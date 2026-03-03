Thứ Ba, 03/03/2026

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Dân sinh

Đặt mục tiêu 48,1% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

Nhật Dương

03/03/2026, 10:06

Cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu tiếp tục mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, phấn đấu đạt 48,1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia trong năm 2026. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%...

Thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội đến người lao động. Ảnh: ND.
Thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội đến người lao động. Ảnh: ND.

Theo Chương trình công tác, kế hoạch hành động năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt chỉ tiêu về tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội trong năm nay đạt 48,1%.

Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 37,07%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%. Chỉ số mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 91%. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 90%.

Tỷ lệ số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các khu vực đô thị đạt 86%. Tỷ lệ hồ sơ công việc của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) đạt 98,5%.

100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước, căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, quy trình, quy định; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính.

Trong đó, đáng chú ý là việc tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tập trung vào các dự án Luật sửa đổi như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động; triển khai Luật Việc làm và các nghị định, thông tư hướng dẫn...

Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu, và bổ sung danh mục dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu chuyển đổi số.

Việc nhận diện và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng được tăng cường, để đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Bên cạnh đó, hệ thống Bảo hiểm xã hội cũng duy trì kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương nhằm phục vụ công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, công tác bảo đảm chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng yếu. Các đơn vị được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thường xuyên rà soát rủi ro, đôn đốc thu và giảm số tiền chậm đóng.

Đảm bảo giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng; đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác giám định bảo hiểm y tế, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh cũng được yêu cầu tăng cường, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Có thể dùng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

18:51, 05/02/2026

Có thể dùng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2026

15:40, 04/02/2026

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2026

Chậm đóng bảo hiểm xã hội quá 60 ngày sẽ bị coi là trốn đóng

15:39, 03/02/2026

Chậm đóng bảo hiểm xã hội quá 60 ngày sẽ bị coi là trốn đóng

Từ khóa:

Bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế lao động

Độc đáo hội thề không tham nhũng ở Hải Phòng

Lễ hội Minh Thề - hội thề không tham nhũng tại Hải Phòng - được khôi phục từ năm 2002, trở thành lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày 14 tháng Giêng…

Thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa

Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Dự kiến đợt 1 từ ngày 06/4 đến ngày 11/4/2026, Quốc hội dự kiến dành một tuần tập trung để tiến hành công tác tổ chức, nhân sự; trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận đối với một số dự án luật, nghị quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Báo cáo dân nguyện cần làm rõ áp lực chi phí sống tại đô thị lớn

Chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét và gió mạnh trên biển

Chiều 2/3/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi yêu cầu chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển...

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Tiêu & Dùng

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

