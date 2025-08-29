Thứ Sáu, 29/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Đan Mạch lo Mỹ tìm cách gây ảnh hưởng ở Greenland

Bình Minh

29/08/2025, 07:00

Năm nay, Đan Mạch đã rúng động bởi những gợi ý lặp đi lặp lại của ông Trump rằng Mỹ muốn có được quyền kiểm soát Greenland...

Greenland - Ảnh: Reuters.
Greenland - Ảnh: Reuters.

Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại nước này về thông tin gần đây cho rằng công dân Mỹ được cho là có liên hệ với Tổng thống Donald Trump đã thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng bí mật ở Greenland.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, ngày 27/8 nói rằng “các tác nhân nước ngoài” đang cố gắng gây ảnh hưởng đến tương lai của Greenland và mọi nỗ lực như vậy là “không thể chấp nhận được”. Ông Rasmussen đã triệu tập ông Mark Stroh, đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen và là nhà ngoại giao cấp cao nhất của nước này tại Đan Mạch hiện tại, đến một cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Đan Mạch.

Năm nay, Đan Mạch đã rúng động bởi những gợi ý lặp đi lặp lại của ông Trump rằng Mỹ muốn có được quyền kiểm soát Greenland - hòn đảo Bắc Cực rộng lớn và là một lãnh thổ bán tự trị của của Đan Mạch. Quốc gia vùng Scandinavia này đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ vào tháng 5, sau một bài viết trên tờ báo Wall Street Journal nói rằng một thông điệp mật đã được gửi đến các cơ quan tình báo Mỹ, yêu cầu các cơ quan này xác định những người ở Greenland và Đan Mạch ủng hộ ý tưởng Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland.

Thông tin mới nhất từ đài phát thanh - truyền hình Đan Mạch DR nói rằng Chính phủ Đan Mạch đã biết về ít nhất ba công dân Mỹ có liên hệ với chính quyền ông Trump đang thu thập thông tin ở Greenland và thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng.

Ông Rasmussen cho biết trong các cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình rằng ông “không ngạc nhiên” trước thông tin này. Nhưng ông nói thêm: “Điều quan trọng là chúng ta có được một số hiểu biết về chuyện này để người dân của chúng ta - ở cả Greenland và Đan Mạch - thấy rõ những nguy cơ mà chúng ta có thể phải đối mặt”.

Cơ quan an ninh và tình báo của Đan Mạch (PET) ngày 27/8 cho biết đánh giá của họ là “Greenland, đặc biệt là trong tình hình hiện tại, đang là mục tiêu của các chiến dịch gây ảnh hưởng thuộc nhiều loại khác nhau. PET dự kiến rằng các chiến dịch như vậy có mục đích tạo ra sự chia rẽ trong mối quan hệ giữa Đan Mạch và Greenland.”

Một số quan chức cấp cao của Đan Mạch đã tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của việc triệu tập nhà ngoại giao Mỹ, nói rằng ba công dân Mỹ dường như hành động một cách nghiệp dư và không có mối liên hệ nào được thiết lập với tình báo Mỹ.

Nhưng các chính trị gia Đan Mạch đã phản ứng với thái độ lo ngại. “Điều này có nghĩa là thách thức về Greenland vẫn chưa kết thúc,” cựu bộ trưởng ngoại giao Martin Lidegaard nói với kênh truyền hình TV2. Ông Aaja Chemnitz, một nghị sỹ đến từ Greenland trong Quốc hội Đan Mạch, nói: “Chính Greenland phải tự quyết định những gì chúng ta muốn và tương lai mà chúng ta muốn”.

Các cáo buộc của phía Đan Mạch được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền ông Trump gây ra trở ngại cho doanh nghiệp Đan Mạch bằng cách ban hành lệnh ngừng thi công đối với một trang trại điện gió ngoài khơi gần như đã hoàn thành do công ty Đan Mạch Osted đồng sở hữu. Lệnh ngừng thi công đó được đưa ra cùng ngày khi ông Rasmussen và Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác với Thống đốc bang California Gavin Newsom - một đối thủ chính trị của ông Trump.

Giới chức Đan Mạch phủ nhận có mối liên hệ giữa hai sự kiện này.

Mỹ hiện không có đại sứ tại Copenhagen mặc dù ông Trump đã đề cử ông Ken Howery, một người thân thiết với tỷ phú Elon Musk, vào cương vị này hồi tháng 12 năm ngoái.

Greenland tuyên bố sẽ mời Trung Quốc đầu tư khai khoáng nếu Mỹ, châu Âu thờ ơ

16:01, 28/05/2025

Greenland tuyên bố sẽ mời Trung Quốc đầu tư khai khoáng nếu Mỹ, châu Âu thờ ơ

Băng tan ở Greenland có thể dẫn tới một cơn sốt khoáng sản

08:47, 20/01/2025

Băng tan ở Greenland có thể dẫn tới một cơn sốt khoáng sản

Ông Trump muốn Greenland thuộc về Mỹ: Những điều cần biết

08:58, 13/01/2025

Ông Trump muốn Greenland thuộc về Mỹ: Những điều cần biết

Từ khóa:

Đan Mạch Greenland

Đọc thêm

Phái đoàn thương mại Canada ra về tay trắng dù đã nhượng bộ Mỹ

Phái đoàn thương mại Canada ra về tay trắng dù đã nhượng bộ Mỹ

Một phái đoàn quan chức Canada đã tới Washington để đàm phán thương mại, nhưng đã về nước mà không có thỏa thuận thương mại nào...

Giá vàng cao nhất 5 tuần vì USD giảm, SPDR Gold Trust gom hơn 5 tấn vàng

Giá vàng cao nhất 5 tuần vì USD giảm, SPDR Gold Trust gom hơn 5 tấn vàng

Quỹ này đã liên tục mua ròng vàng từ đầu tuần, với tổng lượng mua ròng đạt gần 11 tấn...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục sau tin Nvidia và GDP, giá dầu tăng

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục sau tin Nvidia và GDP, giá dầu tăng

Nvidia được xem là biểu tượng của xu hướng thị trường giá lên được thúc đẩy bởi cơn sốt AI và giữ vai trò dẫn dắt các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác...

Xe điện Trung Quốc đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu

Xe điện Trung Quốc đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu

Tốc độ và quy mô của cuộc cách mạng xe điện ở Trung Quốc đã khiến thế giới bất ngờ, và các nhà phân tích cho rằng xu hướng này chưa hề có dấu hiệu chậm lại...

Tổng thống Trump chỉ trích tỷ phú George Soros

Tổng thống Trump chỉ trích tỷ phú George Soros

Ông Trump từ lâu đã có những lời lẽ gay gắt đối với gia đình Soros, những người nằm trong số các nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của bà Harris...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

SABECO kỷ niệm 150 năm: Lan tỏa cảm hứng tại "Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025"

Doanh nghiệp

2

Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

3

Báo cáo sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2023, Tập đoàn Lộc Trời bị phạt tiền

Khung pháp lý

4

Sau hai quý hoãn, CII chốt danh sách cổ đông trả cổ tức trong quý 4/2025

Doanh nghiệp niêm yết

5

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: