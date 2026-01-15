DAFC được vinh danh “Best Distributor of the Year” tại LUXUO Asia Awards 2025

Giải thưởng “Best Distributor of the Year” tại LUXUO Asia Awards 2025 không chỉ ghi nhận thành tích kinh doanh của DAFC, mà quan trọng hơn, xác nhận một bước tiến chiến lược trong quá trình tiến hóa của doanh nghiệp...

Trong bối cảnh ngành bán lẻ xa xỉ toàn cầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, DAFC đã tiên phong chuyển đổi từ một nhà phân phối truyền thống thành nền tảng bán lẻ xa xỉ tích hợp, vận hành trên nền tảng omni-channel, trải nghiệm cá nhân hóa và công nghệ.

Giải thưởng này cũng phản ánh rõ định hướng phát triển của DAFC trong giai đoạn mới: Xây dựng hệ sinh thái xa xỉ toàn diện, nơi cửa hàng vật lý, nền tảng số và dịch vụ cá nhân hóa được kết nối thành một hành trình trải nghiệm liền mạch, phục vụ thế hệ khách hàng cao cấp đang ngày càng trưởng thành tại Việt Nam.

CEO TIÊN NGUYỄN – TẦM NHÌN LÃNH ĐẠO CHO KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN MỚI

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong hành trình chuyển đổi của DAFC, dưới sự lãnh đạo của CEO Tiên Nguyễn – đại diện tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo mới trong ngành thời trang và phong cách sống cao cấp tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ xa xỉ toàn cầu đối mặt với nhiều biến động, CEO Tiên Nguyễn đã dẫn dắt DAFC chuyển trọng tâm từ mở rộng quy mô sang tái thiết mô hình vận hành, đặt nền móng cho giai đoạn tăng trưởng có chiều sâu và bền vững hơn.

CEO Tiên Nguyễn đại diện DAFC nhận giải thưởng “Best Distributor of the Year” trong hạng mục Business of Luxury.

Thay vì chỉ tập trung vào phân phối, DAFC được định hướng phát triển như một nền tảng bán lẻ xa xỉ tích hợp, nơi trải nghiệm khách hàng, omni-channel và dữ liệu trở thành trung tâm.

Trong năm 2025, chiến lược này được hiện thực hóa thông qua việc tái cấu trúc và nâng cấp toàn diện hệ thống bán lẻ: Tái khai trương các cửa hàng chủ lực tại những vị trí biểu tượng như Burberry Tràng Tiền Plaza (Hà Nội), Versace và Ferragamo Rex Hotel (TP.HCM)... Đồng thời mở rộng danh mục thương hiệu với sự xuất hiện của những thương hiệu mới như Stefano Ricci, Franck Muller, Balmain, MSGM… Hay những concept cửa hàng mới như Label Lab by DAFC, nơi hội tụ những thương hiệu năng động và mang tính thử nghiệm hướng tới thế hệ khách hàng trẻ – không chỉ gia tăng quy mô, mà nâng chuẩn trải nghiệm xa xỉ tại Việt Nam.

Song song đó, DAFC ghi dấu bước tiến chiến lược trong mảng travel retail với sự hiện diện tại Nhà ga T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, khẳng định năng lực triển khai các mô hình bán lẻ tiên phong và khả năng tiếp cận nhóm khách hàng cao cấp toàn cầu.

Không dừng ở hệ thống cửa hàng vật lý, DAFC đã phát triển DAFC Online như một trụ cột chiến lược trong mô hình phát triển dài hạn. Trong bối cảnh ngành xa xỉ bước vào kỷ nguyên số, nền tảng này mở rộng và nâng tầm hành trình mua sắm, giúp khách hàng kết nối với thương hiệu mọi lúc, mọi nơi.

CEO Tiên Nguyễn nhận giải trên sân khấu LUXUO Asia Awards 2025.

Mô hình omni-channel của DAFC được xây dựng trên nền tảng dữ liệu và công nghệ, cho phép cá nhân hóa sâu từng điểm chạm trong hành trình khách hàng từ: gợi ý sản phẩm, lịch sử mua sắm, tư vấn tại cửa hàng, đến dịch vụ hậu mãi và chăm sóc thành viên. Online và offline không tồn tại độc lập, mà bổ trợ và khuếch đại lẫn nhau, tạo nên trải nghiệm xa xỉ liền mạch, khác biệt chỉ có duy nhất tại DAFC.

Những bước đi này phản ánh rõ triết lý lãnh đạo của CEO Tiên Nguyễn: Tăng trưởng không chỉ đến từ điểm bán mới, mà từ cách doanh nghiệp kết nối các điểm chạm thành một hành trình trải nghiệm liền mạch.

GẦN HAI THẬP KỶ KIẾN TẠO THỊ TRƯỜNG XA XỈ VIỆT NAM

Thành lập từ năm 2005, DAFC là một trong những doanh nghiệp tiên phong đặt nền móng cho thị trường bán lẻ xa xỉ tại Việt Nam. Trong suốt gần hai thập kỷ, doanh nghiệp đã đưa hàng loạt thương hiệu biểu tượng toàn cầu như Rolex, Burberry, Versace, Dolce & Gabbana, Christian Louboutin, Ferragamo, Montblanc, MCM, TUMI… đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, đồng thời từng bước xây dựng hệ sinh thái bán lẻ theo chuẩn mực quốc tế.

Vượt ra khỏi vai trò của một nhà phân phối, DAFC được các thương hiệu toàn cầu nhìn nhận như đối tác chiến lược, cùng đồng hành trong việc phát triển thị trường, định hình văn hóa tiêu dùng cao cấp và nuôi dưỡng thế hệ khách hàng xa xỉ mới của Việt Nam.

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI TRỞ THÀNH NỀN TẢNG XA XỈ ĐA KHU VỰC

Giải thưởng tại LUXUO Asia Awards 2025 không chỉ ghi nhận chặng đường đã qua, mà còn xác nhận giai đoạn phát triển tiếp theo của DAFC: xây dựng doanh nghiệp trở thành nền tảng bán lẻ xa xỉ hàng đầu Việt Nam và khu vực, nơi thương hiệu, công nghệ và trải nghiệm khách hàng được hội tụ trong một hệ sinh thái tích hợp đa kênh.

Bước sang năm 2026, dưới sự lãnh đạo của CEO Tiên Nguyễn, DAFC bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược mới, kế thừa những dấu ấn nổi bật của năm 2025 – giai đoạn tái cấu trúc và nâng cấp toàn diện hệ thống bán lẻ nhằm chuẩn hóa trải nghiệm theo chuẩn mực xa xỉ quốc tế.

Trên hành trình đó, DAFC không chỉ theo đuổi tăng trưởng kinh doanh, mà còn đóng vai trò định hình chuẩn mực mới cho ngành bán lẻ xa xỉ, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ xa xỉ châu Á trong kỷ nguyên phát triển tiếp theo.