iPhone 17e tại Việt Nam giá 18 triệu đồng

Giá khởi điểm của iPad Air M4 là 16.689.000 đồng và của iPhone 17e là 17.999.000 đồng...
Apple khởi động tuần mới bằng việc đồng thời giới thiệu hai sản phẩm giá mềm trong danh mục iPhone và iPad. Theo đó, iPhone 17e có giá khởi điểm 17.999.000 đồng, và iPad Air M4 có giá rẻ nhất 16.689.000 đồng.
iPhone 17e hiện được xem là quân bài quan trọng của Apple ở phân khúc tầm trung để hãng cạnh tranh trực diện với các mẫu máy giá phải chăng của Samsung, Google và nhiều nhà sản xuất Trung Quốc, đặc biệt tại các thị trường nhạy cảm về giá.
Máy vẫn giữ kích thước màn hình 6,1 inch nhưng được gia cố kính bền hơn, trang bị chip A19, modem C1X thế hệ mới, hỗ trợ sạc MagSafe. Đáng chú ý, sản phẩm này hỗ trợ Apple Intelligence, giúp mẫu máy giá thấp có nhiều tính năng tiệm cận các phiên bản cao cấp trong cùng dòng.
Về camera, iPhone 17e sử dụng cảm biến 48 megapixel tương tự iPhone 16e. Hệ thống Fusion hỗ trợ zoom Telephoto 2x đạt chất lượng quang học, mang lại trải nghiệm tương đương hai camera trong một, giúp chụp cận cảnh tốt hơn và linh hoạt hơn trong bố cục. Thiết bị hỗ trợ quay video 4K chuẩn Dolby Vision với tốc độ tối đa 60 khung hình/giây.
Máy có ba màu gồm hồng, đen và trắng. Người dùng có thể đặt trước từ ngày 4/3 và sản phẩm chính thức lên kệ từ 11/3.
Thiết bị có giá bán lần lượt từ 18 triệu đồng cho bản 256GB và 24,5 triệu đồng cho bản 512GB. Trong bối cảnh chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, đang tăng và gây áp lực lên thị trường smartphone toàn cầu, iPhone 17e được xem là lựa chọn “đáng tiền” hơn trong chiến lược mở rộng tệp khách hàng chú trọng giá cả của Apple.
Bên cạnh đó, Apple cũng ra mắt iPad Air M4. Thiết kế và mức giá gần như giữ nguyên, song thiết bị được nâng cấp từ chip M3 lên M4. Bản 11 inch có giá 16,7 triệu đồng, còn bản 13 inch ở mức 22 triệu đồng.
Theo công bố của hãng, iPad Air trang bị chip M4 cho hiệu năng cao hơn tới 30% so với thế hệ M3 trước đó. Thiết bị có băng thông bộ nhớ lớn hơn và dung lượng bộ nhớ hệ thống tăng hơn 50%, đáp ứng tốt hơn các tác vụ hằng ngày có ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngay trên máy.
Máy chạy trên iPadOS 26 với giao diện Liquid Glass mới. Hệ điều hành này bổ sung thanh menu, cho phép truy cập nhanh các lệnh trong ứng dụng bằng cách vuốt từ mép trên màn hình xuống hoặc đưa con trỏ lên phía trên cùng. Ứng dụng "Tệp" cũng được nâng cấp với chế độ xem Danh sách cải tiến và thêm tùy chọn tùy chỉnh thư mục, giúp việc quản lý, sắp xếp dữ liệu thuận tiện hơn.
Ngoài ra, iPad Air cho phép kiểm soát tốt hơn nguồn âm thanh đầu vào, hỗ trợ ghi âm chất lượng cao với tính năng ghi cục bộ và xử lý tác vụ nền linh hoạt hơn.
Sản phẩm có bốn màu gồm xám không gian, xanh dương, tím và ánh sao.
