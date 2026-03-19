Vàng, bạc bị bán tháo sau báo cáo PPI Mỹ và cuộc họp Fed

Thị trường kim loại quý quốc tế vừa trải qua một phiên bán tháo dữ dội vào ngày thứ Tư (18/3), với giá vàng “bốc hơi” gần 200 USD/oz...

Nguyên nhân dẫn tới phiên giảm này là số liệu lạm phát bán buôn nóng hơn dự báo của Mỹ và tín hiệu chính sách tiền tệ cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh giá dầu thô tiếp tục leo thang lên gần 110 USD/thùng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 187,3 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 3,7%, còn 4.8197 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 3,96 USD/oz, tương đương giảm 5%, còn 75,45 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 2,2%, chốt phiên ở mức 4.896,2 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm về sát mốc 4.800 USD/oz, thấp nhất trong hơn 1 tháng trở lại đây.

Đồng USD đã tăng giá trở lại trong phiên này, gây áp lực giảm mạnh lên thị trường kim loại quý, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 2 tăng mạnh hơn dự báo.

Chỉ số Dollar Index chốt phiên với mức tăng 0,66%, đạt 100,23 điểm, gần mức cao nhất 10 tháng thiết lập vào tuần trước.

USD càng tăng giá mạnh hơn và giá vàng giảm sâu hơn sau khi Fed kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày bằng quyết định giữ nguyên lãi suất và tín hiệu có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian lâu hơn.

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo, ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới không thay đổi lãi suất tham chiếu ở khoảng 3,5-3,75%. Tuy nhiên, điều khiến nhà đầu tư lo ngại là tuyên bố lãi suất của Fed đề cập đến việc lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu và không đưa ra tín hiệu gì về việc khi nào sẽ hạ lãi suất. Dự báo lãi suất được cập nhật của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ kỳ vọng chỉ giảm lãi suất một lần trong năm 2026.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng dự báo kinh tế và lãi suất mới nhất của Fed giống như “bắn súng trong bóng tối” vì cuộc chiến tranh Iran đang gây ra một sự bất định lớn.

Với số liệu giá cả ở Mỹ cho thấy sự dai dẳng của lạm phát, cộng thêm giá dầu thô không ngừng leo thang do sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh, giới đầu tư cho rằng Fed hoàn toàn có cơ sở để giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Việc duy trì lãi suất như vậy sẽ không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Theo Bộ Lao động Mỹ, PPI toàn phần và PPI lõi tháng 2 của nước này đều tăng 0,5%, cao hơn so với mức dự báo tăng 0,3% đối với cả hai chỉ số mà giới phân tích đưa ra trước khi báo cáo được công bố.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - tăng gần 4%, đóng cửa trên mức 107 USD/thùng.

Trong một diễn biến cho thấy căng thẳng leo thang mạnh, mỏ khí đốt khổng lồ Pars của Iran đã bị tấn công vào ngày thứ Tư, và Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu là hạ tầng dầu khí trên khắp Vùng Vịnh.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trao đổi với hãng tin Reuters, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định việc ông Powell phát tín hiệu Fed sẽ còn “án binh bất động” trong lúc sự bất định còn lớn thực chất là một sự mềm mỏng. Nhưng điều này “không đủ để kích thích giá các tài sản rủi ro và cả vàng”, vì kim loại quý này cũng đang được giao dịch như một tài sản rủi ro.

“Nếu như thị trường đã kỳ vọng Fed mang lại một sự hỗ trợ, thì họ đã không nhận được điều đó”, ông Wong nói. Ông nhấn mạnh rằng việc giá vàng trượt khỏi mốc 5.000 USD/oz là một tín hiệu kỹ thuật đáng lo ngại nhưng sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng tăng trong dài hạn.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong phiên này. Xả 2,6 tấn vàng, quỹ hiện còn nắm gần 1.067 tấn vàng. Trong ba phiên bán ròng liên tiếp từ đầu tuần, quỹ đã bán ròng 4,6 tấn vàng.

Giá vàng và giá bạc cùng cho thấy dấu hiệu hồi phục khi mới mở cửa phiên châu Á sáng nay.

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 17 USD/oz, tương đương tăng 0,35%, giao dịch ở mức gần 4.836 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng gần 0,9%, giao dịch ở mức 76,12 USD/oz - theo Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 153,4 triệu đồng/lượng, giảm 5,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.050 đồng (mua vào) và 26.320 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.