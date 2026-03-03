Đặt mục tiêu 48,1% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

Cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu tiếp tục mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, phấn đấu đạt 48,1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia trong năm 2026. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%...

Theo Chương trình công tác, kế hoạch hành động năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt chỉ tiêu về tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội trong năm nay đạt 48,1%.

Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 37,07%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%. Chỉ số mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 91%. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 90%.

Tỷ lệ số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các khu vực đô thị đạt 86%. Tỷ lệ hồ sơ công việc của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) đạt 98,5%.

100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước, căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, quy trình, quy định; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính.

Trong đó, đáng chú ý là việc tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tập trung vào các dự án Luật sửa đổi như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động; triển khai Luật Việc làm và các nghị định, thông tư hướng dẫn...

Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu, và bổ sung danh mục dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu chuyển đổi số.

Việc nhận diện và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng được tăng cường, để đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Bên cạnh đó, hệ thống Bảo hiểm xã hội cũng duy trì kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương nhằm phục vụ công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, công tác bảo đảm chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng yếu. Các đơn vị được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thường xuyên rà soát rủi ro, đôn đốc thu và giảm số tiền chậm đóng.

Đảm bảo giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng; đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác giám định bảo hiểm y tế, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh cũng được yêu cầu tăng cường, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.