Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước luôn tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả quan trọng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp, cống hiến tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua, góp phần vào thành tựu chung của đất nước...

Chiều ngày 25/12/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về việc công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 98 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

ĐỒNG BÀO TA Ở NƯỚC NGOÀI NGÀY CÀNG GẮN BÓ VỚI TRONG NƯỚC

Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển. Sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước với đồng bào ta ở nước ngoài ngày càng được củng cố, chặt chẽ và thực chất hơn.

Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài như: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch Việt Nam đã nới lỏng điều kiện nhập và trở lại quốc tịch cho kiều bào; Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cùng nhiều luật khác như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển mạnh cả “về lượng và chất”. Từ khoảng 2,7 triệu người ở gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2004, đến nay đã có gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện có 17 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhiều hoạt động dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, gắn kết với trong nước được tổ chức như Chương trình Xuân quê hương, Giỗ tổ Hùng vương, Trại hè thanh niên kiều bào, các hoạt động thăm và tham gia hoạt động trong nước của kiều bào như thăm Trường Sa, Nhà giàn DK…

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp trí tuệ xây dựng các chủ trương, chính sách chiến lược của đất nước như đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hằng năm, kiều bào gửi về nước khoảng 15 tỷ USD kiều hối. Bà con từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư về nước 457 dự án, với tổng vốn đăng ký 1,729 tỷ USD tại 26/34 địa phương trên cả nước.

Đặc biệt, với khoảng 600 ngàn người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ từ đại học trở lên, các trí thức, nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đã tham gia tích cực đóng góp phát triển các lĩnh vực trong nước, nhất là về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, đã thành lập 10 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2.000 thành viên.

Tại hội nghị, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài vui mừng vì Nghị quyết số 36 đã góp phần đưa cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài gần với quê hương hơn, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn tự hào là cầu nối vững chắc trên hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam với các nước và xây dựng quê hương.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nghị quyết số 36-NQ/TW được ban hành và triển khai đã xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nghị quyết đã tạo điều kiện, khuôn khổ pháp lý để người Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện tốt nhất phát triển và thúc đẩy quan hệ Việt Nam với nước sở tại; là cơ sở chính trị để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Điểm lại kết quả thực hiện Nghị quyết 36, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Nghị quyết đã tạo đột phá về huy động trí tuệ và nguồn lực từ cộng đồng kiều bào, chuyển hướng từ giúp đỡ người khó khăn trong nước sang tập trung đầu tư cho phát triển đất nước; mở đường, tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần tự hào dân tộc, hướng về Tổ quốc.

Nghị quyết 36 đã tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đồng hành, hiến kế, đóng góp trực tiếp vào quá trình hoạch định và triển khai chính sách cũng như mọi mặt đời sống đất nước.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương những kết quả quan trọng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp, cống hiến tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ một số hạn chế như nhận thức và sự quan tâm của các cơ quan trong hệ thống chính trị đối với công tác người Việt ở nước ngoài chưa đầy đủ; hệ thống pháp luật chưa bắt kịp thực tiễn cuộc sống; nguồn lực cả về tài chính và con người cho công tác này còn hạn chế; còn tình trạng người Việt vi phạm pháp luật ở nước ngoài; một số người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn giữ định kiến, có nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia - dân tộc...

THÚC ĐẨY 3 ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện 3 đột phá: Đột phá về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đại đoàn kết trong và ngoài nước, đi đôi với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; Đột phá về xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển bứt phá, “nhanh về số lượng”, “mạnh về chất lượng”; Đột phá về cơ chế, chính sách khơi thông và huy động mọi nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ: phải luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Đảng; cùng với đó là sự chỉ đạo, điều hành sát sao của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cơ quan lập pháp. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình và ủng hộ của toàn dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, tiếp tục tạo điều kiện đề người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quyền, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của bà con; quan tâm tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng các sáng kiến, ý tưởng, hiến kế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật.

Các bộ, cơ quan, địa phương và cả hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường đầu tư cho bộ máy, cán bộ làm công tác này ở các ngành, các cấp, địa phương, địa bàn…; xây dựng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là "điểm tựa" cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và là cơ quan tham mưu chiến lược cho công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng lưu ý, không ngừng đổi mới công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh mới bằng những phương thức mới, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả.

Cùng với đó, xây dựng các kênh thông tin ứng dụng công nghệ mới để kết nối bà con với quê hương; tạo môi trường làm việc thuận lợi cao nhất, chế độ ưu đãi thu hút trí thức, chuyên gia người Việt Nam; phát triển kênh thông tin về đầu tư, phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối đầu tư vào Việt Nam; hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm “Make in Vietnam", "Made by Vietnam" của người Việt Nam ở nước ngoài.

Các cơ quan phải tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng và công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn và các vùng chiến sự, thiên tai.

Các chủ thể liên quan tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để chống phá Đảng và Nhà nước; xây dựng biện pháp cụ thể để giảm tình trạng người Việt tại một số nơi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với sự chung sức chung lòng của cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, người Việt Nam, không kể trong và ngoài nước, cùng kiến tạo thành công đất nước Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội; con người Việt Nam dù ở trong và ngoài nước luôn tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, là những sứ giả tự hào đại diện cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.