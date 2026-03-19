Nghệ An đốc thúc 18 dự án hạ tầng miền Tây

Trước thực trạng giải ngân còn chậm, Nghệ An đang quyết liệt đốc thúc tiến độ 18 dự án hạ tầng miền Tây, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công, không để nguồn vốn đầu tư công “nằm chờ”, gây lãng phí nguồn lực...
Ngày 17/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nghệ An Phùng Thành Vinh đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc với các sở,
ngành, đơn vị, địa phương liên quan nhằm đôn đốc tiến độ triển khai, giải ngân
các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực
miền Tây.
QUYẾT LIỆT THÚC TIẾN ĐỘ, SIẾT TRÁCH NHIỆM
Đoàn công tác đã kiểm tra Dự án
xây dựng cầu Đức Sơn tại xã Anh Sơn. Công trình do Ban Quản lý dự án công trình
giao thông làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 12/2025, hiện giá trị xây lắp đạt
khoảng 3,08%.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh
nhấn mạnh, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137/2024/QH15 với các cơ chế đặc
thù cho Nghệ An, đặc biệt là khu vực miền Tây, thể hiện sự quan tâm lớn của
Trung ương. Do đó, các dự án phải được triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ,
chất lượng và hiệu quả, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực.
Với phương châm “rõ người, rõ việc,
rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, các sở, ngành và chủ đầu tư được yêu
cầu báo cáo cụ thể khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm để kịp thời
tháo gỡ.
Theo Sở Tài chính Nghệ An, tổng nguồn vốn
đầu tư phát triển hạ tầng khu vực miền Tây năm 2025 là 917,3 tỷ đồng, năm 2026
là 950 tỷ đồng, bố trí cho 18 dự án. Trong đó, toàn bộ 8 dự án giao thông đã khởi
công từ năm 2025; 3 dự án y tế hoàn tất thủ tục, dự kiến khởi công trong tháng
3/2026; 6 dự án giáo dục đã triển khai đầu năm 2026, đạt khoảng 5% khối lượng;
1 dự án quốc phòng đạt hơn 32% tiến độ.
Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn
còn chậm. Đến hết tháng 1/2026, vốn năm 2025 mới giải ngân đạt 66,64%, còn hơn
306 tỷ đồng chưa giải ngân. Kế hoạch năm 2026 mới giải ngân được 4,098 tỷ đồng,
tương đương 0,43% tổng vốn.
Trước thực trạng này, lãnh đạo tỉnh
yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động hơn trong điều hành, dự báo khó khăn, lập
kế hoạch chi tiết tiến độ, đồng thời hoàn thiện báo cáo về khối lượng, tiến độ
và vướng mắc của từng dự án. Riêng dự án cầu Đức Sơn được yêu cầu hoàn thành
trước ngày 30/6/2026.
NHIỀU “ĐIỂM NGHẼN” CẦN THÁO GỠ
Quá trình triển khai các dự án
đang gặp nhiều khó khăn, nhất là tại khu vực miền núi cao. Điều kiện giao thông
hạn chế khiến việc vận chuyển vật liệu khó khăn, phải sử dụng phương tiện tải
trọng nhỏ; thiếu máy móc chuyên dụng như xe bơm bê tông; nguồn nhân lực tay nghề
cao khan hiếm, đặc biệt vào thời điểm cuối năm.
Đối với các dự án giáo dục, việc
thi công phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, khiến thời gian
thi công thực tế bị rút ngắn, ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Công tác giải phóng mặt bằng cũng
là một trong những “nút thắt” lớn. Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa
phương hai cấp khiến một số xã gặp khó trong bố trí nhân lực thực hiện. Nhiều địa
phương chưa hoàn thành việc lựa chọn vị trí tái định cư, chưa tổ chức lấy ý kiến
người dân.
Bên cạnh đó, một bộ phận người
dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường; nhiều hộ đi làm ăn xa; một số dự
án phải chuyển đổi nhiều loại đất như đất rừng, đất nông nghiệp, đất ở, đất
nghĩa trang… sang đất giao thông, làm kéo dài thời gian thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn chỉ
ra, ngoài yếu tố khách quan, vẫn còn những hạn chế từ phía chủ đầu tư như chưa
chủ động trong khâu chuẩn bị, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế.
Để khắc phục, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu
các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng,
sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng
dẫn, ưu tiên xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai phục vụ dự án.
Đối với kế hoạch trung hạn giai
đoạn 2026–2030, Sở Tài chính được giao chủ động sắp xếp danh mục dự án theo thứ
tự ưu tiên, đồng thời đề xuất điều chỉnh thời gian phân bổ vốn giai đoạn 2 phù
hợp với nguồn lực được Trung ương bổ sung.
Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035
15:43, 17/03/2026
Quảng Trị đón đề xuất “siêu tổ hợp” công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha
TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt
Ngày 18/3, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.
Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ 36 dự án đầu tư công năm 2026
Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ triển khai 36 dự án với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng trong năm 2026...
Huế: Khánh thành Nhà máy sản xuất xe tải quy mô lớn, công suất 20.000 xe/năm
Với tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng, dự án Nhà máy sản xuất xe tải KIM LONG MOTOR tại Huế được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất ô tô, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Thanh Hóa tìm nhà đầu tư cho loạt dự án điện năng
Theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đến năm 2035, tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt danh mục 31 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.101 MW.
Quảng Trị đón đề xuất “siêu tổ hợp” công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha
Một tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ gắn với trung tâm thương mại tự do và đô thị sân bay quy mô hơn 11.500 ha đang được nghiên cứu tại Quảng Trị. Cùng với đó, nhiều dự án năng lượng, đô thị và du lịch cũng đang được đề xuất triển khai trên địa bàn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: