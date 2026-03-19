Nghệ An đốc thúc 18 dự án hạ tầng miền Tây

Trước thực trạng giải ngân còn chậm, Nghệ An đang quyết liệt đốc thúc tiến độ 18 dự án hạ tầng miền Tây, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công, không để nguồn vốn đầu tư công “nằm chờ”, gây lãng phí nguồn lực...

Ngày 17/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nhằm đôn đốc tiến độ triển khai, giải ngân các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực miền Tây.

QUYẾT LIỆT THÚC TIẾN ĐỘ, SIẾT TRÁCH NHIỆM

Đoàn công tác đã kiểm tra Dự án xây dựng cầu Đức Sơn tại xã Anh Sơn. Công trình do Ban Quản lý dự án công trình giao thông làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 12/2025, hiện giá trị xây lắp đạt khoảng 3,08%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137/2024/QH15 với các cơ chế đặc thù cho Nghệ An, đặc biệt là khu vực miền Tây, thể hiện sự quan tâm lớn của Trung ương. Do đó, các dự án phải được triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh kiểm tra thiết kế xây dựng cầu Đức Sơn. Tuyến thiết kế đạt quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 7m. Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, các sở, ngành và chủ đầu tư được yêu cầu báo cáo cụ thể khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm để kịp thời tháo gỡ.

Theo Sở Tài chính Nghệ An, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng khu vực miền Tây năm 2025 là 917,3 tỷ đồng, năm 2026 là 950 tỷ đồng, bố trí cho 18 dự án. Trong đó, toàn bộ 8 dự án giao thông đã khởi công từ năm 2025; 3 dự án y tế hoàn tất thủ tục, dự kiến khởi công trong tháng 3/2026; 6 dự án giáo dục đã triển khai đầu năm 2026, đạt khoảng 5% khối lượng; 1 dự án quốc phòng đạt hơn 32% tiến độ.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn còn chậm. Đến hết tháng 1/2026, vốn năm 2025 mới giải ngân đạt 66,64%, còn hơn 306 tỷ đồng chưa giải ngân. Kế hoạch năm 2026 mới giải ngân được 4,098 tỷ đồng, tương đương 0,43% tổng vốn.

Trước thực trạng này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động hơn trong điều hành, dự báo khó khăn, lập kế hoạch chi tiết tiến độ, đồng thời hoàn thiện báo cáo về khối lượng, tiến độ và vướng mắc của từng dự án. Riêng dự án cầu Đức Sơn được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

NHIỀU “ĐIỂM NGHẼN” CẦN THÁO GỠ

Quá trình triển khai các dự án đang gặp nhiều khó khăn, nhất là tại khu vực miền núi cao. Điều kiện giao thông hạn chế khiến việc vận chuyển vật liệu khó khăn, phải sử dụng phương tiện tải trọng nhỏ; thiếu máy móc chuyên dụng như xe bơm bê tông; nguồn nhân lực tay nghề cao khan hiếm, đặc biệt vào thời điểm cuối năm.

Đối với các dự án giáo dục, việc thi công phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, khiến thời gian thi công thực tế bị rút ngắn, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Công tác giải phóng mặt bằng cũng là một trong những “nút thắt” lớn. Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp khiến một số xã gặp khó trong bố trí nhân lực thực hiện. Nhiều địa phương chưa hoàn thành việc lựa chọn vị trí tái định cư, chưa tổ chức lấy ý kiến người dân.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường; nhiều hộ đi làm ăn xa; một số dự án phải chuyển đổi nhiều loại đất như đất rừng, đất nông nghiệp, đất ở, đất nghĩa trang… sang đất giao thông, làm kéo dài thời gian thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra, ngoài yếu tố khách quan, vẫn còn những hạn chế từ phía chủ đầu tư như chưa chủ động trong khâu chuẩn bị, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế.

Để khắc phục, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, ưu tiên xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai phục vụ dự án.

Đối với kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026–2030, Sở Tài chính được giao chủ động sắp xếp danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên, đồng thời đề xuất điều chỉnh thời gian phân bổ vốn giai đoạn 2 phù hợp với nguồn lực được Trung ương bổ sung.