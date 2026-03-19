Thứ Năm, 19/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” sau tin lãi suất, giá dầu không ngừng leo thang

Bình Minh

19/03/2026, 07:55

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (18/3), khi số liệu lạm phát và những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên mối lo ngại về sự dai dẳng của lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Cùng với đó, giá dầu thô có lúc lên gần 110 USD/thùng trong bối cảnh chiến sự ở Vùng Vịnh có bước leo thang mới.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 768,11 điểm, tương đương giảm 1,63%, còn 46.225,15 điểm. Trong phiên, có thời điểm Dow Jones thiết lập một mức đáy mới của năm nay. Ngoài ra, mức điểm đóng cửa của chỉ số là thấp hơn so với bình quân 200 ngày - một chỉ báo kỹ thuật đáng lo ngại.

Giảm hơn 5% từ đầu tháng tới nay, Dow Jones đang tiến tới hoàn tất tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2022.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,36%, chốt ở mức 6.624,7 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,46%, còn 22.152,42 điểm.

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo, Fed giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở khoảng 3,5-3,75%. Tuy nhiên, điều khiến nhà đầu tư lo ngại là tuyên bố lãi suất của Fed đề cập đến việc lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu và không đưa ra tín hiệu gì về việc khi nào sẽ hạ lãi suất. “Ảnh hưởng của những diễn biến ở Trung Đông đến nền kinh tế Mỹ còn chưa thể đoán định”, tuyên bố sau cuộc họp của Fed có đoạn viết.

Dự báo lãi suất được cập nhật của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ kỳ vọng chỉ giảm lãi suất một lần trong năm 2026.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng dự báo kinh tế và lãi suất mới nhất của Fed giống như “bắn súng trong bóng tối” vì cuộc chiến tranh Iran đang gây ra một sự bất định lớn. “Dự báo ở đây là chúng ta sẽ đạt được bước tiến về lạm phát, tuy không nhiều như đã hy vọng, nhưng sẽ có một vài tiến bộ”, ông Powell phát biểu.

Trước khi Fed họp xong, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) toàn phần và PPI lõi tháng 2 của nước này đều tăng 0,5%, cao hơn so với mức dự báo là tăng 0,3% đối với cả hai chỉ số mà giới phân tích đưa ra.

“Số liệu lạm phát nóng hơn dự báo này là do thuế quan. Đây là lạm phát mang tính cấu trúc chứ không phải tạm thời, và sẽ có ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ trong quý 3 năm nay”, Giám đốc đầu tư Todd Schoenberger của công ty CrossCheck Management nhận định với hãng tin CNBC. Ông nói rằng giá kim loại, đầu vào công nghiệp và chi phí sản xuất đều đang tăng cao hơn so với trước.

“Cộng thêm giá năng lượng tăng nóng kể từ khi chiến tranh ở Iran bắt đầu, mà sự tăng giá này còn chưa được phản ánh vào số liệu lạm phát, Phố Wall đang kỳ vọng giá cả tăng nhanh và ảnh hưởng tới cấp độ người tiêu dùng”, ông Schoenberger phát biểu.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,96 USD/thùng, tương đương tăng 3,83%, chốt ở mức 107,38 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York gần như đi ngang so với phiên trước, đóng cửa ở mức 96,32 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu Brent vượt 109 USD/thùng.

Truyền thông Israel cho biết nước này đã tấn công cơ sở sản xuất khí đốt lớn nhất của Iran, mỏ Pars nằm ở tỉnh Bushehr. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu là hạ tầng dầu khí ở Vùng Vịnh, cụ thể là Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG) cảnh báo người dân các nước này tránh xa một số cơ sở năng lượng mà Tehran gọi là mục tiêu “chính và hợp pháp” - theo truyền thông nhà nước Iran. Các cơ sở này bao gồm này máy lọc dầu Samref và khu phức hợp hóa dầu Al-Jubail của Saudi Arabia, mỏ khí đốt Al Hosn của UAE, và khu hóa dầu Masaieed cùng công ty mẹ Masaieed ở Qatar.

Trước đó, Iran đã tấn công mạnh vào hạ tầng dầu khí của UAE trong tuần này. Các cuộc tấn công lan rộng nhằm vào hạ tầng dầu khí có thể làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh, vốn dĩ đã căng thẳng do Iran chặn eo biển Hormuz.

Citi dự báo giá dầu Brent có thể tăng lên tới 120 USD/thùng trong những ngày tới. Ngân hàng này cũng cho rằng nguồn cung dầu của thế giới sẽ thiệt hại từ 11-16 triệu thùng mỗi ngày cho tới hết tháng 4.

Cũng theo một báo cáo của Citi, giá dầu Brent có thể bình quân 130 USD/thùng trong quý 2 và quý 3 năm nay trong một kịch bản mà các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục diễn ra trên diện rộng và eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài. “Giá dầu có thể sẽ tăng cho tới khi đạt tới mức giá hoặc xảy ra sự kiện thị trường buộc Mỹ phải chấm dứt chiến dịch quân sự này”, báo cáo viết.

Giám đốc đầu tư Anshul Sharma của công ty Savvy Wealth nhận định một cú sốc năng lượng kéo dài sẽ dẫn tới lạm phát cao và tăng trưởng chậm lại, và đó là một “sự kết hợp nguy hiểm”. “Điều đó sẽ khiến Fed gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cân bằng hai sứ mệnh” là kiềm chế lạm phát và tạo công ăn việc làm - ông Sharma nhấn mạnh.

Các nước giàu xả dự trữ, vì sao giá dầu vẫn leo thang?
09:24, 17/03/2026

Phí bảo hiểm hàng hải ở eo biển Hormuz tăng gấp 4 lần
12:56, 17/03/2026

Cú sốc giá dầu có thể thay đổi triển vọng lãi suất tại 4 ngân hàng trung ương lớn
09:44, 18/03/2026

Từ khóa:

chứng khoán chứng khoán Mỹ fed giá dầu thế giới

Đọc thêm

Vàng, bạc bị bán tháo sau báo cáo PPI Mỹ và cuộc họp Fed

Thị trường kim loại quý quốc tế vừa trải qua một phiên bán tháo dữ dội vào ngày thứ Tư (18/3), với giá vàng “bốc hơi” gần 200 USD/oz...

Xuất khẩu của Nhật Bản tăng liên tục 6 tháng

Xuất khẩu của Nhật Bản đã ghi nhận sự tăng trưởng liên tiếp trong 6 tháng qua, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu vẫn đang duy trì ở mức cao...

So sánh tốc độ tăng trưởng GDP thực của các nước châu Âu năm 2025

Ireland nổi bật với mức tăng trưởng GDP thực 12,3%, một con số vượt xa các quốc gia khác trong khu vực...

Sự phục hồi của đồng USD có thể không kéo dài?

“Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã một lần nữa củng cố vai trò của USD là một đồng tiền an toàn chính của thế giới"...

Nguyên nhân UAE trở thành nước Vùng Vịnh bị Iran tấn công mạnh nhất

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nổi lên như một mục tiêu chính của các cuộc tấn công từ Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy