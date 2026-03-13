Thứ Sáu, 13/03/2026

Trang chủ Bất động sản

Danh mục 219 dự án kêu gọi đầu tư vào Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030

Ngô Anh Văn

13/03/2026, 16:34

Ngày 12/3/2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND về Danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2026–2030.

Khu vực trung tâm đôi bờ sông Hàn là những địa điểm hấp dẫn các nhà đầu tư.
Khu vực trung tâm đôi bờ sông Hàn là những địa điểm hấp dẫn các nhà đầu tư.

Theo Quyết định số 860/QĐ-UBND, thành phố Đà Nẵng công bố Danh mục gồm 219 dự án kêu gọi đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm như: giáo dục, y tế; hạ tầng – phát triển đô thị; khoa học công nghệ và công nghệ thông tin; thương mại – dịch vụ; khu thương mại tự do; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản; giao thông vận tải – logistics; môi trường; du lịch và an sinh xã hội.

Cụ thể, lĩnh vực giáo dục có 5 dự án, tập trung vào các cơ sở đào tạo chất lượng cao như trường phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế, cơ sở giáo dục đại học và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Lĩnh vực y tế, thành phố kêu gọi đầu tư các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa chất lượng cao, trung tâm chẩn đoán và điều trị quốc tế, cũng như viện dưỡng lão nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân và khu vực. Một số dự án có quy mô đáng chú ý như bệnh viện chuyên khoa tim mạch – đột quỵ, trung tâm chẩn đoán điều trị hiện đại.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị, thành phố đề xuất các dự án lớn như Trung tâm tài chính quốc tế tại nhiều vị trí ở quận Hải Châu, tuyến phố đi bộ Bạch Đằng – cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo và công viên Bách thảo. Các dự án này được kỳ vọng góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc, phát triển không gian đô thị và thúc đẩy dịch vụ du lịch, thương mại.

Lĩnh vực khoa học công nghệ và công nghệ thông tin chiếm số lượng dự án lớn với nhiều dự án quy mô như trung tâm dữ liệu khu vực, khu nghiên cứu – phát triển, dự án sản xuất chip bán dẫn, robot, linh kiện điện tử và các dự án trong Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng. Đồng thời, thành phố cũng kêu gọi đầu tư các trung tâm đổi mới sáng tạo, công viên khoa học và không gian sáng tạo phục vụ phát triển hệ sinh thái công nghệ và khởi nghiệp.

Lĩnh vực thương mại – dịch vụ gồm nhiều dự án trung tâm thương mại, chợ đầu mối, khu phức hợp dịch vụ và các trung tâm mua sắm quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và du lịch.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công bố Danh mục, cung cấp thông tin, hỗ trợ, hưởng dẫn các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Giao Văn phòng UBND thành phố (Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư); Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp; Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trên cơ sở Danh mục dự án thu hút đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan, xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư của từng dự án và tổ chức các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố.

Quyết định 860/QĐ-UBND ngày 12/3/2026 này thay thế các quyết định ban hành trước đó khi Đà Nẵng và Quảng Nam chưa sáp nhập gồm Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) ban hành Danh mục thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.

Từ khóa:

dự án hạ tầng Đà Nẵng dự án y tế Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Đà Nẵng Quyết định 860/QĐ-UBND thương mại dịch vụ Đà Nẵng

