Đại biểu Quốc hội góp ý về việc tăng phí bảo hiểm tiền gửi
Đỗ Như
30/09/2025, 14:26
Sáng 30/9, tiếp tục chương trình Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, các đại biểu Quốc hội đã tập trung đóng góp ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi)…
Góp ý Luật Bảo hiểm tiền gửi, đại biểu Lý Tiết Hạnh – Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai bày tỏ đồng tình với dự thảo Luật về mô hình tổ chức
của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Đại biểu cho rằng việc luật hóa mô hình tổ chức này là rất cần
thiết để nâng cao vị thế pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và tạo
cơ sở để bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể thực hiện đầy đủ hơn các nhiệm vụ và
chức năng đã được quy định trong Luật Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Tuy nhiên, đại biểu cũng băn khoăn về quy định Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam là tổ chức tài chính tại khoản 1 Điều 32, mà chỉ là do Thủ tướng
Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ.
“Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị định số
14/2019/NĐ-CP về cơ chế tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thì Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước. Vì vậy, tôi đề nghị cần làm rõ hơn mô hình tổ chức tại khoản
1 Điều 32 bằng cách bổ sung cụm từ nhà nước để quy định đầy đủ là Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước. Điều này sẽ giúp cho việc phân định
các tổ chức trong hệ thống tài chính tín dụng trở nên rõ ràng và đầy đủ
hơn” – đại biểu Lý Tiết Hạnh đề xuất.
Cũng thống nhất ý kiến với nội dung này, đại biểu Nguyễn Hải
Nam – Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Huế chia sẻ thêm theo như thông lệ quốc tế như
tại Hoa Kỳ có tổ chức FDIC hoặc Canada thì có CDIC, theo đó, các mô hình quản
trị đó công khai hơn, minh bạch hơn và theo chuẩn quốc tế hơn và quản trị rủi
ro tốt hơn.
Với dự thảo luật, đại biểu cho rằng khi chuyển sang mô hình
một thành viên, cũng cần quy định cụ thể hơn, nội dung nào quy định trong Luật,
Nghị định nhằm quản trị tốt hơn tổ chức Bảo hiểm tiền gửi trong thời gian tới.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến quan tâm tới nội dung phí bảo hiểm
tiền gửi. Đại biểu Lý Tiết Hạnh – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai bày tỏ đồng
tình khi dự thảo luật tiếp tục quy định hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi do
Ngân hàng Nhà nước quyết định. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần làm rõ thêm căn
cứ để Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức chi trả, đảm bảo công khai, minh bạch
và phù hợp với thực tiễn của hệ thống tài chính Việt Nam.
Đối với quy định về thu phí bảo hiểm tiền gửi, dự thảo luật
tiếp tục quy định mức phí được tính trên cơ sở số dư tiền gửi bình quân tại tổ
chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đại biểu cho rằng quy định này chưa khuyến
khích các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nâng cao khả năng quản lý rủi ro
và cải thiện chất lượng tài sản.
“Do đó, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung
thêm các tiêu chí khác để xác định mức phí bảo hiểm tiền gửi, ví dụ như tình
hình tài chính, mức độ rủi ro của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để đảm
bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc thu phí” - Đại biểu Hạnh đề xuất.
Cũng liên quan đến Phí bảo hiểm tiền gửi, đại biểu Tô Ái
Vang – Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ - cho biết quy định xây dựng phương án
tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp phần vay đặc biệt trong dự thảo luật được
xem là sự thay đổi của chính sách liên quan đến phí bảo hiểm tiền gửi, có tác động
tới hệ thống các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
Tuy nhiên, đại biểu cho rằng nên bổ sung một quy định về quyền
và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi liên quan đến xây dựng phương án tăng
phí bảo hiểm tiền gửi tại dự thảo luật này.
Bên cạnh đó, Điều 44 dự thảo luật đã giao Chính phủ quy định
chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong luật. Về vấn đề
này, đại biểu kiến nghị Chính phủ cần lưu ý bổ sung hướng dẫn chi tiết thi hành
về quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi liên quan đến xây dựng
phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi tại dự thảo luật này để phù hợp với tình
hình mới, làm cơ sở để luật triển khai thực hiện.
Đại biểu Nguyễn Hải Nam – Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Huế cũng
đề xuất, về nội dung phí bảo hiểm tiền gửi, cơ quan soạn thảo cần lấy thêm ý kiến
của các ngân hàng thương mại, vì đây là đối tượng nộp phí bảo hiểm tiền gửi, nhằm
đảm bảo theo các tiêu chuẩn quốc tế.
