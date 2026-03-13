Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu
Tường Bách
13/03/2026, 15:20
Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index (HPI), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 84 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia Angola, Burundi và Cộng hòa Trung Phi…
Như vậy, thứ hạng này tăng 2 bậc so với xếp hạng
hồi tháng 1 (thứ 86) và tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu so
với lần xếp hạng tháng 12/2025. Với thứ hạng hiện tại, công dân Việt Nam có
thể nhập cảnh 48 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa,
visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử).
Trong khu vực Đông Nam Á, hộ chiếu Việt Nam xếp hạng cao
hơn Campuchia (hạng 85), Lào (hạng 87) và Myanmar (hạng
90). Trong các bảng xếp hạng trước đây, hộ chiếu Campuchia từng xếp hạng cao
hơn hộ chiếu Việt Nam.
Theo chỉ số này, cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới vẫn
thuộc về Singapore, công dân nước này được phép nhập cảnh mà không cần xin visa
trước tại 192 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhật Bản và Hàn Quốc đồng
hạng 2 với UAE, với khả năng miễn thị thực tại 187 điểm đến.
Hạng 3 là Thụy Điển, cho phép công dân nhập cảnh không
cần thị thực tại 186 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vị trí thứ 4 bao gồm 12 quốc
gia cùng đạt một mức điểm 185, gồm: Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức,
Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Đứng thứ 5
là Áo, Hy Lạp, Malta và Bồ Đào Nha, với khả năng miễn thị thực tại 184 điểm
đến.
Liên quan đến chiến sự Trung Đông, trong bảng xếp hạng hộ chiếu 2026 cập nhật đến ngày 12/3
của Henley Passport Index, hộ chiếu của các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác
Vùng Vịnh (GCC) gồm 6 nước Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi và UAE, đạt
thứ hạng cao nhất lịch sử hơn 20 năm xếp hạng hộ chiếu của HPI. Điều này là do
số điểm được tính dựa trên dữ liệu đến hết tháng 2/2026 - trước thời điểm Mỹ, Israel mở cuộc tấn công vào Iran.
Theo đó, UAE tăng hạng nhiều nhất, từ top 10 năm 2025 lên
top 2 năm nay, đạt 187 điểm đến miễn thị thực. Theo các nhà nghiên cứu của Nomad Capitalist, công ty tư vấn
về thuế và quốc tịch, hộ chiếu UAE có lợi thế lớn về tự do đi lại cộng với hình
ảnh quốc gia tích cực trên trường quốc tế, khả năng tiếp cận du lịch toàn cầu
vượt trội.
Bên cạnh đó, điểm đến này có chính sách ưu đãi thuế cạnh tranh khi không
áp dụng thuế thu nhập cá nhân, ưu đãi thuế doanh nghiệp. Chỉ số phát triển con
người tại UAE cao, nền kinh tế ổn định cùng vai trò nổi bật như một trung tâm
thương mại, tài chính, hàng không quốc tế.
Hộ chiếu Arab Saudi và Bahrain đồng hạng xếp thứ 51, cùng
tăng 7 bậc, được miễn visa tại 87 điểm đến. Oman tăng 5 bậc, từ vị trí 59
(tháng 12/2025) lên 54, được miễn thị thực ở 84 điểm đến toàn cầu. Kuwaitt xếp
thứ 47, tăng 3 bậc còn Qatar xếp thứ 45, tăng hai bậc so với năm trước. Iran
tăng 4 bậc, từ 96 lên 92, được miễn visa tại 40 điểm đến. Israel xếp thứ 16,
tăng 3 bậc.
Henley Passport Index là bảng xếp hạng nổi tiếng toàn cầu
đánh giá sức mạnh của các hộ chiếu. Tiêu chí xếp hạng dựa trên dữ liệu do Hiệp
hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA) cung cấp. Bảng xếp hạng này bao gồm 199
loại hộ chiếu và 227 điểm đến. Thứ hạng trên hộ chiếu phản ánh khả năng di chuyển
trên toàn cầu của công dân và độ mở của quốc gia.
Henley Passport Index được đánh giá dựa trên số lượng quốc
gia và vùng lãnh thổ mà công dân của một nước có thể nhập cảnh mà không cần thị
thực trước (visa), hoặc chỉ cần xin thị thực điện tử (e-visa), thị thực tại cửa
khẩu (visa on arrival) hoặc giấy phép du lịch điện tử (ETA). Khoảng 3 - 6 tháng,
HPI công bố bảng xếp hạng một lần trên website cùng đánh giá của các chuyên gia
quốc tế. Bên cạnh đó, mỗi tháng HPI cập nhật thứ tự hộ chiếu của các quốc gia
và chỉnh sửa nếu có thay đổi.
Với bộ dữ liệu lịch sử kéo dài 20 năm cùng các phân tích
chuyên sâu về xu hướng “sức mạnh hộ chiếu”, HPI được xem là tài liệu tham khảo
cho công dân toàn cầu và là cơ sở tham chiếu trong hoạch định chính sách của
nhiều quốc gia.
Thứ hạng hộ chiếu cao nhất Việt Nam từng nắm giữ trong lịch
sử 19 năm của Henley Passport Index là 78 trong hai năm 2006 và 2007. Với lần xếp
hạng mới nhất này, hộ chiếu Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong 5 năm qua, kể
từ năm 2020.
Trong khi đó, dựa trên dữ liệu chi phí cập nhật năm 2026 từ chính phủ các nước vào cuối tháng 1, nhóm nghiên cứu Compare the Market - một trong 4 website so sánh giá lớn tại Anh, đã tìm ra công dân nước nào phải chi nhiều tiền nhất cho loại giấy tờ này.
Theo đó, công dân Australia dự định du lịch quốc tế năm 2026 trở thành người phải "trả giá" cao nhất, khi giá làm hộ chiếu của quốc gia này tiếp tục tăng. Đầu năm nay, chi phí làm hộ chiếu có giá 422 AUD (hơn 300 USD), tăng 10 AUD (hơn 7 USD) so với năm 2025. Thời hạn sử dụng hộ chiếu là 10 năm, tương đương mỗi năm người dân Australia phải chi trả 42,2 AUD (hơn 30 USD).
Hộ chiếu Australia xếp thứ 7 toàn cầu khi người dân được miễn visa tại 182 điểm đến.
UAE nỗ lực giữ ổn định thị trường du lịch trong chiến sự
10:14, 13/03/2026
Triều Tiên đang từng bước nới lỏng du lịch với khách quốc tế
12:01, 11/03/2026
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường du lịch Đông Nam Á
Phố đêm Trường Tiền cùng một số không gian văn hóa, di tích trong nội thành Huế đang được đề xuất nghiên cứu khai thác để phát triển kinh tế đêm. Thành phố đặt mục tiêu hình thành các sản phẩm du lịch ban đêm đặc trưng nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu bảo tồn di sản...
UAE nỗ lực giữ ổn định thị trường du lịch trong chiến sự
Các khách sạn trên khắp UAE cho biết họ đang ưu tiên sự an toàn của khách hàng, giá cả ổn định và đặt phòng linh hoạt khi các gián đoạn du lịch ảnh hưởng đến hành khách trên toàn khu vực…
Ajanta Caves: Di sản Phật giáo độc đáo giữa lòng Ấn Độ
Trong hành trình khảo sát du lịch tại bang Maharashtra (Ấn Độ) do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Cục Du lịch bang Maharashtra tổ chức, đoàn báo chí và doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã dành trọn một ngày khám phá Ajanta Caves - quần thể hang động Phật giáo cổ đại được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới...
Nhận diện các "điểm nghẽn" của du lịch golf Việt Nam
Theo các chuyên gia, ngành golf tại Việt Nam đã chạm mốc 1 tỷ USD trong năm 2025. Đây cũng được xem là một phần quan trọng trong nền kinh tế thể thao – lĩnh vực được dự báo có thể đạt quy mô khoảng 10 tỷ USD vào năm 2040…
Tuyến tàu du lịch Huế – Đà Nẵng giảm giá vé, tăng ưu đãi dịp lễ 30/4
Tuyến tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” giữa Huế và Đà Nẵng tiếp tục được ngành đường sắt đẩy mạnh khai thác với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 2 năm vận hành, giá vé được giảm mạnh để kích cầu du lịch...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: