Tổng Bí thư Tô Lâm: Khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác

Tổng Bí thư nhấn mạnh đất nước đang đứng trước một thời kỳ phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn, những kỳ vọng lớn hơn và những thời cơ chưa từng có để bứt phá...

Tối 25/12/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng”, giao lưu, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Chương trình.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy và Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 trên toàn quốc.

Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2025” diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng là năm thứ 10 thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đất nước ta đang đứng trước một thời kỳ phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn, những kỳ vọng lớn hơn và những thời cơ chưa từng có để bứt phá. Trong bối cảnh đó, việc thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên quan trọng: như chiếc la bàn định hướng, như nguồn năng lượng mở đường cho dân tộc bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế tự hào, tự tin và khát vọng vươn lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: thấm nhuần sâu sắc, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kể từ chương trình Hành trình khát vọng năm 2024 đến nay, chúng ta đã đạt được một số thành tựu kết quả quan trọng, góp phần về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để đất nước từ Đại hội XIV của Đảng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, tạo nền tảng thực hiện khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư bày tỏ, hòa chung trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giữa hàng triệu tấm gương điển hình của cả nước về học tập, làm theo Bác, hàng chục điển hình tiêu biểu có mặt trong chương trình hôm nay đã nêu gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình xây dựng đất nước, vì nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong Chương trình, cũng như những tấm gương điển hình trong cả nước, những tập thể, cá nhân hằng ngày, hàng giờ học tập, làm theo Bác, thực hiện khát vọng của Bác bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo và bền bỉ.

Tổng Bí thư chỉ rõ: với những thành tựu vĩ đại sau gần 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam; với bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng; với sức mạnh to lớn của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, chúng ta đang đứng trước thời điểm có tính lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, hiện thực hóa nhanh hơn khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng xuất hiện không ít khó khăn, thử thách.

Tổng Bí thư yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng. Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy mạnh mẽ động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025". Ảnh: TTXVN.

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, nêu gương bằng hành động cụ thể, kết quả thực chất, thật sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân Việt Nam không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định: phát huy truyền thống nghìn năm dựng nước và giữ nước, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên không ngừng, dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, chúng ta nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ, xây dựng thành công một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, có vị thế và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng quốc tế.

Chương trình chính luận nghệ thuật "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" gồm 3 chương: Chương 1: Tự lực, tự cường và kiến tạo, đổi mới - vững bước vào kỷ nguyên mới; Chương 2: Hạnh phúc của nhân dân là thước đo cao nhất; Chương 3: Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời.

Mạch nội dung của chương trình được dẫn dắt bằng những phóng sự thông điệp có tính triết lý được đầu tư công phu về cách thể hiện và sâu sắc về nội dung, đan xen với mạch cảm xúc âm nhạc: từ cảm xúc tự tin, tự hào dân tộc đến những cảm xúc bay bổng trên hành trình kiến tạo, đổi mới; lắng lại trong những phút giây sẻ chia, hạnh phúc và khoảnh khắc cảm xúc vỡ òa, hân hoan hướng tới tương lai Việt Nam thịnh vượng sáng ngời.

Tại Chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Giấy chứng nhận và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Biểu trưng cho các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Những biểu trưng vừa được trao là sự ghi nhận hành trình cống hiến bền bỉ của mỗi cá nhân, tập thể điển hình, trong công việc hằng ngày, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng cống hiến cho đất nước với ý chí kiên cường, tinh thần kiến tạo và lý tưởng phụng sự nhân dân.