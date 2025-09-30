Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách: Định hình lại khung pháp lý cho giám sát và an ninh quốc gia

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8 diễn ra tại Nhà Quốc hội vào chiều ngày 30/9. Với mục tiêu đảm bảo hoạt động giám sát gắn kết với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, hội nghị đã thảo luận về một loạt các dự thảo luật quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và giám sát.

Các đại biểu thảo luận về nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát, cho ý kiến về 6 nội dung, gồm: dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp; dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi); dự thảo Luật An ninh mạng; dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Một trong những nội dung được thảo luận sôi nổi tại hội nghị là dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Lai Châu) đã nêu ý kiến không nên quy định nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong dự thảo luật này. Đại biểu cho rằng Hiến pháp năm 2013 đã hiến định rất rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động chính trị - xã hội, do đó không cần thiết phải đưa nguyên tắc này vào dự thảo luật. Ý kiến này đã mở ra một cuộc thảo luận về việc làm thế nào để cân bằng giữa sự lãnh đạo của Đảng và tính độc lập trong hoạt động giám sát của Quốc hội.

Đại biểu Mai Văn Hải từ Thanh Hóa cũng đã đóng góp ý kiến về việc cân nhắc lại nguyên tắc bảo đảm hoạt động giám sát gắn kết với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật. Theo đại biểu Hải, mục tiêu của giám sát là để phục vụ cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương. Do đó, không nên đưa nội dung này vào nguyên tắc trong hoạt động giám sát mà chỉ nên quy định những nguyên tắc chung, cốt lõi, mang tính xuyên suốt.

Một vấn đề khác được đưa ra thảo luận là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) đã nêu lên thực trạng về vấn đề đỗ xe, một vấn đề mà nhiều người dân phản ánh. Ông nhấn mạnh cần làm rõ quyền của người dân và người lái xe trong việc đỗ xe, đồng thời đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ quyền ra vào của người dân và tránh xung đột giữa các bên.

Liên quan đến Luật An ninh mạng, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) đã chỉ ra dự thảo hiện tại chưa có tiêu chí rõ ràng để phân loại và xác định cấp độ hệ thống thông tin. Bà đề nghị cần quy định cụ thể các tiêu chí này, có thể giao cho Chính phủ hoặc quy định ngay trong luật, để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc bảo vệ an ninh mạng.

Đối với dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cũng đã đề xuất bổ sung quy định về việc định kỳ rà soát, đánh giá thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước. Điều này nhằm tránh lãng phí nguồn lực và đảm bảo rằng các bí mật không còn cần bảo vệ có thể được giải mật kịp thời.

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần này đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng và cấp thiết trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho giám sát và an ninh quốc gia.

Những ý kiến đóng góp từ các đại biểu không chỉ phản ánh sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm của họ trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, việc định hình lại khung pháp lý không chỉ là nhiệm vụ của Quốc hội mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.

Những thảo luận và đóng góp tại hội nghị lần này sẽ là nền tảng quan trọng cho các quyết định pháp lý trong tương lai, góp phần vào sự phát triển bền vững và an toàn của đất nước.