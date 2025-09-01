Dấu chân người tiên phong

Bước sang năm 1987, cánh cửa Đổi mới đã hé mở, nhưng phía sau cánh cửa chưa có con đường. Chính sách đã mở, tư tưởng đã thông nhưng chưa ai có thể hình dung trước những bước đi cụ thể. Cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế mới chỉ cởi trói về tư duy, những con người tiên phong cần chủ động lao vào cuộc để tồn tại và phát triển trong một thời đại mới.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào thời kỳ Đổi mới vào năm 1987, nhiều cá nhân đã trở thành những người tiên phong, góp phần quan trọng vào sự chuyển mình của nền kinh tế. Một trong những nhân vật tiêu biểu là kỹ sư nông nghiệp Lê Văn Tam, người đã đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và tiếp quản Nhà máy đường Lam Sơn, một công trình đang đứng trước nguy cơ phá sản. Với tình hình lạm phát cao, nông dân hoang mang và nhà máy không có nguyên liệu, ông Tam đã quyết định xin gạo từ Trung ương để hỗ trợ người dân trồng mía, khởi động lại dự án.

Ông Tam không chỉ đơn thuần là một nhà quản lý, mà còn là một người lắng nghe và thấu hiểu nỗi khổ của người dân. Ông đã đi đến từng bản làng, hỏi han và vận động nông dân trồng mía. Nhờ vào sự hỗ trợ từ Phó Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông đã có được nguồn gạo cần thiết, giúp người dân có điều kiện để trồng mía. Điều này không chỉ mang lại nguyên liệu cho nhà máy mà còn khôi phục niềm tin cho cả một vùng đất.

Nhà máy đường Lam Sơn đã trở thành trung tâm liên kết của một hệ sinh thái mía đường, từ kỹ thuật, vốn, giống đến chế biến và xuất khẩu. Năm 1988, mẻ đường đầu tiên ra lò, đánh dấu sự hồi sinh của vùng đất từng bị coi là "chết". Người dân bắt đầu có thu nhập, trẻ em được đến trường, và cuộc sống dần khởi sắc.

Cùng với ông Tam, một nhân vật khác cũng nổi bật trong thời kỳ này là ông Nguyễn Xuân Cộng, người đã khởi nghiệp ở tuổi 50 và thành lập Nhà máy phân bón Tiến Nông. Ông Cộng đã nhận ra nhu cầu lớn về phân bón trong nông nghiệp và quyết định đầu tư vào lĩnh vực này. Bằng cách cung cấp phân bón cho nông dân theo hình thức "bán chịu", ông đã xây dựng được lòng tin và mối quan hệ bền chặt với người nông dân. Tiến Nông đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành phân bón, khẳng định rằng, sự kiên trì và tử tế trong kinh doanh có thể mang lại thành công lớn.

