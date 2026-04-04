Đặt mục tiêu 12 nhà nghiên cứu khoa học công nghệ trên 1 vạn dân

Hạ Chi

04/04/2026, 13:32

Năm 2030, Việt Nam phấn đấu nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 12 người trên một vạn dân, có tối thiểu 50 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới...

Ảnh tạo bởi AI.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký vừa ký Quyết định số 604/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Chiến lược nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, quyết định nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia; đồng thời hình thành năng lực làm chủ và phát triển một số công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, tạo nền tảng cho tự chủ công nghệ quốc gia. 

Mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt tối thiểu 50%. 

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) không ngừng được cải thiện, thuộc nhóm 40 quốc gia hàng đầu thế giới.

Tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt tối thiểu 2% GDP, trong đó nguồn ngoài ngân sách nhà nước chiếm trên 60%. Bố trí ít nhất 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và tăng dần theo yêu cầu phát triển.

Nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 12 người trên một vạn dân.

Có tối thiểu 50 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới.

Số lượng công bố khoa học quốc tế tăng bình quân 10%/năm. Số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng bình quân 16 - 18%/năm; tỷ lệ khai thác thương mại đạt 8 - 10%.

Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) thuộc nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới. Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo. 

Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trung bình của thế giới. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp. Tỷ lệ kết quả nghiên cứu từ viện, trường được thương mại hóa đạt tối thiểu 30%.

Hình thành tối thiểu 5 - 10 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Làm chủ và sản xuất trong nước một số sản phẩm công nghệ chiến lược có tác động lớn đến kinh tế và an ninh quốc gia.

Chiến lược cũng đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gồm. 

Thứ nhất, triển khai các chương trình, nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Thứ hai, phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ làm nền tảng cho đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Thứ tư, phát triển tổ chức khoa học và công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ năm, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ, thị trường khoa học và công nghệ và tài sản trí tuệ.

Thứ sáu, chủ động hội nhập và thúc đẩy ngoại giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Chiến lược cũng đưa ra các giải pháp mang tính đột phá về thể chế, cơ chế quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; về cơ chế tài chính, huy động nguồn lực và việc thực thi cơ chế giám sát, đánh giá và điều chỉnh Chiến lược.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay cho Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

