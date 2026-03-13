Dòng tiền “đảo hướng” vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Thanh khoản rổ blue-chips VN30 hôm nay sụt giảm 11% so với hôm qua, trong khi tổng thanh khoản sàn HoSE vẫn tăng 1%. Tỷ trọng rổ VN30 cũng chỉ chiếm 48,2% sàn, mức thấp kỷ lục 6 tháng.

VN-Index chốt tuần giảm 0,78% tương đương -13,37 điểm hoàn toàn do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Trong 10 mã hàng đầu thì duy nhất VHM tăng 2,19%, TCB tham chiếu, còn lại đều giảm. Trong khi đó độ rộng tổng thể không kém, với 153 mã tăng và 167 mã giảm.

VN30-Index đóng cửa cũng giảm 0,33% với 9 mã tăng/18 mã giảm. Cặp dầu khí GAS và PLX giảm sàn. Hai cổ phiếu này không phải yếu ngay từ đầu, mà bị xả mạnh về cuối. Giá cao nhất của GAS trong phiên có lúc tăng 2,63%, PLX tăng 4,62%. Đợt bán dữ dội nhất là trong buổi chiều, khiến GAS giảm thêm khoảng 4,87% so với mức chốt buổi sáng, PLX giảm thêm 7,28%.

Nhóm dầu khí gần như tất cả đều đỏ phiên này, bất chấp giá dầu vẫn đang neo rất cao trên dưới 100 USD/thùng. PEQ, DMS, PTV bên sàn HNX kịch trần nhưng giao dịch rất nhỏ. BSR tương tự GAS và PLX, từ mức tăng 4,5% lao thẳng xuống giá sàn. PVD giảm 3,03%, PVT giảm 6,98%, PVS giảm 8,05%, PVC giảm 6,25%...

Ngoài dầu khí, các blue-chips trong nhóm VN30 tuy đỏ nhiều nhưng cũng không quá yếu. VCB giảm 1,34% là mã duy nhất trong Top 10 vốn hóa giảm quá 1%. GVR giảm 5,03%, DGC giảm 4,33%, MWG giảm 3,07%, SSI giảm 2,57%, VRE giảm 2,51%, VPL giảm 1,25% nhưng vốn hóa chỉ ở mức tầm trung. Ngược lại, phía tăng cũng có một số mã mạnh và chỉ VHM là trụ. Còn lại VJC tăng 2,62%, VNM tăng 2,44%, SAB tăng 1,49%, VIB tăng 1,5% và MSN tăng 1,09%.

Thanh khoản rổ VN30 phiên này sụt giảm 10% so với hôm qua tương đương giảm tuyệt đối hơn 1.443 tỷ đồng và chỉ còn chiếm 48,2%. Trong khi đó tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE vẫn tăng 1%, tương đương 276 tỷ đồng. Như vậy cả ngàn tỷ đồng đã giao dịch ở các mã vừa và nhỏ.

Toàn sàn HoSE hôm nay ghi nhận 86 cổ phiếu tăng giá hơn 1% thì VN30 đóng góp 7 mã. Dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu vừa và nhỏ giúp giá đi ngược dòng tốt, bất chấp các blue-chips gây sức ép lên điểm số. Rất nhiều mã tầm trung tăng giá mạnh với thanh khoản cực tốt như VCG tăng 3,3% khớp 524,9 tỷ đồng; NVL tăng 6,75% với 298,3 tỷ; EVF tăng 2,72% với 283,9 tỷ; CII tăng 2,78% với 244 tỷ; VSC tăng 2,48% với 236,5 tỷ; TCH tăng 3,42% với 203,5 tỷ…

Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ có nhiều cổ phiếu điều chỉnh mạnh trong nhịp này, thậm chí một số về sát đáy của cú sốc thuế quan hồi tháng 4/2025, nhất là các cổ phiếu bất động sản nhỏ như DXG, DXS, FCN, NVL, PDR, TCH… Hơn 30 cổ phiếu trong nhóm này tăng vượt 1% dù vẫn còn một số rớt lại phía sau như LDG, DRH, IDC, NLG.

Ở phía giảm giá, cổ dầu khí vẫn là tâm điểm cả về biên độ rơi lẫn thanh khoản. BSR thậm chí khớp 1.297,6 tỷ đồng sau diễn biến kiểm định đỉnh cao lịch sử không thành trong buổi sáng. Nhóm hóa chất, phân bón cũng rơi theo như DGC, DPM, DCM… Cổ phiếu chứng khoán phân hóa không rõ ràng, trong khi VCK, VCI tăng thì hàng chục mã khác giảm bao gồm cả các mã nóng như SHS, VND, VIX, SSI, HCM giảm quá 1%.

Tính chung toàn sàn HoSE phiên này có 97 cổ phiếu giảm vượt 1%, thanh khoản chiếm 43,6% sàn. Như vậy hiệu ứng chốt lời ngắn hạn vẫn đang xuất hiện, chỉ là sự dịch chuyển của dòng tiền tạo hiệu ứng phân hóa.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng gần 397 tỷ đồng, với trọng tâm là BSR -279,8 tỷ, VIC -133,4 tỷ, SSI -99,1 tỷ, VHM -96,8 tỷ, PLX -89,8 tỷ, PVD -76,4 tỷ… Phía mua ròng có KDH +141,1 tỷ, VNM +139 tỷ, MSN +133 tỷ, ACB +119,1 tỷ, VIB +116,5 tỷ, TCH +116,4 tỷ, VCI +106,5 tỷ.

VN-Index để mất 13,37 điểm hôm nay đã gãy luôn mốc 1800 điểm, rơi xuống 1696,24 điểm. Dù vậy hiệu ứng giảm điểm chủ yếu do nhóm cổ phiếu lớn, còn dòng tiền vẫn tạo được sự phân hóa, thậm chí giao dịch tích cực tại nhiều mã vừa và nhỏ. Điều này cho thấy nỗi sợ hãi về xung đột, giá dầu không còn đồng đều.