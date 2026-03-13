Blog chứng khoán: Lòng tham nổi lên, thị trường phân hóa

VNI hôm nay đỏ nhưng giao dịch thì không tệ. Thị trường diễn ra sự phân hóa, dòng tiền chú ý đến các cổ phiếu penny, midcap cho thấy nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đã bình tĩnh hơn đáng kể.

Đang có sự dịch chuyển dòng tiền ra khỏi các cổ phiếu nóng gần đây mà dầu khí, phân bón là rõ nhất. BSR tăng dữ dội nhất nhóm dầu khí nhờ lợi thế thượng nguồn đã có phiên test đỉnh và bị xả quy mô lớn. Trong khi đó GAS, PLX, PVD… có vẻ tạo một bull-trap trên đường giảm. Đáng chú ý là hoạt động xả ở nhóm dầu khí vẫn diễn ra ngay cả khi giá dầu thế giới neo rất cao.

Nhóm blue-chips tổng thể hôm nay cũng kém, dù chỉ có VCB và GAS là đáng kể nhất trong các trụ hàng đầu. Vẫn có một số khác biệt như VJC, VNM, MSN, SAB… nhưng không thể đủ để giữ nhịp cho điểm số. Thanh khoản nhóm VN30 giảm tốc đột ngột và chỉ chiếm hơn 48% sàn HSX, tỷ trọng thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó nhóm midcap, penny vẫn giao dịch sôi động, thậm chí còn bù đắp lại phần thiếu hụt thanh khoản tổng thể do các blue-chips. Dĩ nhiên thanh khoản tăng ở midcap có yếu tố giao dịch lớn do xả hàng ở cổ phiếu dầu khí, hóa chất, phân bón. Tuy vậy khá nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh trên nền thanh khoản tốt ở hai nhóm này, đặc biệt là các mã bất động vừa tới nhỏ. VCG, NVL, TCH, DXG, PDR, KDH… đều giao dịch lớn trên trăm tỷ.

Sự dịch chuyển dòng tiền này là tích cực hơn bề ngoài, không chỉ tạo được sự phân hóa về cơ hội, mà còn thể hiện khả năng chấp nhận rủi ro tốt hơn. Các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ thường giao dịch trong các mã tầm trung hoặc nhỏ, thanh khoản trung bình. Rất nhiều số này đã giảm cực mạnh, thậm chí rơi về vùng giá tương đương giai đoạn sụp đổ ngắn hạn vì cú sốc thuế quan tháng 4, tháng 5 năm ngoái.

Giá giảm tất yếu sẽ kích thích lòng tham, nhưng không phải lúc nào lòng tham cũng có thể nổi lên. Vài ngày trước giá cũng đã giảm mạnh, thậm chí còn thấp hơn hôm nay nhưng nhà đầu tư vẫn tránh xa. Đó là do sự sợ hãi lấn át lòng tham. Vì vậy việc dòng tiền quay lại giao dịch tích cực, chủ động là một tín hiệu của sự sợ hãi đã lắng xuống.

VNI giảm 0,78% hôm nay và có phiên giảm thứ hai liên tiếp khiến nhịp tăng T+ vừa rồi của chỉ số mang dáng dấp của một nhịp nảy kỹ thuật. Cơ hội để VNI giảm tiếp vẫn còn, nhưng cổ phiếu khả năng cao bắt đầu phân hóa tốt hơn. Thêm nữa diễn biến của cổ phiếu không đồng nhất với VNI và điều nên quan sát là khả năng nâng đỡ của dòng tiền tự tin hơn này có đủ sức duy trì mức độ phân hóa qua các nhịp biến động mạnh tới đây của chỉ số hay không.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động mạnh và dễ chơi hơn nhiều so với hôm qua khi basis rất thuận lợi. Nhịp giảm đầu tiên VN30 va chạm với 1844.xx rồi quay lên thì basis có lợi cho Long. Ban đầu F1 từ chối, chấp nhận basis chiết khấu hơn 10 điểm nhưng nhịp kéo rát ở VN30 cũng đã co hẹp chênh lệch. VN30 lên thẳng 1868.xx và Long cover bắt đầu mạnh và dãn rộng basis. Nhịp nảy từ 1858.xx lên 1872.xx basis gần như không đáng kể, điểm cắt lỗ, chốt lời đều dễ xác định.

Chiều giảm buổi chiều VN30 cũng va chạm nhiều lần vào các mốc xác định trước, có setup tốt cho Short nhưng những nhịp nảy lại khá rộng, kích hoạt lệnh dừng nhiều lần. Nhịp rơi cuối từ sau 2h có chiết khấu khá rộng, khó đánh.

Với sự suy yếu ở các blue-chips, VNI có triển vọng cao là xuất hiện thêm một nhịp giảm nữa xuống các mức hỗ trợ cứng hơn. Tuy nhiên cổ phiếu sẽ không giảm đồng loạt như trước. Sự khác biệt hôm nay là phản ứng tâm lý đã tốt hơn nhiều so với giai đoạn trước. Chiến sự vẫn nóng, giá dầu vẫn cao, nhưng hành động giao dịch đã bình tĩnh hơn. Chiến lược vẫn là canh mua cổ phiếu bù lại danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1853.6. Cản gần nhất phiên tới là 1858; 1870; 1885; 1891; 1901. Hỗ trợ 1847; 1834; 1815; 1801; 1795; 1785.

