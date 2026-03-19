Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Ông Lê Văn Khiên làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV từ 17/3

Hà Anh

19/03/2026, 07:38

Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới của HĐQT công ty.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã ACV-UPCoM) vừa thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, ACV thông báo bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên - thành viên HĐQT được bổ nhiệm Quyền Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của ACV, kể từ ngày 17/3 thay cho ông Vũ Thế Phiệt. Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới của HĐQT công ty.

Ông Khiên, sinh năm 1973, hiện là Thành viên HĐQT và đại diện Nhà nước sở hữu 244.346.236 cổ phiếu, chiếm 11,22% vốn tại ACV.

Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), ông Vũ Thế Phiệt (Chủ tịch HĐQT ACV từ tháng 09/2024) và ông Nguyễn Tiến Việt (thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo VCSC, cuộc điều tra được cho là liên quan đến các hoạt động đấu thầu gắn với việc triển khai các dự án hạ tầng, bao gồm các hạng mục thuộc dự án Sân bay Quốc tế Long Thành (LTH) – một dự án

hạ tầng trọng điểm quốc gia trong đó ACV là chủ đầu tư chính. Các cơ quan chức năng cáo buộc

rằng các lãnh đạo này đã nhận tiền để tạo điều kiện cho một số nhà thầu trúng thầu.

Trước đó, ACV đã bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên (thành viên HĐQT và đại diện phần vốn Nhà nước sở hữu 11,22%) làm người đại diện theo pháp luật, thay thế ông Phiệt, có hiệu lực từ ngày 25/02/26, và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Quản lý, có hiệu lực từ ngày 02/02/26.

Hiện, VCSC có khuyến nghị "khả quan" đối với ACV với giá mục tiêu là 64.600 đồng/cổ phiếu.

ACV chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức

08:51, 30/07/2025

ACV lên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 64,58%

09:21, 16/07/2025

Hơn 96% cổ đông đồng thuận việc ACV chia cổ tức bằng cổ phiếu

10:04, 24/05/2025

Từ khóa:

chứng khoán Lê Văn Khiên Quyền Chủ tịch ACV

Đọc thêm

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố cùng 13 bị can...

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

Xung đột vũ trang giữa Mỹ, Israel và Iran tác động tiêu cực đến triển vọng tín nhiệm của các doanh nghiệp dầu khí hạ nguồn, các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu và năng lượng, nhóm ngành xuất khẩu và các công ty có tỷ lệ nợ vay cao.

Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh

Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh

Lợi nhuận ròng quý 1/2026 dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ CTD và CII với mức tăng 111% và 233% so với cùng kỳ, trong khi VCG và HHV có thể đạt mức tăng 21%/13% so với cùng kỳ.

Biến động kinh tế toàn cầu đặt ra yêu cầu mới cho quản trị rủi ro doanh nghiệp

Biến động kinh tế toàn cầu đặt ra yêu cầu mới cho quản trị rủi ro doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gia tăng bất định, doanh nghiệp đối mặt nhiều rủi ro từ tỷ giá, chuỗi cung ứng đến an ninh mạng. Các chuyên gia cho rằng bài học từ năm 2025 cho thấy tổ chức cần nâng cao năng lực dự báo, củng cố quản trị để tăng khả năng chống chịu…

VHC mua 15 triệu cổ phiếu quỹ giá 63.000 đồng

Nguồn vốn mua lại được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gần 6.842 tỷ đồng. Thời gian mua lại cổ phiếu dự kiến trong thời hạn tối đa 2 tháng kể từ khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

