Đại hội cổ đông thường niên 2025 bất thành, cổ phiếu SJF vẫn được gỡ cảnh báo

Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn bị hạn chế giao dịch do do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SJF của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (mã SJF-UPCoM).

Theo đó, HNX thông báo đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 12/8/2025 do tổ chức đăng ký giao dịch đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, thuộc trường hợp cổ phiếu được đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 32 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên Sờ Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Bên cạnh đó, cổ phiếu này vẫn bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 397/QĐ-SGDHN ngày 08/4/2025 do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chua niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết).

Thời gian hạn chế giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đinh chỉ giao dịch;

Ngoài ra, cổ phiếu này còn bị đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 1189/QĐ-SGDHN ngày 06/11/2024 do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại điểm 0 khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; thuộc trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 36 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

Đáng chú ý, SJF đã tổ chức không thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 do số cổ đông tham dự không đủ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo đó, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 lần 2 vào 8h ngày 21/8 tới tại Hội trường 04, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đi thị Vạn Phúc và nếu lần 2 không thành công, công ty sẽ tổ chức họp lần 3 vào ngày 8/9/2025.

Trước đó, ngày 10/07, HNX đưa SJF vào diện cảnh báo vì không tổ chức đại hội thường niên đúng hạn. Công ty đã có giải trình nguyên nhân xuất phát từ lỗi kỹ thuật khi đăng ký ngày chốt quyền tại Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), khiến thông tin không được tiếp nhận và đại hội không thể diễn ra trong tháng 6 như kế hoạch.

Kết thúc quý 2/2025, SJF ghi nhận doanh thu giảm 66% còn hơn 6,3 tỷ; giá vốn giảm 55% còn 9,5 tỷ; lợi nhuận gộp tăng rất nhẹ 0,06% và lợi nhuận sau thuế tăng 63% từ âm gần 4,56 tỷ lên âm gần 7,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu quý 2/2025 giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước do các đơn hàng xuất khẩu đi nước ngoài đều giảm đi đáng kể, sự tác động của chính sách áp thuế mới trên toàn thế giới làm ảnh hưởng đến nền kinh tế chung nên các đối tác nước ngoài đã tạm dừng đơn đặt hàng đối với Nhà máy sàn xuất ván ép tre.

Trong khi đó, doanh thu trong nước không khả quan do công ty cũng tạm dừng các mặt hàng không đem lại lợi nhuận và lợi ích cho công ty.

Bên cạnh đó, việc cơ cấu lại nhà máy, đầu tư các trang thiết bị và mặc dù doanh thu không tăng (giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước) nhưng công ty vẫn duy trì bộ máy nhân lực có tay nghề để ổn định nhân sự lâu dài dẫn đến các chi phí tăng như chi phí quàn lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng...

Do doanh thu thấp nên hiện Nhà máy chưa chi trả được hết chi phí tài chính còn tồn tại năm trước nên cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của quý cùng kỳ năm nay.

Đáng chú ý, công ty đã tiến hành trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi, các khoản đầu tư theo đúng quy định. Công ty cũng đã liên tục trao đổi, làm việc với các đối tác về việc thu hồi công nợ nhưng vẫn chưa có kết quả và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế bị lỗ nhiều.

Lũy kế 6 tháng năm 2025, SJF báo lỗ 7,33 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 6 tỷ đồng) và nâng mức lỗ của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ -326 tỷ lên -335,24 tỷ đồng).