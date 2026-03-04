Đà Nẵng: Tín hiệu tích cực từ công tác thu thuế nội địa đầu Năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, Đà Nẵng đã ghi nhận những kết quả ấn tượng trong công tác thu thuế từ nguồn thu nội địa trong hai tháng đầu năm 2026. Với tổng thu nội địa ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước, thành phố đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ và tiềm năng phát triển bền vững.

Theo báo cáo của ngành Thuế Đà Nẵng, trong tháng 2/2026, thu nội địa đạt 5.325 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đặc biệt, thu từ tiền sử dụng đất đạt 722 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ, bất chấp những biến động của thị trường bất động sản.

Một điểm sáng khác là sự gia tăng đáng kể trong số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và khôi phục hoạt động. Trong tháng 2/2026, có 1.218 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 38,1% so với cùng kỳ, và 916 doanh nghiệp khôi phục hoạt động, tăng 24,5%. Những con số này không chỉ phản ánh sự cải thiện về môi trường kinh doanh mà còn là cơ sở mở rộng nguồn thu trong tương lai.

Công tác hoàn thuế cũng được thực hiện kịp thời và đúng quy định, với 68 quyết định hoàn thuế GTGT được ban hành, tổng số tiền hoàn thuế đạt 303 tỷ đồng. Việc giải quyết nhanh các hồ sơ hoàn thuế đã góp phần hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nợ và kiểm tra hồ sơ khai thuế tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần hạn chế thất thu và nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế. Với kết quả thu đạt hơn 22% dự toán chỉ sau hai tháng, Thuế TP. Đà Nẵng đang có bước khởi động tích cực cho năm 2026.