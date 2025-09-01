Dấu chân người tiên phong

Bước sang năm 1987, cánh cửa Đổi mới đã hé mở, nhưng phía sau cánh cửa chưa có con đường. Chính sách đã mở, tư tưởng đã thông nhưng chưa ai có thể hình dung trước những bước đi cụ thể. Cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế mới chỉ cởi trói về tư duy, những con người tiên phong cần chủ động lao vào cuộc để tồn tại và phát triển trong một thời đại mới.
Trong bối cảnh Việt Nam bước vào thời kỳ Đổi mới vào năm 1987, nhiều cá nhân đã trở thành những người tiên phong, góp phần quan trọng vào sự chuyển mình của nền kinh tế. Một trong những nhân vật tiêu biểu là kỹ sư nông nghiệp Lê Văn Tam, người đã đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và tiếp quản Nhà máy đường Lam Sơn, một công trình đang đứng trước nguy cơ phá sản. Với tình hình lạm phát cao, nông dân hoang mang và nhà máy không có nguyên liệu, ông Tam đã quyết định xin gạo từ Trung ương để hỗ trợ người dân trồng mía, khởi động lại dự án.
Ông Tam không chỉ đơn thuần là một nhà quản lý, mà còn là một người lắng nghe và thấu hiểu nỗi khổ của người dân. Ông đã đi đến từng bản làng, hỏi han và vận động nông dân trồng mía. Nhờ vào sự hỗ trợ từ Phó Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông đã có được nguồn gạo cần thiết, giúp người dân có điều kiện để trồng mía. Điều này không chỉ mang lại nguyên liệu cho nhà máy mà còn khôi phục niềm tin cho cả một vùng đất.
Nhà máy đường Lam Sơn đã trở thành trung tâm liên kết của một hệ sinh thái mía đường, từ kỹ thuật, vốn, giống đến chế biến và xuất khẩu. Năm 1988, mẻ đường đầu tiên ra lò, đánh dấu sự hồi sinh của vùng đất từng bị coi là "chết". Người dân bắt đầu có thu nhập, trẻ em được đến trường, và cuộc sống dần khởi sắc.
Cùng với ông Tam, một nhân vật khác cũng nổi bật trong thời kỳ này là ông Nguyễn Xuân Cộng, người đã khởi nghiệp ở tuổi 50 và thành lập Nhà máy phân bón Tiến Nông. Ông Cộng đã nhận ra nhu cầu lớn về phân bón trong nông nghiệp và quyết định đầu tư vào lĩnh vực này. Bằng cách cung cấp phân bón cho nông dân theo hình thức "bán chịu", ông đã xây dựng được lòng tin và mối quan hệ bền chặt với người nông dân. Tiến Nông đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành phân bón, khẳng định rằng, sự kiên trì và tử tế trong kinh doanh có thể mang lại thành công lớn.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tạiđây:
Bước sang năm 1987, cánh cửa Đổi mới đã hé mở, nhưng phía sau cánh cửa chưa có con đường. Chính sách đã mở, tư tưởng đã thông nhưng chưa ai có thể hình dung trước những bước đi cụ thể. Cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế mới chỉ cởi trói về tư duy, những con người tiên phong cần chủ động lao vào cuộc để tồn tại và phát triển trong một thời đại mới.
Gia Lai đánh thức đại ngàn: Những dự án thay đổi cuộc đời của đồng bào Ba Na
Trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, cộng đồng người Ba Na hôm nay đang viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Họ đang cùng nhau vươn lên bằng những mô hình kinh tế bền vững, từ những cánh đồng mía bạt ngàn đến các dự án quản lý rừng tiên tiến, mở ra một tương lai ấm no và thắp lên hy vọng cho cả đại ngàn.
Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tướng Phạm Minh Chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, luôn nỗ lực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho cuộc sống của bà con cộng đồng…
Hình ảnh rộn ràng niềm vui tại Thanh Hóa trong ngày hội nhận quà Tết Độc lập
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chương trình trao quà cho nhân dân với tổng kinh phí hơn 430,524 tỷ đồng. Những ngày cuối tháng 8, tại nhiều xã, phường trên địa bàn, không khí trở nên rộn ràng khi người dân lần lượt đến nhận phần quà ý nghĩa từ chính quyền.
Tổng Bí thư: Phát huy vai trò thúc đẩy gắn kết thông qua hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt - Trung
Trong cuộc gặp với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Trương Lạc Tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai đảng, hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược, xây dựng quan hệ chính trị tin cậy, chân thành giữa Ban lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: