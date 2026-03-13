Dòng tiền “đảo hướng” vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Thanh khoản rổ blue-chips VN30 hôm nay sụt giảm 11% so với hôm qua, trong khi tổng thanh khoản sàn HoSE vẫn tăng 1%. Tỷ trọng rổ VN30 cũng chỉ chiếm 48,2% sàn, mức thấp kỷ lục 6 tháng.
VN-Index chốt tuần giảm 0,78% tương đương -13,37 điểm hoàn toàn
do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Trong 10 mã hàng đầu thì duy nhất VHM tăng
2,19%, TCB tham chiếu, còn lại đều giảm. Trong khi đó độ rộng tổng thể không kém,
với 153 mã tăng và 167 mã giảm.
VN30-Index đóng cửa cũng giảm 0,33% với 9 mã tăng/18 mã giảm.
Cặp dầu khí GAS và PLX giảm sàn. Hai cổ phiếu này không phải yếu ngay từ đầu, mà
bị xả mạnh về cuối. Giá cao nhất của GAS trong phiên có lúc tăng 2,63%, PLX tăng
4,62%. Đợt bán dữ dội nhất là trong buổi chiều, khiến GAS giảm thêm khoảng
4,87% so với mức chốt buổi sáng, PLX giảm thêm 7,28%.
Nhóm dầu khí gần như tất cả đều đỏ phiên này, bất chấp giá dầu
vẫn đang neo rất cao trên dưới 100 USD/thùng. PEQ, DMS, PTV bên sàn HNX kịch trần
nhưng giao dịch rất nhỏ. BSR tương tự GAS và PLX, từ mức tăng 4,5% lao thẳng xuống
giá sàn. PVD giảm 3,03%, PVT giảm 6,98%, PVS giảm 8,05%, PVC giảm 6,25%...
Ngoài dầu khí, các blue-chips trong nhóm VN30 tuy đỏ nhiều
nhưng cũng không quá yếu. VCB giảm 1,34% là mã duy nhất trong Top 10 vốn hóa giảm
quá 1%. GVR giảm 5,03%, DGC giảm 4,33%, MWG giảm 3,07%, SSI giảm 2,57%, VRE giảm
2,51%, VPL giảm 1,25% nhưng vốn hóa chỉ ở mức tầm trung. Ngược lại, phía tăng cũng
có một số mã mạnh và chỉ VHM là trụ. Còn lại VJC tăng 2,62%, VNM tăng 2,44%,
SAB tăng 1,49%, VIB tăng 1,5% và MSN tăng 1,09%.
Thanh khoản rổ VN30 phiên này sụt giảm 10% so với hôm qua
tương đương giảm tuyệt đối hơn 1.443 tỷ đồng và chỉ còn chiếm 48,2%. Trong khi đó
tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE vẫn tăng 1%, tương đương 276 tỷ đồng. Như vậy cả
ngàn tỷ đồng đã giao dịch ở các mã vừa và nhỏ.
Toàn sàn HoSE hôm nay ghi nhận 86 cổ phiếu tăng giá hơn 1%
thì VN30 đóng góp 7 mã. Dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu vừa và nhỏ giúp giá
đi ngược dòng tốt, bất chấp các blue-chips gây sức ép lên điểm số. Rất nhiều mã
tầm trung tăng giá mạnh với thanh khoản cực tốt như VCG tăng 3,3% khớp 524,9 tỷ
đồng; NVL tăng 6,75% với 298,3 tỷ; EVF tăng 2,72% với 283,9 tỷ; CII tăng 2,78%
với 244 tỷ; VSC tăng 2,48% với 236,5 tỷ; TCH tăng 3,42% với 203,5 tỷ…
Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ có nhiều cổ phiếu điều chỉnh mạnh
trong nhịp này, thậm chí một số về sát đáy của cú sốc thuế quan hồi tháng
4/2025, nhất là các cổ phiếu bất động sản nhỏ như DXG, DXS, FCN, NVL, PDR, TCH…
Hơn 30 cổ phiếu trong nhóm này tăng vượt 1% dù vẫn còn một số rớt lại phía sau
như LDG, DRH, IDC, NLG.
Ở phía giảm giá, cổ dầu khí vẫn là tâm điểm cả về biên độ
rơi lẫn thanh khoản. BSR thậm chí khớp 1.297,6 tỷ đồng sau diễn biến kiểm định đỉnh
cao lịch sử không thành trong buổi sáng. Nhóm hóa chất, phân bón cũng rơi theo
như DGC, DPM, DCM… Cổ phiếu chứng khoán phân hóa không rõ ràng, trong khi VCK,
VCI tăng thì hàng chục mã khác giảm bao gồm cả các mã nóng như SHS, VND, VIX,
SSI, HCM giảm quá 1%.
Tính chung toàn sàn HoSE phiên này có 97 cổ phiếu giảm vượt
1%, thanh khoản chiếm 43,6% sàn. Như vậy hiệu ứng chốt lời ngắn hạn vẫn đang xuất
hiện, chỉ là sự dịch chuyển của dòng tiền tạo hiệu ứng phân hóa.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng gần 397 tỷ đồng, với
trọng tâm là BSR -279,8 tỷ, VIC -133,4 tỷ, SSI -99,1 tỷ, VHM -96,8 tỷ, PLX
-89,8 tỷ, PVD -76,4 tỷ… Phía mua ròng có KDH +141,1 tỷ, VNM +139 tỷ, MSN +133 tỷ,
ACB +119,1 tỷ, VIB +116,5 tỷ, TCH +116,4 tỷ, VCI +106,5 tỷ.
VN-Index để mất 13,37 điểm hôm nay đã gãy luôn mốc 1800 điểm,
rơi xuống 1696,24 điểm. Dù vậy hiệu ứng giảm điểm chủ yếu do nhóm cổ phiếu lớn,
còn dòng tiền vẫn tạo được sự phân hóa, thậm chí giao dịch tích cực tại nhiều mã
vừa và nhỏ. Điều này cho thấy nỗi sợ hãi về xung đột, giá dầu không còn đồng đều.
14:27, 13/03/2026
09:50, 13/03/2026
Định giá thị trường đang ở mức tương đối. Dù vậy, nếu so với mức đỉnh gần giai đoạn 2021-2022, khi P/E giao dịch quanh 18-19 lần thì dư địa tăng trưởng vẫn còn khá hấp dẫn.
AI hỗ trợ rất mạnh trong việc thu thập và phân tích dữ liệu, nhưng ở những bước ra quyết định quan trọng vẫn cần có sự giám sát và kiểm soát của con người.
Thị trường chứng khoán đã phản ứng mạnh với cú sốc xung đột Trung Đông, chỉ số VN-Index giảm hơn 8% kể từ đầu tháng 3, đưa hệ số P/E của thị trường giảm về mốc 15 lần – thấp hơn đáng kể so với mức trung bình dài hạn là 17 lần.
Để hỗ trợ giá cổ phiếu trong bối cảnh hiện tại, nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản đã lên kế hoạch mua lại cổ phiếu sau khi giá đã chiết khấu sâu, điều này phần nào giúp dịu đi tâm lý tiêu cực về ngành.
Với triển vọng thu hút FDI của Việt Nam, so sánh mức thuế Mỹ áp lên hàng hoá Việt Nam với một số quốc gia lân cận cho thấy Việt Nam vẫn giữ được lợi thế tương đối trong việc thu hút FDI dài hạn. Tuy vậy, rủi ro thuế quan vẫn là biến số cần theo dõi trong năm nay...
