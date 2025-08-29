Đan Mạch lo Mỹ tìm cách gây ảnh hưởng ở Greenland

Năm nay, Đan Mạch đã rúng động bởi những gợi ý lặp đi lặp lại của ông Trump rằng Mỹ muốn có được quyền kiểm soát Greenland...

Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại nước này về thông tin gần đây cho rằng công dân Mỹ được cho là có liên hệ với Tổng thống Donald Trump đã thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng bí mật ở Greenland.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, ngày 27/8 nói rằng “các tác nhân nước ngoài” đang cố gắng gây ảnh hưởng đến tương lai của Greenland và mọi nỗ lực như vậy là “không thể chấp nhận được”. Ông Rasmussen đã triệu tập ông Mark Stroh, đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen và là nhà ngoại giao cấp cao nhất của nước này tại Đan Mạch hiện tại, đến một cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Đan Mạch.

Năm nay, Đan Mạch đã rúng động bởi những gợi ý lặp đi lặp lại của ông Trump rằng Mỹ muốn có được quyền kiểm soát Greenland - hòn đảo Bắc Cực rộng lớn và là một lãnh thổ bán tự trị của của Đan Mạch. Quốc gia vùng Scandinavia này đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ vào tháng 5, sau một bài viết trên tờ báo Wall Street Journal nói rằng một thông điệp mật đã được gửi đến các cơ quan tình báo Mỹ, yêu cầu các cơ quan này xác định những người ở Greenland và Đan Mạch ủng hộ ý tưởng Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland.

Thông tin mới nhất từ đài phát thanh - truyền hình Đan Mạch DR nói rằng Chính phủ Đan Mạch đã biết về ít nhất ba công dân Mỹ có liên hệ với chính quyền ông Trump đang thu thập thông tin ở Greenland và thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng.

Ông Rasmussen cho biết trong các cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình rằng ông “không ngạc nhiên” trước thông tin này. Nhưng ông nói thêm: “Điều quan trọng là chúng ta có được một số hiểu biết về chuyện này để người dân của chúng ta - ở cả Greenland và Đan Mạch - thấy rõ những nguy cơ mà chúng ta có thể phải đối mặt”.

Cơ quan an ninh và tình báo của Đan Mạch (PET) ngày 27/8 cho biết đánh giá của họ là “Greenland, đặc biệt là trong tình hình hiện tại, đang là mục tiêu của các chiến dịch gây ảnh hưởng thuộc nhiều loại khác nhau. PET dự kiến rằng các chiến dịch như vậy có mục đích tạo ra sự chia rẽ trong mối quan hệ giữa Đan Mạch và Greenland.”

Một số quan chức cấp cao của Đan Mạch đã tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của việc triệu tập nhà ngoại giao Mỹ, nói rằng ba công dân Mỹ dường như hành động một cách nghiệp dư và không có mối liên hệ nào được thiết lập với tình báo Mỹ.

Nhưng các chính trị gia Đan Mạch đã phản ứng với thái độ lo ngại. “Điều này có nghĩa là thách thức về Greenland vẫn chưa kết thúc,” cựu bộ trưởng ngoại giao Martin Lidegaard nói với kênh truyền hình TV2. Ông Aaja Chemnitz, một nghị sỹ đến từ Greenland trong Quốc hội Đan Mạch, nói: “Chính Greenland phải tự quyết định những gì chúng ta muốn và tương lai mà chúng ta muốn”.

Các cáo buộc của phía Đan Mạch được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền ông Trump gây ra trở ngại cho doanh nghiệp Đan Mạch bằng cách ban hành lệnh ngừng thi công đối với một trang trại điện gió ngoài khơi gần như đã hoàn thành do công ty Đan Mạch Osted đồng sở hữu. Lệnh ngừng thi công đó được đưa ra cùng ngày khi ông Rasmussen và Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác với Thống đốc bang California Gavin Newsom - một đối thủ chính trị của ông Trump.

Giới chức Đan Mạch phủ nhận có mối liên hệ giữa hai sự kiện này.

Mỹ hiện không có đại sứ tại Copenhagen mặc dù ông Trump đã đề cử ông Ken Howery, một người thân thiết với tỷ phú Elon Musk, vào cương vị này hồi tháng 12 năm ngoái.