Trang chủ Du lịch

Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu

Tường Bách

13/03/2026, 15:20

Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index (HPI), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 84 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia Angola, Burundi và Cộng hòa Trung Phi…

Henley Passport Index là bảng xếp hạng nổi tiếng toàn cầu đánh giá sức mạnh của các hộ chiếu. Ảnh tạo bởi AI của Indian Express

Như vậy, thứ hạng này tăng 2 bậc so với xếp hạng hồi tháng 1 (thứ 86) và tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu so với lần xếp hạng tháng 12/2025. Với thứ hạng hiện tại, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 48 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử).

Trong khu vực Đông Nam Á, hộ chiếu Việt Nam xếp hạng cao hơn Campuchia (hạng 85), Lào (hạng 87) và Myanmar (hạng 90). Trong các bảng xếp hạng trước đây, hộ chiếu Campuchia từng xếp hạng cao hơn hộ chiếu Việt Nam.

Theo chỉ số này, cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới vẫn thuộc về Singapore, công dân nước này được phép nhập cảnh mà không cần xin visa trước tại 192 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhật Bản và Hàn Quốc đồng hạng 2 với UAE, với khả năng miễn thị thực tại 187 điểm đến.

Hạng 3 là Thụy Điển, cho phép công dân nhập cảnh không cần thị thực tại 186 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vị trí thứ 4 bao gồm 12 quốc gia cùng đạt một mức điểm 185, gồm: Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Đứng thứ 5 là Áo, Hy Lạp, Malta và Bồ Đào Nha, với khả năng miễn thị thực tại 184 điểm đến.

 Hộ chiếu Việt Nam hiện xếp thứ 84 trên toàn cầu.

Liên quan đến chiến sự Trung Đông, trong bảng xếp hạng hộ chiếu 2026 cập nhật đến ngày 12/3 của Henley Passport Index, hộ chiếu của các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) gồm 6 nước Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi và UAE, đạt thứ hạng cao nhất lịch sử hơn 20 năm xếp hạng hộ chiếu của HPI. Điều này là do số điểm được tính dựa trên dữ liệu đến hết tháng 2/2026 - trước thời điểm Mỹ, Israel mở cuộc tấn công vào Iran.

Theo đó, UAE tăng hạng nhiều nhất, từ top 10 năm 2025 lên top 2 năm nay, đạt 187 điểm đến miễn thị thực. Theo các nhà nghiên cứu của Nomad Capitalist, công ty tư vấn về thuế và quốc tịch, hộ chiếu UAE có lợi thế lớn về tự do đi lại cộng với hình ảnh quốc gia tích cực trên trường quốc tế, khả năng tiếp cận du lịch toàn cầu vượt trội.

Bên cạnh đó, điểm đến này có chính sách ưu đãi thuế cạnh tranh khi không áp dụng thuế thu nhập cá nhân, ưu đãi thuế doanh nghiệp. Chỉ số phát triển con người tại UAE cao, nền kinh tế ổn định cùng vai trò nổi bật như một trung tâm thương mại, tài chính, hàng không quốc tế.

Hộ chiếu Arab Saudi và Bahrain đồng hạng xếp thứ 51, cùng tăng 7 bậc, được miễn visa tại 87 điểm đến. Oman tăng 5 bậc, từ vị trí 59 (tháng 12/2025) lên 54, được miễn thị thực ở 84 điểm đến toàn cầu. Kuwaitt xếp thứ 47, tăng 3 bậc còn Qatar xếp thứ 45, tăng hai bậc so với năm trước. Iran tăng 4 bậc, từ 96 lên 92, được miễn visa tại 40 điểm đến. Israel xếp thứ 16, tăng 3 bậc.

Hộc hiếu UAE tăng từ top 10 năm 2025 lên top 2 năm nay, đạt 187 điểm đến miễn thị thực. 

Henley Passport Index là bảng xếp hạng nổi tiếng toàn cầu đánh giá sức mạnh của các hộ chiếu. Tiêu chí xếp hạng dựa trên dữ liệu do Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA) cung cấp. Bảng xếp hạng này bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến. Thứ hạng trên hộ chiếu phản ánh khả năng di chuyển trên toàn cầu của công dân và độ mở của quốc gia.

Henley Passport Index được đánh giá dựa trên số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân của một nước có thể nhập cảnh mà không cần thị thực trước (visa), hoặc chỉ cần xin thị thực điện tử (e-visa), thị thực tại cửa khẩu (visa on arrival) hoặc giấy phép du lịch điện tử (ETA). Khoảng 3 - 6 tháng, HPI công bố bảng xếp hạng một lần trên website cùng đánh giá của các chuyên gia quốc tế. Bên cạnh đó, mỗi tháng HPI cập nhật thứ tự hộ chiếu của các quốc gia và chỉnh sửa nếu có thay đổi.

Với bộ dữ liệu lịch sử kéo dài 20 năm cùng các phân tích chuyên sâu về xu hướng “sức mạnh hộ chiếu”, HPI được xem là tài liệu tham khảo cho công dân toàn cầu và là cơ sở tham chiếu trong hoạch định chính sách của nhiều quốc gia.

Cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới vẫn thuộc về Singapore,

Thứ hạng hộ chiếu cao nhất Việt Nam từng nắm giữ trong lịch sử 19 năm của Henley Passport Index là 78 trong hai năm 2006 và 2007. Với lần xếp hạng mới nhất này, hộ chiếu Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong 5 năm qua, kể từ năm 2020.

Trong khi đó, dựa trên dữ liệu chi phí cập nhật năm 2026 từ chính phủ các nước vào cuối tháng 1, nhóm nghiên cứu Compare the Market - một trong 4 website so sánh giá lớn tại Anh, đã tìm ra công dân nước nào phải chi nhiều tiền nhất cho loại giấy tờ này.

Theo đó, công dân Australia dự định du lịch quốc tế năm 2026 trở thành người phải "trả giá" cao nhất, khi giá làm hộ chiếu của quốc gia này tiếp tục tăng. Đầu năm nay, chi phí làm hộ chiếu có giá 422 AUD (hơn 300 USD), tăng 10 AUD (hơn 7 USD) so với năm 2025. Thời hạn sử dụng hộ chiếu là 10 năm, tương đương mỗi năm người dân Australia phải chi trả 42,2 AUD (hơn 30 USD).

Hộ chiếu Australia xếp thứ 7 toàn cầu khi người dân được miễn visa tại 182 điểm đến.

