TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển du lịch nội đô
Tuệ Mỹ
04/03/2026, 08:34
Chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, dòng tiền hơn 12.000 tỷ đồng đã đổ về du lịch TP.HCM. Khoảng 4,32 triệu lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch... Đây là động lực để thành phố tiếp tục đầu tư, nâng chất dòng sản phẩm đặc trưng…
Theo Sở Du lịch TP.HCM, dịp Tết Bính Ngọ ghi nhận xu hướng du
lịch đô thị gắn với vui chơi, tham quan và trải nghiệm Tết tại các không gian
trung tâm cùng chuỗi hoạt động quy mô lớn. Qua đó, góp phần giữ khách ở lại
thành phố và gia tăng chi tiêu dịch vụ.
Thị trường khách quốc tế dịp Tết cũng tăng ở phân khúc tham
quan đô thị, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực kết hợp tour tuyến lân cận. Du khách
ưu tiên yếu tố an toàn, thuận tiện di chuyển và các sản phẩm mang màu sắc Tết
Việt trong lòng đô thị.
Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động
xây dựng nhiều chương trình tour ngắn ngày, city tour, tour trải nghiệm ban
đêm, tour ẩm thực và tour kết nối TP.HCM với các địa phương lân cận. Theo ông
Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Vietluxtour, các sản phẩm văn hóa - lịch sử ghi nhận
phản hồi tích cực từ thị trường. Xu hướng tìm hiểu bản sắc đô thị được dự báo
tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ
hành Saigontourist, nhận định TP.HCM có thể phát triển thành "siêu đô thị du lịch đa trải nghiệm".
Theo đó, cần tập trung vào các sản phẩm đặc thù như: Kết hợp văn hóa đô thị –
du lịch sông nước – nghỉ dưỡng biển – trải nghiệm làng nghề – du lịch sinh thái
vùng ven...
Để thu hút chi tiêu của du khách quốc tế, thành phố còn có thể tập trung vào
du lịch đường sông và sản phẩm "một thành phố – hai sân bay", tận dụng
hạ tầng hàng không để tăng luân chuyển khách quốc tế…
Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, một trong những yếu tố quyết định
để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là ứng dụng công nghệ và dữ liệu lớn.
TP.HCM cần triển khai hệ sinh thái du lịch thông minh tích hợp đa nền tảng, gồm
bản đồ số, đánh giá dịch vụ, phản hồi khách hàng, và hệ thống thanh toán – bán
vé – quảng bá trực tuyến…
Năm 2026, ngành du lịch TP.HCM xác định tập trung nâng chất
và đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng các sản phẩm đặc trưng của đô thị lớn. Đặc
biệt, sau thời gian tạm dừng, dịch vụ trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao dự kiến
hoạt động trở lại từ ngày 11/3 tại sân bay Vũng Tàu, phường Tam Thắng.
Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch VinaGroup,
cho biết tour trực thăng được định vị là sản phẩm du lịch cao cấp, hướng đến
nhóm khách đang sinh sống, làm việc tại T.PHCM, du khách nghỉ dưỡng tại Vũng
Tàu và đặc biệt là khách quốc tế - phân khúc đang tăng trưởng mạnh trong thời
gian gần đây.
Bên cạnh đó, dòng chảy của du lịch y tế đang hướng về TP.HCM
khi địa phương này hiện chiếm hơn 40% lượng khách nước ngoài sử dụng dịch vụ y
tế trên cả nước. Lợi thế về giá là một điểm sáng không thể phủ nhận. Đặt lên
bàn cân khu vực, chi phí y tế liên quan đến thẩm mỹ tại nước ta chỉ bằng 30% đến
50% so với Thái Lan, nhưng chất lượng điều trị lại tương đương, thậm chí một số
kỹ thuật cao còn vượt trội.
Điển hình, nhiều bệnh nhân từ các quốc gia phát triển như
Anh, Đức, Úc đã thường xuyên sang bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để thực hiện
phẫu thuật thẩm mỹ; nguyên nhân là do chi phí tại đây rẻ hơn từ 6 đến 10 lần so
với ở nước họ nhưng chất lượng rất tốt và không phải chờ đợi lâu. Sức mạnh nội
tại của y tế TP.HCM còn được củng cố bởi các lĩnh vực mũi nhọn như tim mạch,
ghép tạng, hỗ trợ sinh sản (IVF), nha khoa thẩm mỹ hay phẫu thuật tạo hình…
Theo ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp
TP.HCM, sau khi sáp nhập, TP.HCM mở rộng đã sở hữu một đường bờ biển trải dài từ
Cần Giờ đến Vũng Tàu và cả đặc khu Côn Đảo. Thành phố lại sẵn có vị
thế là trung tâm y tế hàng đầu cả nước.
Sự kết hợp của hai lợi thế này chính là
chìa khóa để mở ra cơ hội hình thành một ngành kinh tế mũi nhọn mới: du lịch kết
hợp chăm sóc sức khỏe, nhắm đến du khách quốc tế có nhu cầu vừa nghỉ dưỡng, vừa
khám chữa bệnh.
Trước mắt, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nền tảng cơ sở hạ
tầng du lịch phát triển với nhiều resort 4 - 5 sao. Ông Đinh Hồng Kỳ đề xuất
TP.HCM cần kêu gọi đầu tư xây dựng tại đây 1 đến 2 bệnh viện đa khoa quốc tế
quy mô 200 - 300 giường, liên kết với các tập đoàn y tế quốc tế hàng đầu.
Bệnh
viện này sẽ vừa phục vụ cư dân địa phương, vừa thiết kế các gói khám đặc biệt
cho du khách. Vị trí lý tưởng nhất là đặt gần các khu resort ở Long Hải, Hồ
Tràm - những nơi có không gian yên tĩnh, cảnh quan đẹp giúp bệnh nhân nghỉ ngơi
hồi phục, lại có kết nối giao thông thuận tiện qua cao tốc đến sân bay quốc tế
Long Thành.
Định hướng phát triển các sản phẩm đặc trưng của đô thị lớn
được kỳ vọng hiện thực hóa mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50
triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 330.000 tỉ đồng trong năm
2026. Hiện thành phố đang điều chỉnh lại Đề án phát triển
du lịch đến năm 2030, tái định vị tầm nhìn, sản phẩm và thương hiệu du lịch dựa
trên dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác điều hành.
Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch
TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM đã xây dựng chương trình xúc tiến du lịch trong nước
và quốc tế năm 2026 với 36 chương trình, tập trung vào 6 nhóm nội dung trọng
tâm.
Các nội dung gồm: tổ chức lễ hội, sự kiện trong nước;
tham gia hội chợ, roadshow ở nước ngoài; nghiên cứu thị trường; tổ chức các
chương trình FAM trip, Press trip; hoạt động tiếp thị, truyền thông; và hợp tác
quảng bá với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cùng các tổ
chức du lịch quốc tế.
