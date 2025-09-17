"Đất vàng" bị bỏ hoang ở khu du lịch Đồ Sơn

Không chỉ các cơ sở vật chất dịch vụ du lịch cũ bị xuống cấp, hoang hoá mà nhiều dự án du lịch tại Đồ Sơn cũng bị “đắp chiếu” kéo dài …

Tại khu du lịch Đồ Sơn có 134.524m2 đất thuộc các đơn vị, bộ ngành quản lý trong đó có tới 19 cơ sở kinh doanh không hiệu quả, khiến đất đai bị bỏ hoang gây lãng phí. Bên cạnh đó, tại đây có nhiều dự án phát triển du lịch quy mô lớn với diện tích hơn 886.437m2 cũng bị “đắp chiếu” kéo dài khiến cho du lịch lịch Đồ Sơn mãi vẫn khó trở thành điểm đến thu hút du khách.

NHỮNG DỰ ÁN DU LỊCH “ĐẮP CHIẾU” KÉO DÀI

Eo biển Vụng Hương tại khu du lịch Đồ Sơn, một khu du lịch lấn biến hình cánh hoa đào 5 cánh đã bị bỏ hoang nhiều năm, bên những con đường nhựa vòng quanh đảo là những rừng cây rậm rạp hoang hoá. Dự án do Công ty cổ phần Daso Hải Phòng làm chủ đầu tư, đã được UBND TP. Hải Phòng giao mặt biển với diện tích hơn 32,2ha để thực hiện dự án khu resort cao cấp với quần thể gồm khách sạn 5 sao, biệt thự cao cấp, khu mua sắm, phố ẩm thực, công viên nước hướng ra mặt biển.

Dự án khu resort cao cấp hơn 32,2ha lấn biển tại Vụng Hương (phường Đồ Sơn, Hải Phòng) bị đắp chiếu nhiều năm.

Trong tổng số hơn 32,2 ha này, chủ đầu tư được giao hơn 9,6 ha đất để xây dựng khu biệt thự, khu khách sạn. Phần hơn 22,6ha còn lại được cho thuê để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ du lịch. Dự án được đánh giá nằm ở vị trí đắc địa nhất khu du lịch Đồ Sơn, lưng tựa núi, mặt hướng biển, tạo nên cảnh quan hài hoà giữa rừng và biển, từng được kỳ vọng sẽ tạo thành một điểm đến, tăng sức cạnh tranh cho khu du lịch Đồ Sơn.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc san lấp, xây dựng một phần hạ tầng kỹ thuật dự án đã bị “đắp chiếu” kéo hàng chục năm qua, trở thành khu đất lấn biển hoang hoá, cây dại, cỏ dại um tùm. Cơ quan chức năng xác định dự án đã qúa thời hạn gia hạn 24 tháng nhưng dự án vẫn chưa được tái khởi động.

Kề đó, cũng tại eo biển Vụng Hương, dự án khu du lịch tổng hợp và ẩm thực tập trung rộng hơn 29,2ha do Công ty cổ phần xây lắp thương mại Hải Phòng làm chủ đầu tư cũng bị “đắp chiếu” bỏ hoang không ít năm nay. Từ năm 2014, UBND TP. Hải Phòng giao mặt nước biển cho doanh nghiệp này để thực hiện quai đê lấn biển, tạo quỹ đất thực hiện dự án.

Dự án khu du lịch tổng hợp và ẩm thực tập trung tại Vụng Hương (phường Đồ Sơn, Hải Phòng) rộng hơn 29,2ha do Công ty cổ phần xây lắp thương mại Hải Phòng làm chủ đầu tư cũng chưa có công trình nào trên đất.

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thay đổi thứ nhất (năm 2019), dự án được thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2025, nhà đầu tư sẽ xây dựng khu ẩm thực tập trung quy mô từ 300 - 500 nhà hàng. Đồng thời, xây dựng khu dịch vụ tổng hợp với hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng và các khu kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, bán hàng lưu niệm, khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định dự án bị chậm tiến độ, diện tích mặt nước biển vẫn chưa có hoạt động san lấp, tạo quỹ đất.

Tại Đồ Sơn còn có một số tổ chức như Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Hải Phòng, Trung tâm quản lý và khai thác công trình thể dục thể thao Hải Phòng được giao từ hơn 1.000 m2 đến hơn 3.000 m2 đất tại Khu 1 khu du lịch Đồ Sơn (phường Vạn Hương trước đây) để xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ cho cán bộ, công nhân viên nhưng từ khi được giao đất đến khi được kiểm tra vẫn không đưa đất vào sử dụng.

Đặc biệt, Công ty cổ phần kho vận và hàng hải Việt Nam được giao hơn 2.800m2 đất của Công ty nạo vét đường thuỷ (cũ) để thực hiện dự án khách sạn Vilogi từ năm 2007. Tuy nhiên, đến nay, khách sạn chưa thấy, đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, thậm chí doanh nghiệp này còn được xác định nợ cả tiền sử dụng đất.

NHỮNG CƠ SỞ DU LỊCH XUỐNG CẤP, BỎ HOANG

Trung tâm hội nghị và đào tạo cán bộ Công đoàn (thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) hiện đang quản lý hai khối nhà tại Khu 1 khu du lịch Đồ Sơn (phường Đồ Sơn, Hải Phòng). Một khối nhà cao 2 tầng, khối còn lại cao 7 tầng, được xác định xây dựng chừng hơn 40 năm trên diện tích đất 2,6ha. Toà nhà 7 tầng đã xuống cấp nghiêm trọng đã dừng hoạt động từ khá lâu.

Do bỏ hoang, toà nhà này ngày càng hoang phế, chung quanh cây dại mọc um tùm. Dãy nhà 2 tầng thì tầng 1 được cho thuê làm nhà hàng bán hải sản, tầng 2 bỏ hoang. Phần diện tích đất trống còn lại cũng trở nên hoàng hoá, um tùm cây dại.

Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn (doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá) được giao quản lý, sử dụng tổng cộng hơn 7,74ha đất cùng hệ thống nhà hàng, khách sạn ngay tại mặt biển Khu 2 Khu du lịch Đồ Sơn (phường Đồ Sơn, Hải Phòng). Trong đó, có hơn 3,61ha đất được giao sau đó chuyển sang cho thuê, còn hơn 4,1ha được tạm giao quản lý (không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai).

Cơ sở Trung tâm hội nghị và đào tạo cán bộ Công đoàn (thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) được xây dựng từ lâu bị xuống cấp, hoang hoá tại khu du lịch Đồ Sơn.

Trên khu đất được thuê, toàn bộ cơ sở vật chất gồm hệ thống nhà hàng, khách sạn, công trình phụ trợ đều được đầu tư từ khoảng năm 1998. Mặc dù hàng năm đều được duy tu, cải tạo nhưng do công trình đã được xây dựng quá lâu nên các không ít công trình chính, công trình phụ trợ đã bị đổ sập, hoang hoá gây lãng phí tài nguyên đất.

Trên diện tích đất được tạm giao, doanh nghiệp này cho 13 tổ chức, cá nhân thuê để kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống. Các công trình này được xây dựng không theo quy hoạch tạo nên sự nhếch nhác cho khu du lịch.

Tại khu vực khách sạn Hoa Phượng (cũ) trên diện tích 7.000m2 đất có 2 khu nhà, một khu 3 tầng, một khu 1 tầng cùng các công trình phụ trợ cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Khu khách sạn này từ năm 2006 đã được UBND TP. Hải Phòng giao cho UBND thị xã Đồ Sơn (trước đây) quản lý. Trung tâm dịch vụ và phát triển du lịch Đồ Sơn được tiếp nhận, khai thác. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất này được xây dựng nên ngày càng trở nên xuống cấp.

Tại khu du lịch Đồ Sơn, UBND quận Đồ Sơn trước đây từng ghi nhận có nhiều công trình và các diện tích đất thuộc quyền quản lý của các bộ ngành và các đơn vị lực lượng vũ trang quản lý, sử dụng làm các cơ sở nghỉ dưỡng nhưng bị cho thuê, cho nhân viên sử dụng làm nhà ở trái quy định cũng đa phần đều rơi vào tình trạng hư hại, xuống cấp.

Phần lớn các cơ sở vật chất phục vụ du lịch nghỉ dưỡng bị xuống cấp bỏ hoang này đều nằm trên vị trí “đất vàng” tại khu du lịch Đồ Sơn. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn gây lãng phí tài nguyên đất, kìm hãm sự phát triển du lịch của Đồ Sơn.

Từ năm 2023, UBND quận Đồ Sơn (cũ) đã đề xuất thành phố Hải Phòng kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo các bộ ngành chuyển giao các tài sản về thành phố Hải Phòng quản lý để phục vụ phát triển du lịch. Đối với diện tích đất do các tổ chức quản lý nhưng bị để hoang, không đưa đất vào sử dụng, thành phố cần thực hiện kiểm tra, lập hồ sơ xử lý, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.