Trang chủ Bất động sản

Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Hoàng Bách

13/03/2026, 10:56

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 423/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, với tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch khoảng 3.194,72 km2…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng phát triển Hải Phòng trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh, có sức hút lan tỏa, khả năng cạnh tranh quốc tế; phát triển cân bằng giữa kinh tế - xã hội - môi trường. Đồng thời, hướng tới hình thành mô hình quản trị phát triển đô thị bền vững có bản sắc, bảo vệ tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo phê duyệt, phạm vi quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Hải Phòng sau sáp nhập và khu vực không gian biển có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm 114 đơn vị hành chính cấp xã. Tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch khoảng 3.194,72 km2, bao gồm phần đất liền, khu vực đảo ven bờ và biển đảo.

Về quy mô dân số, dự kiến đến năm 2040, dân số toàn thành phố là 6,50 - 6,80 triệu người; đến năm 2050 là khoảng 8,50 - 9,50 triệu người.

Đối với quy mô đất đai, dự báo đất xây dựng toàn đô thị (chưa bao gồm đất dành cho công trình hạ tầng đầu mối quy mô lớn) đến năm 2040 là 100.000 - 120.000ha; đến năm 2050 là 160.000 - 180.000ha.

Quy hoạch đặt ra 8 yêu cầu trọng tâm. Thứ nhất, nghiên cứu phát triển thành phố Hải Phòng trong mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vùng động lực phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội; làm rõ vai trò của Hải Phòng là cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực.

Thứ hai, rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt; xác định những nội dung kế thừa, tồn tại, hạn chế và những vấn đề chưa phù hợp trong bối cảnh phát triển mới và sau sáp nhập đơn vị hành chính; cập nhật, tích hợp các chủ trương, định hướng của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành có liên quan.

Thứ ba, nghiên cứu định hướng phát triển khung hạ tầng giao thông và đầu mối vận tải đa phương thức tại các khu vực động lực kinh tế, gắn với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, đường sắt quốc gia và mạng lưới giao thông thủy. Làm rõ vai trò của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường sắt Đông Anh - Gia Bình - Hạ Long; nghiên cứu mạng lưới đường sắt đô thị, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) tại khu vực trọng điểm; bảo đảm kết nối đồng bộ với các tỉnh trong vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng theo từng giai đoạn.

Thứ tư, nghiên cứu định hướng phát triển không gian đối với khu vực trọng điểm của thành phố. Trong đó, tập trung tái thiết, chỉnh trang khu đô thị cũ và khu vực trung tâm lịch sử, bao gồm: khu phố cũ phía Đông (thành phố Hải Phòng cũ), khu phố cũ phía Tây (thành phố Hải Dương cũ); nghiên cứu tổ chức không gian và trục kết nối các cụm phường với khu vực trung tâm hành chính thành phố.

Bên cạnh đó, định hướng quy hoạch khung tự nhiên và thiết kế đô thị - cảnh quan đối với không gian mặt nước ven sông, ven biển; xác định rõ khu vực bảo tồn sinh thái, vùng đệm chuyển tiếp và khu vực phát triển có kiểm soát, đặc biệt là vùng núi Chí Linh - Côn Sơn, quần đảo Cát Bà, vùng trũng ven biển và hệ thống rừng ngập mặn; định hướng trục không gian đô thị hai bên sông Cấm.

Bảo tồn, phát huy các giá trị kiến trúc đô thị; nghiên cứu mối quan hệ giữa không gian biển với hệ thống cảng biển (Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn), không gian du lịch và các khu vực bảo tồn sinh thái biển.

Thứ năm, nghiên cứu định hướng phát triển mạng lưới khu, cụm công nghiệp và dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, chuyên sâu, tích hợp với hạ tầng giao thông và các đầu mối vận tải đa phương thức; bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, kiểm soát môi trường và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế biển.

Thứ sáu, đề xuất các mô hình phát triển nông nghiệp tập trung, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với vùng sản xuất nông nghiệp đặc sản; định hướng tổ chức không gian cư trú nông thôn phù hợp với quá trình đô thị hóa, bảo đảm sinh kế bền vững và gìn giữ bản sắc nông thôn.

Thứ bảy, định hướng phát triển không gian ngầm và hạ tầng kỹ thuật theo quy định pháp luật; giải quyết những tồn tại, bất cập về giao thông chồng chéo giữa giao thông đối nội và đối ngoại; nghiên cứu bố trí bến xe đối ngoại, tổ hợp đa chức năng gắn với các đầu mối giao thông và logistics; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung còn thiếu như nhà máy nước, cơ sở xử lý rác thải, nước thải, nhà tang lễ, nghĩa trang.

Ngoài ra, thống nhất, đồng bộ dữ liệu dự báo và định hướng phát triển; bảo đảm liên thông với Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành, quy hoạch chuyên ngành đang triển khai.

Thứ tám, đề xuất giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, chất lượng cao; giải quyết vấn đề môi trường đô thị và nông thôn, hướng tới phát triển bền vững…

bất động sản hải phòng quy hoạch chung quy hoạch chung thành phố hải phòng

Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị

Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị

Trong chu kỳ tăng trưởng thần tốc của Hải Phòng – cực tăng trưởng công nghiệp và logistics hàng đầu miền Bắc, một cuộc chuyển dịch tư duy đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Thị trường bất động sản: Quy chuẩn pháp lý chặt chẽ hơn

Thị trường bất động sản: Quy chuẩn pháp lý chặt chẽ hơn

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn thanh lọc với quy định pháp lý nghiêm ngặt. Trên nền tảng đó, những sản phẩm phát triển bài bản, minh bạch và có giá trị phát triển dài hạn đang dần chiếm ưu thế.

Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm

Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm

Năm 2026, Chính phủ giao mục tiêu phát triển 158.700 căn nhà ở xã hội, tăng 1,5 lần so với năm 2025. Tuy nhiên, với quy mô 220 dự án đang triển khai, tương ứng gần 215.000 căn, dự kiến nguồn cung có thể vượt mức kế hoạch của năm nay…

Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội

Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, hiện tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 25.000 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại trên 16.000 tỷ đồng…

Thị trường bất động sản 2026 không phấn khích nhưng thực chất hơn 2025

Thị trường bất động sản 2026 không phấn khích nhưng thực chất hơn 2025

Thị trường bất động sản nước ta vốn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, giờ lại phải chịu thêm những thách thức từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, khi dự báo về diễn biến của thị trường này trong năm nay, các chuyên gia đều cho rằng sẽ không “phấn khích” như 2025 nhưng vẫn tăng trưởng tốt và sẽ phát triển theo hướng thực chất hơn.

VnEconomy