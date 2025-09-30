Đại biểu Quốc hội góp ý về việc tăng phí bảo hiểm tiền gửi

Góp ý Luật Bảo hiểm tiền gửi, đại biểu Lý Tiết Hạnh – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai bày tỏ đồng tình với dự thảo Luật về mô hình tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đại biểu cho rằng việc luật hóa mô hình tổ chức này là rất cần thiết để nâng cao vị thế pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và tạo cơ sở để bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể thực hiện đầy đủ hơn các nhiệm vụ và chức năng đã được quy định trong Luật Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Tuy nhiên, đại biểu cũng băn khoăn về quy định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính tại khoản 1 Điều 32, mà chỉ là do Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ.

“Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị định số 14/2019/NĐ-CP về cơ chế tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước. Vì vậy, tôi đề nghị cần làm rõ hơn mô hình tổ chức tại khoản 1 Điều 32 bằng cách bổ sung cụm từ nhà nước để quy định đầy đủ là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước. Điều này sẽ giúp cho việc phân định các tổ chức trong hệ thống tài chính tín dụng trở nên rõ ràng và đầy đủ hơn” – đại biểu Lý Tiết Hạnh đề xuất.

Cũng thống nhất ý kiến với nội dung này, đại biểu Nguyễn Hải Nam – Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Huế chia sẻ thêm theo như thông lệ quốc tế như tại Hoa Kỳ có tổ chức FDIC hoặc Canada thì có CDIC, theo đó, các mô hình quản trị đó công khai hơn, minh bạch hơn và theo chuẩn quốc tế hơn và quản trị rủi ro tốt hơn.

Với dự thảo luật, đại biểu cho rằng khi chuyển sang mô hình một thành viên, cũng cần quy định cụ thể hơn, nội dung nào quy định trong Luật, Nghị định nhằm quản trị tốt hơn tổ chức Bảo hiểm tiền gửi trong thời gian tới.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu ý kiến. Ảnh: Quốc hội.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến quan tâm tới nội dung phí bảo hiểm tiền gửi. Đại biểu Lý Tiết Hạnh – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai bày tỏ đồng tình khi dự thảo luật tiếp tục quy định hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước quyết định. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần làm rõ thêm căn cứ để Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức chi trả, đảm bảo công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn của hệ thống tài chính Việt Nam.

Đối với quy định về thu phí bảo hiểm tiền gửi, dự thảo luật tiếp tục quy định mức phí được tính trên cơ sở số dư tiền gửi bình quân tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đại biểu cho rằng quy định này chưa khuyến khích các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nâng cao khả năng quản lý rủi ro và cải thiện chất lượng tài sản.

“Do đó, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung thêm các tiêu chí khác để xác định mức phí bảo hiểm tiền gửi, ví dụ như tình hình tài chính, mức độ rủi ro của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc thu phí” - Đại biểu Hạnh đề xuất.

Cũng liên quan đến Phí bảo hiểm tiền gửi, đại biểu Tô Ái Vang – Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ - cho biết quy định xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp phần vay đặc biệt trong dự thảo luật được xem là sự thay đổi của chính sách liên quan đến phí bảo hiểm tiền gửi, có tác động tới hệ thống các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng nên bổ sung một quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi liên quan đến xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi tại dự thảo luật này.

Bên cạnh đó, Điều 44 dự thảo luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong luật. Về vấn đề này, đại biểu kiến nghị Chính phủ cần lưu ý bổ sung hướng dẫn chi tiết thi hành về quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi liên quan đến xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi tại dự thảo luật này để phù hợp với tình hình mới, làm cơ sở để luật triển khai thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam – Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Huế cũng đề xuất, về nội dung phí bảo hiểm tiền gửi, cơ quan soạn thảo cần lấy thêm ý kiến của các ngân hàng thương mại, vì đây là đối tượng nộp phí bảo hiểm tiền gửi, nhằm đảm bảo theo các tiêu chuẩn quốc tế.