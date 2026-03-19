FPT điều chỉnh phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính FPT Telecom

Từ ngày 1/1/2026, FPT sẽ thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom từ hợp nhất toàn bộ (áp dụng cho công ty con) sang phương pháp hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết)

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố thông tin thay đổi phương pháp hợp nhất đối với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

Cụ thể: căn cứ theo Công văn số 1906/M01 -P1 ngày 18/3/2026 của Bộ Công an về việc hợp nhất Báo cáo tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom (mã FOX-UPCoM).

Do đó, từ ngày 1/1/2026, FPT sẽ thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom từ hợp nhất toàn bộ (áp dụng cho công ty con) sang phương pháp hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết) theo quy định của chuẩn mực và pháp luật kế toán hiện hành.

Theo đó, FPT sẽ chỉ ghi nhận phần lợi nhuận tại FPT Telecom tương ứng với tỷ lệ sở hữu thực tế của công ty, thay vì cộng gộp toàn bộ doanh thu và lợi nhuận của FPT Telecom vào báo cáo hợp nhất của công ty như hiện tại.

FPT cho biết "sự điều chỉnh về kỹ thuật kế toán này không làm thay đổi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, cũng như lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS). Quyền lợi và giá trị của cổ đông vẫn được đảm bảo và phản ánh đầy đủ trên Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty".

Trước đó, ngày 16/7, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) về Bộ Công an…

Tại buổi lễ bàn giao có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và đại diện SCIC, Tập đoàn FPT, FPT Telecom, cùng đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc SCIC Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, khẳng định đây là một chính sách chiến lược đảm bảo về an ninh dữ liệu, an ninh chủ quyền số quốc gia trong thời kỳ mới.

Đồng thời, lãnh đạo SCIC tin tưởng Bộ Công an sẽ tiếp tục phát huy tiềm lực và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để FPT Telecom tiếp tục lớn mạnh, đóng vai trò quan trọng trong Đề án 06 về xây dựng chính phủ số, xã hội số và các nền tảng dữ liệu quốc gia.

Ngay sau đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo đăng ký bán hết 370.669.546 cổ phiếu, tương ứng 50,17% vốn tại FPT Telecom.

Giao dịch dự kiến được thực hiện ngoài hệ thống từ ngày 31/10-28/11, với mục đích chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, theo biên bản ký ngày 16/07/2025.

Sau chuyển giao, toàn bộ phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom sẽ do Bộ Công an quản lý, trong khi cổ đông lớn còn lại là CTCP FPT (mã FPT-HOSE) đang nắm giữ 45,66% vốn.

Được biết, doanh thu năm 2025 của FPT đạt 70,1 nghìn tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 100% dự báo cả năm của VCSC và Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 9,4 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 102% dự báo cả năm của VCSC).