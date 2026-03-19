Ông Lê Văn Khiên làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV từ 17/3

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã ACV-UPCoM) vừa thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, ACV thông báo bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên - thành viên HĐQT được bổ nhiệm Quyền Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của ACV, kể từ ngày 17/3 thay cho ông Vũ Thế Phiệt. Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới của HĐQT công ty.

Ông Khiên, sinh năm 1973, hiện là Thành viên HĐQT và đại diện Nhà nước sở hữu 244.346.236 cổ phiếu, chiếm 11,22% vốn tại ACV.

Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), ông Vũ Thế Phiệt (Chủ tịch HĐQT ACV từ tháng 09/2024) và ông Nguyễn Tiến Việt (thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo VCSC, cuộc điều tra được cho là liên quan đến các hoạt động đấu thầu gắn với việc triển khai các dự án hạ tầng, bao gồm các hạng mục thuộc dự án Sân bay Quốc tế Long Thành (LTH) – một dự án

hạ tầng trọng điểm quốc gia trong đó ACV là chủ đầu tư chính. Các cơ quan chức năng cáo buộc

rằng các lãnh đạo này đã nhận tiền để tạo điều kiện cho một số nhà thầu trúng thầu.

Trước đó, ACV đã bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên (thành viên HĐQT và đại diện phần vốn Nhà nước sở hữu 11,22%) làm người đại diện theo pháp luật, thay thế ông Phiệt, có hiệu lực từ ngày 25/02/26, và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Quản lý, có hiệu lực từ ngày 02/02/26.

Hiện, VCSC có khuyến nghị "khả quan" đối với ACV với giá mục tiêu là 64.600 đồng/cổ phiếu.