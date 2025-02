Đài Loan tiếp tục kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam đến 30/4/2025

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), cho biết Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có công văn gửi các Hiệp hội doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thông báo về việc cơ quan này sẽ gia hạn lệnh tăng cường kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam.

Thông báo của TFDA nêu rõ, để đảm bảo an toàn vệ sinh đối với sản phẩm nhập khẩu, theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Mục 4 của "Quy định về kiểm tra nhập khẩu thực phẩm và các sản phẩm liên quan", Đài Loan sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp kiểm tra từng lô đối với sản phẩm mã hàng "0810.60.00.00.7 – sầu riêng tươi" nhập khẩu từ Việt Nam đến 30/4/2025.

Trước đó, tại thông báo số 1132004255B ngày 07/8/2024, TFDA đã ban hành yêu cầu kiểm tra từng lô sầu riêng tươi nhập khẩu từ Việt Nam kể từ ngày 12/8/2024 đến ngày 11/02/2025, do trong vòng 6 tháng gần nhất phát hiện 4 lô hàng nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn.

Việc tăng cường kiểm tra này diễn ra sau bão Gaemi, khi nhu cầu rau xanh tại Đài Loan gia tăng đột biến, buộc nước này phải nhập khẩu nhiều hơn từ Việt Nam để ổn định giá cả trong nước. Vì vậy, TFDA đã kêu gọi các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cũng theo thông tin do TFDA công bố trên cổng thông điện tử của Cơ quan này, năm 2024, có tổng cộng 8 lô hàng sầu riêng tươi của Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan không đạt.

Thông báo của tổ chức này cũng cho biết nếu trước khi biện pháp kiểm tra trên hết hiệu lực, sau khi đánh giá thấy cần thiết phải gia hạn thời gian kiểm soát, Đài Loan sẽ công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này mà không ra thông báo riêng.

TFDA thông tin thêm, theo quy định tại Điều 7 của "Luật quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm", doanh nghiệp thực phẩm phải thực hiện tự quản lý. Nếu thuộc đối tượng phải lập kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm và thực hiện kiểm tra, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định và lưu giữ hồ sơ liên quan để đảm bảo sản phẩm nhập khẩu phù hợp với quy định của Luật quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm của Đài Loan.

Nếu phát hiện sản phẩm có nguy cơ gây hại đến vệ sinh và an toàn, doanh nghiệp phải chủ động ngừng bán, thu hồi sản phẩm và thông báo cho cơ quan quản lý địa phương.

Cũng theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan chủ yếu nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan và Việt Nam. Trong những năm gần đây, do giá cả hợp lý, chất lượng sầu riêng ngày càng được cải thiện nên sầu riêng Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Đài Loan và liên tục tăng trưởng.

Hiệp hội doanh nghiệp nhập khẩu hoa quả Đài Loan, cho biết sầu riêng Việt Nam hiện có chỗ đứng vứng chắc tại Đài Loan do có sức cạnh tranh tốt, có sản lượng lớn, giá cả hợp lý. Hơn nữa, người Đài Loan khá ưa thích loại trái cây này trong khi thị trường nội địa không sản xuất được. Đây là cơ hội cho sầu riêng Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu và duy trì thị phần.