
Khách hàng sở hữu đặc quyền SeASoul Lounge sẽ được đồng hành trong một hành trình trọn vẹn, khác biệt từ điểm chạm đầu tiên đến khoảnh khắc thưởng thức âm nhạc với khu check-in riêng, đảm bảo sự thuận tiện và riêng tư, booth chụp hình riêng, bộ quà tặng mang dấu ấn kỷ niệm của đêm nhạc.
Trong chương trình, khách được sắp xếp tại khu vực Lounge đẳng cấp, có bàn ghế bố trí riêng, phục vụ finger food và đồ uống tận nơi.
Những chi tiết được cá nhân hóa từ không gian, dịch vụ đến phong cách đón tiếp không chỉ tạo nên trải nghiệm khác biệt cho khách hàng chọn SeASoul Lounge, mà còn thể hiện triết lý mà SeABank theo đuổi, đó là đặt khách hàng làm trọng tâm và nâng tầm trải nghiệm sống trong mọi khoảnh khắc gắn kết cùng thương hiệu.
Live Concert See The Light dự kiến thu hút 40.000 khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 13/12/2025. Với quy mô và mức độ đầu tư lớn, chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp ca hát của Mỹ Tâm.
Là ngân hàng đồng hành xuyên suốt cùng Live Concert 2025, SeABank hướng tới việc kết hợp tài chính với văn hóa - giải trí, để mỗi sản phẩm, dịch vụ không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính mà còn gia tăng giá trị tinh thần cho khách hàng. Đây cũng là cách ngân hàng hiện thực hóa sứ mệnh “Kết nối giá trị cuộc sống” và nâng tầm trải nghiệm cho cộng đồng.
