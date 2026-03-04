TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển du lịch nội đô

Chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, dòng tiền hơn 12.000 tỷ đồng đã đổ về du lịch TP.HCM. Khoảng 4,32 triệu lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch... Đây là động lực để thành phố tiếp tục đầu tư, nâng chất dòng sản phẩm đặc trưng…

Theo Sở Du lịch TP.HCM, dịp Tết Bính Ngọ ghi nhận xu hướng du lịch đô thị gắn với vui chơi, tham quan và trải nghiệm Tết tại các không gian trung tâm cùng chuỗi hoạt động quy mô lớn. Qua đó, góp phần giữ khách ở lại thành phố và gia tăng chi tiêu dịch vụ.

Thị trường khách quốc tế dịp Tết cũng tăng ở phân khúc tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực kết hợp tour tuyến lân cận. Du khách ưu tiên yếu tố an toàn, thuận tiện di chuyển và các sản phẩm mang màu sắc Tết Việt trong lòng đô thị.

Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng nhiều chương trình tour ngắn ngày, city tour, tour trải nghiệm ban đêm, tour ẩm thực và tour kết nối TP.HCM với các địa phương lân cận. Theo ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Vietluxtour, các sản phẩm văn hóa - lịch sử ghi nhận phản hồi tích cực từ thị trường. Xu hướng tìm hiểu bản sắc đô thị được dự báo tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, nhận định TP.HCM có thể phát triển thành "siêu đô thị du lịch đa trải nghiệm". Theo đó, cần tập trung vào các sản phẩm đặc thù như: Kết hợp văn hóa đô thị – du lịch sông nước – nghỉ dưỡng biển – trải nghiệm làng nghề – du lịch sinh thái vùng ven...

Để thu hút chi tiêu của du khách quốc tế, thành phố còn có thể tập trung vào du lịch đường sông và sản phẩm "một thành phố – hai sân bay", tận dụng hạ tầng hàng không để tăng luân chuyển khách quốc tế…

Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, một trong những yếu tố quyết định để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là ứng dụng công nghệ và dữ liệu lớn. TP.HCM cần triển khai hệ sinh thái du lịch thông minh tích hợp đa nền tảng, gồm bản đồ số, đánh giá dịch vụ, phản hồi khách hàng, và hệ thống thanh toán – bán vé – quảng bá trực tuyến…

Năm 2026, ngành du lịch TP.HCM xác định tập trung nâng chất và đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng các sản phẩm đặc trưng của đô thị lớn. Đặc biệt, sau thời gian tạm dừng, dịch vụ trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 11/3 tại sân bay Vũng Tàu, phường Tam Thắng.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch VinaGroup, cho biết tour trực thăng được định vị là sản phẩm du lịch cao cấp, hướng đến nhóm khách đang sinh sống, làm việc tại T.PHCM, du khách nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu và đặc biệt là khách quốc tế - phân khúc đang tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, dòng chảy của du lịch y tế đang hướng về TP.HCM khi địa phương này hiện chiếm hơn 40% lượng khách nước ngoài sử dụng dịch vụ y tế trên cả nước. Lợi thế về giá là một điểm sáng không thể phủ nhận. Đặt lên bàn cân khu vực, chi phí y tế liên quan đến thẩm mỹ tại nước ta chỉ bằng 30% đến 50% so với Thái Lan, nhưng chất lượng điều trị lại tương đương, thậm chí một số kỹ thuật cao còn vượt trội.

Điển hình, nhiều bệnh nhân từ các quốc gia phát triển như Anh, Đức, Úc đã thường xuyên sang bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ; nguyên nhân là do chi phí tại đây rẻ hơn từ 6 đến 10 lần so với ở nước họ nhưng chất lượng rất tốt và không phải chờ đợi lâu. Sức mạnh nội tại của y tế TP.HCM còn được củng cố bởi các lĩnh vực mũi nhọn như tim mạch, ghép tạng, hỗ trợ sinh sản (IVF), nha khoa thẩm mỹ hay phẫu thuật tạo hình…

Theo ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, sau khi sáp nhập, TP.HCM mở rộng đã sở hữu một đường bờ biển trải dài từ Cần Giờ đến Vũng Tàu và cả đặc khu Côn Đảo. Thành phố lại sẵn có vị thế là trung tâm y tế hàng đầu cả nước.

Sự kết hợp của hai lợi thế này chính là chìa khóa để mở ra cơ hội hình thành một ngành kinh tế mũi nhọn mới: du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, nhắm đến du khách quốc tế có nhu cầu vừa nghỉ dưỡng, vừa khám chữa bệnh.

Trước mắt, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nền tảng cơ sở hạ tầng du lịch phát triển với nhiều resort 4 - 5 sao. Ông Đinh Hồng Kỳ đề xuất TP.HCM cần kêu gọi đầu tư xây dựng tại đây 1 đến 2 bệnh viện đa khoa quốc tế quy mô 200 - 300 giường, liên kết với các tập đoàn y tế quốc tế hàng đầu.

Bệnh viện này sẽ vừa phục vụ cư dân địa phương, vừa thiết kế các gói khám đặc biệt cho du khách. Vị trí lý tưởng nhất là đặt gần các khu resort ở Long Hải, Hồ Tràm - những nơi có không gian yên tĩnh, cảnh quan đẹp giúp bệnh nhân nghỉ ngơi hồi phục, lại có kết nối giao thông thuận tiện qua cao tốc đến sân bay quốc tế Long Thành.

Định hướng phát triển các sản phẩm đặc trưng của đô thị lớn được kỳ vọng hiện thực hóa mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 330.000 tỉ đồng trong năm 2026. Hiện thành phố đang điều chỉnh lại Đề án phát triển du lịch đến năm 2030, tái định vị tầm nhìn, sản phẩm và thương hiệu du lịch dựa trên dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác điều hành.

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM đã xây dựng chương trình xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế năm 2026 với 36 chương trình, tập trung vào 6 nhóm nội dung trọng tâm.

Các nội dung gồm: tổ chức lễ hội, sự kiện trong nước; tham gia hội chợ, roadshow ở nước ngoài; nghiên cứu thị trường; tổ chức các chương trình FAM trip, Press trip; hoạt động tiếp thị, truyền thông; và hợp tác quảng bá với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cùng các tổ chức du lịch quốc tế.