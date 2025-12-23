Loạt chương trình kích cầu khuấy động thị trường cuối năm

Để đáp ứng nhu cầu cuối năm, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã sớm chuẩn bị nguồn hàng, kế hoạch chi tiết cho các chương trình kích cầu nhằm hiện thực hóa mục tiêu doanh thu. Trong đó có các chương trình khuyến mãi quy mô lớn với mức giảm giá sâu…

Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 11 tháng 2025 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, qua đó phản ánh sức mua đã được kích cầu bất chấp bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Trong cơ cấu chi tiêu, nhiều nhóm ngành tiêu dùng như đồ gia dụng, thời trang và dịch vụ giải trí ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Khi thị trường bước vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm, một trong những điểm nhấn là Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025 - Vietnam Grand Sale 2025, được triển khai đến ngày 18/1/2026, được xem là đợt khuyến mại lớn nhất trong năm. Tại đây, mọi doanh nghiệp đều có quyền được tham gia tự do, không qua khâu xét chọn hay phê duyệt của cơ quan nhà nước, chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa (lên đến 100%).

Đây là bước đột phá về chính sách so với các quy định thông thường trước đó, nhằm tạo cú hích mạnh cho thị trường tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ hàng tồn, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP. Đồng thời cho thấy bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục, khuyến khích sáng tạo, linh hoạt của khu vực tư nhân.

Tại Hà Nội, nhiều chương trình khuyến mại quy mô lớn được triển khai, với mức ưu đãi phổ biến từ 30% đến 80% ở hầu hết các ngành hàng, góp phần tạo không khí mua sắm sôi động trên thị trường. Tiêu biểu, chương trình “Hà Nội Midnight Sale”, huy động gần 1.000 điểm bán với hơn 1.500 doanh nghiệp tham gia; các chương trình giảm giá sâu từ 70% đến 100% đã tạo đà cho doanh thu của các hệ thống bán lẻ tăng từ 150% đến 200% so với ngày thường trong các khung giờ ưu đãi.

Tính riêng hệ thống siêu thị, trong khuôn khổ chương trình tổng thể “Đến Co.op chở Tết về” kéo dài 59 ngày, hệ thống Saigon Co.op đang tập trung triển khai đợt 1 từ ngày 20 đến 31/12/2025 tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và kênh mua sắm trực tuyến.

Điểm nhấn của đợt này là chính sách giảm giá nền xuyên suốt trong 12 ngày, áp dụng cho tất cả khách hàng khi mua sắm tại hệ thống. Nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ tết như gạo, dầu ăn, bánh mứt, nước giải khát, hóa mỹ phẩm… được điều chỉnh giá bán hợp lý, tạo điều kiện để người tiêu dùng chủ động chuẩn bị Tết sớm.

Đáng chú ý, vào các ngày 23/12 và 30/12, chương trình “Thứ 3 thả ga tích điểm” được triển khai với mức thưởng hấp dẫn. Song song đó, không khí mua sắm cuối năm thêm phần rộn ràng với chương trình “Rực rỡ Giáng sinh” diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/12. Khách hàng có hóa đơn tự chọn từ 500.000 đồng được tặng lượt quay may mắn với nhiều phần quà thiết thực như sữa uống lên men, bánh kẹo, nước giải khát.

Tương tự, Central Retail Việt Nam (chủ quản hệ thống GO!, Big C, Tops Market) liên tục triển khai các chương trình “Giá luôn thấp”, “Tuần lễ hàng Việt” với mức ưu đãi từ 10 - 50% cho hàng nghìn mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Trong các đợt cao điểm, tỷ trọng hàng Việt tại hệ thống này luôn chiếm trên 90%, đặc biệt ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước.

Trong khi đó, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích WinMart, WiN, WinMart + triển khai loạt ưu đãi sâu trên toàn hệ thống gần 4.500 điểm bán. Nổi bật là “Lễ hội vui, khui tiệc lớn” trong tháng 12. Hơn 1.000 sản phẩm được giảm giá mỗi ngày, mức giảm lên tới 50%, kèm các ưu đãi “mua 1 tặng 1”, “mua 2 tặng 1” áp dụng cho nhóm hàng tươi sống, thiết yếu và nhiều mặt hàng khác. Đặc biệt, hội viên WiN được giảm 20% khi mua sản phẩm thịt MEATDeli và rau củ WinEco.

Tương tự tại TP.HCM, hiện hàng loạt chương trình khuyến mại, giảm giá, kích cầu lớn đang diễn ra ở các siêu thị, hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại. Theo Sở Công thương TP.HCM, từ ngày 15/11/2025 – 4/1/2026, TP.HCM bước vào đợt 2 chương trình mua sắm CitySale với khoảng 10 điểm bán hàng khuyến mãi trên khắp địa bàn.

Nổi bật trong đó là Mega Sale – chương trình khuyến mãi hàng hiệu lớn nhất năm, tại 3 khu vực Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM, với mức giá giảm lên đến 80% với 500 thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, Shopee Việt Nam, Lazada Việt Nam và Tiki cũng tung ra hàng loạt chương trình “siêu sale” trong năm, góp phần kích thích mua sắm trực tuyến. Riêng Tiki cho biết, doanh nghiệp đang tăng cường kiểm soát chất lượng gian hàng, yêu cầu người bán minh bạch thông tin giá, xuất xứ và điều kiện khuyến mãi, nhất là với hàng Việt Nam sản xuất trong nước.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng, bức tranh khuyến mãi không chỉ có gam màu sáng. PGS.TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế chia sẻ, khuyến mãi là công cụ kích cầu quan trọng, nhưng nếu thiếu minh bạch sẽ phản tác dụng.

Người tiêu dùng hiện nay rất nhạy cảm với giá. Chỉ cần vài lần gặp khuyến mãi ảo, họ sẽ mất niềm tin và thắt chặt chi tiêu. Việc một số doanh nghiệp nâng giá rồi giảm sâu, hoặc đưa hàng tồn, hàng cận date vào chương trình ưu đãi sẽ gây méo mó môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc.

Trong lĩnh vực sản xuất, Tập đoàn Masan cũng tham gia nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi kích cầu thông qua hệ thống bán lẻ và kênh truyền thống. Đại diện Masan cho biết, doanh nghiệp ưu tiên giảm chi phí nội bộ để giảm giá bán, thay vì tạo hiệu ứng khuyến mãi ảo.

Ở ngành may mặc, Tổng Công ty May 10 và Việt Tiến thường xuyên triển khai các đợt ưu đãi lớn cho hàng sản xuất trong nước, song đi kèm cam kết rõ ràng về chất lượng, chính sách đổi trả. Lãnh đạo May 10 khẳng định: “Uy tín thương hiệu là tài sản lớn nhất. Khuyến mãi chỉ có ý nghĩa khi người tiêu dùng tin tưởng”.

Có thể nói, việc các hệ thống bán lẻ chủ động triển khai các chương trình khuyến mãi sớm, kéo dài và tập trung vào nhóm hàng thiết yếu không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng mà còn giữ vai trò quan trọng trong công tác bình ổn thị trường, giúp người dân yên tâm chuẩn bị Tết. Qua đó, khẳng định vai trò của các hệ thống bán lẻ trong nước trong việc dẫn dắt thị trường, kết nối sản xuất - tiêu dùng, kích thích tăng trưởng bền vững.