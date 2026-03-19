Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” sau tin lãi suất, giá dầu không ngừng leo thang

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (18/3), khi số liệu lạm phát và những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên mối lo ngại về sự dai dẳng của lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới...

Cùng với đó, giá dầu thô có lúc lên gần 110 USD/thùng trong bối cảnh chiến sự ở Vùng Vịnh có bước leo thang mới.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 768,11 điểm, tương đương giảm 1,63%, còn 46.225,15 điểm. Trong phiên, có thời điểm Dow Jones thiết lập một mức đáy mới của năm nay. Ngoài ra, mức điểm đóng cửa của chỉ số là thấp hơn so với bình quân 200 ngày - một chỉ báo kỹ thuật đáng lo ngại.

Giảm hơn 5% từ đầu tháng tới nay, Dow Jones đang tiến tới hoàn tất tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2022.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,36%, chốt ở mức 6.624,7 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,46%, còn 22.152,42 điểm.

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo, Fed giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở khoảng 3,5-3,75%. Tuy nhiên, điều khiến nhà đầu tư lo ngại là tuyên bố lãi suất của Fed đề cập đến việc lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu và không đưa ra tín hiệu gì về việc khi nào sẽ hạ lãi suất. “Ảnh hưởng của những diễn biến ở Trung Đông đến nền kinh tế Mỹ còn chưa thể đoán định”, tuyên bố sau cuộc họp của Fed có đoạn viết.

Dự báo lãi suất được cập nhật của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ kỳ vọng chỉ giảm lãi suất một lần trong năm 2026.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng dự báo kinh tế và lãi suất mới nhất của Fed giống như “bắn súng trong bóng tối” vì cuộc chiến tranh Iran đang gây ra một sự bất định lớn. “Dự báo ở đây là chúng ta sẽ đạt được bước tiến về lạm phát, tuy không nhiều như đã hy vọng, nhưng sẽ có một vài tiến bộ”, ông Powell phát biểu.

Trước khi Fed họp xong, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) toàn phần và PPI lõi tháng 2 của nước này đều tăng 0,5%, cao hơn so với mức dự báo là tăng 0,3% đối với cả hai chỉ số mà giới phân tích đưa ra.

“Số liệu lạm phát nóng hơn dự báo này là do thuế quan. Đây là lạm phát mang tính cấu trúc chứ không phải tạm thời, và sẽ có ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ trong quý 3 năm nay”, Giám đốc đầu tư Todd Schoenberger của công ty CrossCheck Management nhận định với hãng tin CNBC. Ông nói rằng giá kim loại, đầu vào công nghiệp và chi phí sản xuất đều đang tăng cao hơn so với trước.

“Cộng thêm giá năng lượng tăng nóng kể từ khi chiến tranh ở Iran bắt đầu, mà sự tăng giá này còn chưa được phản ánh vào số liệu lạm phát, Phố Wall đang kỳ vọng giá cả tăng nhanh và ảnh hưởng tới cấp độ người tiêu dùng”, ông Schoenberger phát biểu.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,96 USD/thùng, tương đương tăng 3,83%, chốt ở mức 107,38 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York gần như đi ngang so với phiên trước, đóng cửa ở mức 96,32 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu Brent vượt 109 USD/thùng.

Truyền thông Israel cho biết nước này đã tấn công cơ sở sản xuất khí đốt lớn nhất của Iran, mỏ Pars nằm ở tỉnh Bushehr. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu là hạ tầng dầu khí ở Vùng Vịnh, cụ thể là Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG) cảnh báo người dân các nước này tránh xa một số cơ sở năng lượng mà Tehran gọi là mục tiêu “chính và hợp pháp” - theo truyền thông nhà nước Iran. Các cơ sở này bao gồm này máy lọc dầu Samref và khu phức hợp hóa dầu Al-Jubail của Saudi Arabia, mỏ khí đốt Al Hosn của UAE, và khu hóa dầu Masaieed cùng công ty mẹ Masaieed ở Qatar.

Trước đó, Iran đã tấn công mạnh vào hạ tầng dầu khí của UAE trong tuần này. Các cuộc tấn công lan rộng nhằm vào hạ tầng dầu khí có thể làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh, vốn dĩ đã căng thẳng do Iran chặn eo biển Hormuz.

Citi dự báo giá dầu Brent có thể tăng lên tới 120 USD/thùng trong những ngày tới. Ngân hàng này cũng cho rằng nguồn cung dầu của thế giới sẽ thiệt hại từ 11-16 triệu thùng mỗi ngày cho tới hết tháng 4.

Cũng theo một báo cáo của Citi, giá dầu Brent có thể bình quân 130 USD/thùng trong quý 2 và quý 3 năm nay trong một kịch bản mà các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục diễn ra trên diện rộng và eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài. “Giá dầu có thể sẽ tăng cho tới khi đạt tới mức giá hoặc xảy ra sự kiện thị trường buộc Mỹ phải chấm dứt chiến dịch quân sự này”, báo cáo viết.

Giám đốc đầu tư Anshul Sharma của công ty Savvy Wealth nhận định một cú sốc năng lượng kéo dài sẽ dẫn tới lạm phát cao và tăng trưởng chậm lại, và đó là một “sự kết hợp nguy hiểm”. “Điều đó sẽ khiến Fed gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cân bằng hai sứ mệnh” là kiềm chế lạm phát và tạo công ăn việc làm - ông Sharma nhấn mạnh.