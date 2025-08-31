Chủ Nhật, 31/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải và làm việc tại Trung Quốc

Dũng Hiếu

31/08/2025, 09:59

Tối 30/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8 đến 1/9 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8 đến 1/9 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8 đến 1/9 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ảnh: VGP

Đoàn viên chính thức cùng Thủ tướng Chính phủ trong chuyến công tác có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.

Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 tổ chức tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc; dự kiến có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo các nước gồm 10 thành viên chính thức của SCO như Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi… và các nước quan sát viên, nước đối tác đối thoại; cùng một số nước tham dự với tư cách khách mời của nước chủ nhà và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được mời dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO với tư cách khách mời của nước chủ nhà cho thấy các nước SCO coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, muốn lắng nghe quan điểm, tiếng nói của Việt Nam về những vấn đề an ninh, chính trị, phát triển của khu vực và thế giới.

Hội nghị cũng là dịp để Việt Nam chia sẻ, trao đổi về những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác đối thoại, tăng cường chủ nghĩa đa phương để duy trì, bảo đảm ổn định và an ninh khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo, các bộ, ngành, doanh nghiệp của Trung Quốc để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt là thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác thực chất về kinh tế - thương mại - đầu tư, các dự án lớn về phát triển hạ tầng chiến lược.

Hội nghị Thượng đỉnh (SCO) Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải

VnEconomy

