Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Dũng Hiếu
31/08/2025, 23:58
Thủ tướng Phạm Minh Chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, luôn nỗ lực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho cuộc sống của bà con cộng đồng…
Ngày 31/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Đặc biệt, có khoảng 270 kiều bào, lưu học sinh từ các tỉnh, thành phố Thiên Tân, Bắc Kinh, Thượng Hải, Sơn Đông, Quảng Tây, Hà Bắc cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cho cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam tại Trung Quốc.
Báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc là một cộng đồng đoàn kết, gắn bó, năng động, sáng tạo, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc mạnh mẽ, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc.
Cộng đồng người Việt tại Trung Quốc hiện có khoảng 100.000 người, trong đó có nhiều lưu học sinh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Họ không chỉ là cầu nối giữa hai nước mà còn là những người góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển. Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện nhiều chính sách đổi mới, kiều bào đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Tại buổi gặp, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tới bà con kiều bào nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc, đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.
Điểm lại những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức, tập trung vào phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó khuyến khích việc học ngoại ngữ và xây dựng trường nội trú cho các xã vùng biên giới.
Để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như hoàn thành xóa nhà tạm, xây dựng 1 triệu căn hộ xã hội, tổ chức triển lãm thành tựu đất nước và chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm với nhiều hoạt động phong phú. Thủ tướng khẳng định trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Trung Quốc.
Tại buổi gặp, Thủ tướng đã lắng nghe và phản hồi các đề xuất, kiến nghị của kiều bào. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt tại Trung Quốc luôn đoàn kết, hòa nhập tốt và chấp hành các quy định của pháp luật sở tại. Đặc biệt, việc dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng rất quan trọng để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán cần áp dụng và nhân rộng các mô hình dạy tiếng Việt hiệu quả, để con em kiều bào có thể gắn bó với quê hương.
Thủ tướng cũng khuyến khích các lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tích cực học tập, tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm để góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của bà con kiều bào, nỗ lực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc để tạo thuận lợi cho cuộc sống của họ.
Cuộc gặp gỡ không chỉ là dịp để Thủ tướng gửi gắm niềm tin và hy vọng vào cộng đồng người Việt tại Trung Quốc mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc luôn tự hào về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và sự cống hiến của mình cho tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam trước sau như một luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; sẵn sàng cùng Trung Quốc tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư...
Gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, xứng đáng với tầm mức tin cậy mới giữa hai nước...
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nepal bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển mạnh mẽ và bứt phá của Việt Nam từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước...
Trong cuộc gặp với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Trương Lạc Tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai đảng, hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược, xây dựng quan hệ chính trị tin cậy, chân thành giữa Ban lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước...
