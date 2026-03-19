Nghệ An đốc thúc 18 dự án hạ tầng miền Tây

Nguyễn Thuấn

19/03/2026, 07:55

Trước thực trạng giải ngân còn chậm, Nghệ An đang quyết liệt đốc thúc tiến độ 18 dự án hạ tầng miền Tây, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công, không để nguồn vốn đầu tư công “nằm chờ”, gây lãng phí nguồn lực...

Công trường thi công cầu Đức Sơn

Ngày 17/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nhằm đôn đốc tiến độ triển khai, giải ngân các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực miền Tây.

QUYẾT LIỆT THÚC TIẾN ĐỘ, SIẾT TRÁCH NHIỆM

Đoàn công tác đã kiểm tra Dự án xây dựng cầu Đức Sơn tại xã Anh Sơn. Công trình do Ban Quản lý dự án công trình giao thông làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 12/2025, hiện giá trị xây lắp đạt khoảng 3,08%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137/2024/QH15 với các cơ chế đặc thù cho Nghệ An, đặc biệt là khu vực miền Tây, thể hiện sự quan tâm lớn của Trung ương. Do đó, các dự án phải được triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh kiểm tra thiết kế xây dựng cầu Đức Sơn. Tuyến thiết kế đạt quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 7m. Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, các sở, ngành và chủ đầu tư được yêu cầu báo cáo cụ thể khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm để kịp thời tháo gỡ.

Theo Sở Tài chính Nghệ An, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng khu vực miền Tây năm 2025 là 917,3 tỷ đồng, năm 2026 là 950 tỷ đồng, bố trí cho 18 dự án. Trong đó, toàn bộ 8 dự án giao thông đã khởi công từ năm 2025; 3 dự án y tế hoàn tất thủ tục, dự kiến khởi công trong tháng 3/2026; 6 dự án giáo dục đã triển khai đầu năm 2026, đạt khoảng 5% khối lượng; 1 dự án quốc phòng đạt hơn 32% tiến độ.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn còn chậm. Đến hết tháng 1/2026, vốn năm 2025 mới giải ngân đạt 66,64%, còn hơn 306 tỷ đồng chưa giải ngân. Kế hoạch năm 2026 mới giải ngân được 4,098 tỷ đồng, tương đương 0,43% tổng vốn.

Trước thực trạng này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động hơn trong điều hành, dự báo khó khăn, lập kế hoạch chi tiết tiến độ, đồng thời hoàn thiện báo cáo về khối lượng, tiến độ và vướng mắc của từng dự án. Riêng dự án cầu Đức Sơn được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

NHIỀU “ĐIỂM NGHẼN” CẦN THÁO GỠ

Quá trình triển khai các dự án đang gặp nhiều khó khăn, nhất là tại khu vực miền núi cao. Điều kiện giao thông hạn chế khiến việc vận chuyển vật liệu khó khăn, phải sử dụng phương tiện tải trọng nhỏ; thiếu máy móc chuyên dụng như xe bơm bê tông; nguồn nhân lực tay nghề cao khan hiếm, đặc biệt vào thời điểm cuối năm.

Đối với các dự án giáo dục, việc thi công phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, khiến thời gian thi công thực tế bị rút ngắn, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Quang cảnh buổi làm việc

Công tác giải phóng mặt bằng cũng là một trong những “nút thắt” lớn. Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp khiến một số xã gặp khó trong bố trí nhân lực thực hiện. Nhiều địa phương chưa hoàn thành việc lựa chọn vị trí tái định cư, chưa tổ chức lấy ý kiến người dân.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường; nhiều hộ đi làm ăn xa; một số dự án phải chuyển đổi nhiều loại đất như đất rừng, đất nông nghiệp, đất ở, đất nghĩa trang… sang đất giao thông, làm kéo dài thời gian thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra, ngoài yếu tố khách quan, vẫn còn những hạn chế từ phía chủ đầu tư như chưa chủ động trong khâu chuẩn bị, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế.

Để khắc phục, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, ưu tiên xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai phục vụ dự án.

Đối với kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026–2030, Sở Tài chính được giao chủ động sắp xếp danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên, đồng thời đề xuất điều chỉnh thời gian phân bổ vốn giai đoạn 2 phù hợp với nguồn lực được Trung ương bổ sung.

Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

15:43, 17/03/2026

Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

Quảng Trị đón đề xuất “siêu tổ hợp” công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha

15:42, 17/03/2026

Quảng Trị đón đề xuất “siêu tổ hợp” công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha

cầu Đức Sơn đầu tư phát triển miền Tây Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch trung hạn 2026-2030 tình hình tiến độ dự án triển khai dự án hạ tầng Nghệ An

Ngày 18/3, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ triển khai 36 dự án với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng trong năm 2026...

Với tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng, dự án Nhà máy sản xuất xe tải KIM LONG MOTOR tại Huế được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất ô tô, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đến năm 2035, tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt danh mục 31 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.101 MW.

Một tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ gắn với trung tâm thương mại tự do và đô thị sân bay quy mô hơn 11.500 ha đang được nghiên cứu tại Quảng Trị. Cùng với đó, nhiều dự án năng lượng, đô thị và du lịch cũng đang được đề xuất triển khai trên địa bàn.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Nghệ An siết tiến độ 39 dự án nhà ở xã hội, không gia hạn nhà đầu tư chậm trễ

Đưa vụ án tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Huế mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực du lịch

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng Vành đai 4 trong năm 2026

Xuất khẩu của Nhật Bản tăng liên tục 6 tháng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy